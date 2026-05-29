Cayó "El Kane", reconocido narcotraficante de Maldonado: le incautaron tres kilos de cocaína y armas de guerra

La Policía y la Fiscalía de Maldonado capturaron este viernes a Ricardo Pérez, alias “El Kane”, señalado como uno de los principales narcotraficantes del departamento. Según indicaron las autoridades, el delincuente tenía en su poder "un importante arsenal de armas de fuego" y contaba con múltiples antecedentes penales vinculados a la venta de drogas ilegales en la ciudad de San Carlos.

En el marco de las actuaciones desarrolladas durante la jornada, se realizó un allanamiento que permitió la incautación de tres kilos de cocaína de extrema pureza, gran cantidad de armas de varios tipos (incluidas armas de guerra), municiones y vehículos.

El jefe de Policía de Maldonado, Víctor Trezza, explicó en conferencia de prensa que el detenido “vivía en un búnker televigilado” y señaló que ya se había realizado una inspección en el lugar a raíz de un homicidio ocurrido a una cuadra de allí. Agregó que “la mayoría del arsenal estaba enterrado bajo tierra”, por lo que era “imposible determinar” su ubicación sin apoyo adicional.

En ese sentido, Trezza destacó que la colaboración del municipio, mediante el uso de una retroexcavadora, y el trabajo coordinado con la Fiscalía fueron fundamentales para concretar la búsqueda y el hallazgo de las armas y la droga.

Por su parte, el fiscal Jorge Vaz afirmó que se trató de “un procedimiento muy importante” que demuestra “el profesionalismo de la Policía” para lograr la incautación de “armas de guerra y drogas”.

Armas de guerra incautadas en operativo policial en San Carlos, donde se detuvo al narcotraficante apodado "Kane". Foto: Ricardo Figueredo/El País.

En 2022 "El Kane", uno de los líderes de la organización más importante de tráfico de estupefacientes en San Carlos, fue condenado como uno de los responsables de la muerte del "Buñuelo" y sus hermanos, jefes de otra banda con la que se disputaban el negocio para la venta de drogas.