Asesinato en Piedras Blancas: joven de 25 años fue acribillado a balazos desde un auto

Un joven de 25 años fue asesinado este viernes cuando se encontraba caminando junto a una mujer en el cruce de Azotea de Lima y Matilde Pacheco, en el barrio de Piedras Blancas, en Montevideo.

Según informó Subrayado (Canal 10), el hombre recibió disparos desde un auto que pasaba por el lugar. El joven -que no era poseedor de antecedentes penales-, fue acribillado a balazos, detectándose un total de once disparos en su cuerpo. En el sitio del ataque fueron halladas doce vainas.

Vainas halladas en el lugar. Foto: captura Subrayado (Canal 10)

El joven resultó gravemente herido y llegó a ser trasladado a la policlínica de Capitán Tula, pero pese a las maniobras del personal médico, murió en el centro asistencial.

Personal de Policía Científica se hizo presente en el lugar para hacer relevamientos, además de funcionarios del Departamento de Homicidios e integrantes la Dirección General de Hechos Complejos de la Policía Nacional.

Además, se realizaron relevamientos de las cámaras de videovigilancia de la zona para poder identificar el auto desde el que se realizaron los disparos.

Joven de 19 años fue asesinado en Nuevo París: buscan a los autores del crimen

Un joven de 19 años murió en la madrugada del pasdo jueves en el Hospital Maciel, luego de ser trasladado de urgencia por una herida de gravedad a causa de un disparo de arma de fuego en el pecho, informó la Jefatura de Policía de Montevideo.

Según el reporte policial, efectivos que se encontraban de servicio en la puerta de emergencia del Hospital del Cerro vieron llegar a un vehículo conducido por un adolescente de 19 años quien transportaba a otro joven de la misma edad que se encontraba herido.

Patrullaje policial en pasajes de Cerro Norte. Foto: Estefanía Leal.

La víctima fue asistida de forma inmediata y le diagnosticaron "herida de arma de fuego en hemitórax izquierdo". Por la gravedad, el joven fue trasladado al Hospital Maciel, donde finalmente murió sobre las 5:05 de la madrugada.

En paralelo, efectivos policiales recorrieron la intersección de Luis Batlle Berres y Paz Aguirre, en Nuevo París, posible lugar donde habría ocurrido el ataque. Sin embargo, no encontraron indicios ni pistas sobre los autores del crimen.

La investigación quedó en manos del Departamento de Homicidios y de Fiscalía.