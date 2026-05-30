Congreso de Intendentes pidió discutir el precio al que compraría pórtland a Ancap antes de acordar cuota

La uva de ese vino es de Paysandú”, gritó el jefe comunal sanducero y presidente del Congreso de Intendentes, Nicolás Olivera, cuando al finalizar la sesión plenaria del órgano, realizado ayer en Salto, el intendente local, Carlos Albisu, les obsequió una botella de vino que lucía en su etiqueta la denominación “Cuevas del San Antonio, Salto”.

Pero mirando la etiqueta de la botella de vino que le habían obsequiado, Olivera replicó, “estos salteños se pasan”.

Los intendentes de todo el país, con excepción de Mario Bergara que envió a su suplente, sesionaron en el departamento litoraleño en lo que consideran una “reunión histórica”.

Entre otros temas, el Congreso de Intendentes decidió recibir a la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, para explorar la posibilidad de acuerdos en la compra de pórtland de Ancap. Días atrás, El País informó que el gobierno había planteado, mediante una carta firmada por Cardona y dirigida a Olivera, que las comunas se comprometan a comprar una cuota del pórtland que requieren para sus obras departamentales.

Congreso de Intendentes. Foto: Intendencia de Florida.

La jerarca destacó como una “excelente noticia” que se “aprobó el convenio marco con Ancap para la compra no solo de pórtland sino también de lubricantes y combustibles”. “Luego de haber solicitado el espacio para fortalecer la demanda de la industria del pórtland, el pedido se convierte en acuerdo”, escribió en la red social X.

Sin embargo, de acuerdo a lo que indicaron a El País varios presentes, lo que se pactó dista mucho de ser algo cerrado. Los intendentes discutieron el tema y dijeron que “hay un tema de precios que es indefectible discutir y ponerlo arriba de la mesa”. Y señalaron que la competencia de precios sobre este producto tan necesario para llevar adelante las obras proyectadas por los gobiernos departamentales “debe ser libre y no estar atada a ninguna exclusividad” con el ente estatal.

Los jefes comunales definieron que recibirán a Cardona en su sesión plenaria, con el fin de poder analizar y llegar a un acuerdo con la propuesta de la ministra. “Estamos de acuerdo en recibirla, hablar con ella, analizar el tema y encontrar consensos, pero no atados a ninguna exclusividad ni que se nos imponga la compra solamente a Ancap. Debemos tener la capacidad de explorar lo que es mejor para las intendencias con los recursos que tenemos”, dijo uno de los intendentes que participó ayer.

Fernanda Cardona, ministra de Industria, Energía y Minería. Foto: Ignacio Sánchez/El País.

Federación Rural

A pocos metros, en el mismo predio -que pertenece a la Asociación Agropecuaria de Salto- se realiza la 109 Asamblea Anual de la Federación Rural del Uruguay. Ambos congresos confluyeron bajo el mismo techo, algo inédito.

Al hacer uso de la palabra el presidente de la Federación Rural del Uruguay, Rafael Normey, cuestionó varios puntos de la realidad que atañe al sector, pero principalmente se enfocó en la situación que padece la caminería rural en todos los departamentos del país, que según expresó complejiza aún más los procesos de producción.

En tal sentido, pidió a los gobiernos departamentales que tengan más trabajo en este tema y que no la desatiendan, por su relevancia para sacar la producción de los establecimientos agropecuarios del país.

A su término, el intendente de Paysandú pidió la palabra, ya que el anfitrión Carlos Albisu, estaba dirigiendo la sesión.

Entonces, Olivera dijo: “Con los recursos que tenemos las intendencias y habiéndose multiplicado cinco veces la producción, nos pasa que hacemos un camino, y al poco tiempo tenemos que volver al mismo camino y al poco tiempo otra vez volvemos, no siempre porque el camino se haya hecho bien o mal, sino porque el camino se usó y también se mal usó”.

“Porque en este juego de sinceramentos también hay que decir que hay gente que usa mal los caminos. Yo quiero vivir en un país donde los días de lluvia se pueda salir con los camiones cargados de producción, pero lamentablemente no es así y los días de lluvia si salimos se rompen todos los caminos y después tenemos estas quejas”, enfatizó el sanducero.