Cuatro condenados por el asesinato de un hombre cuyo cuerpo fue encontrado desmembrado en San Luis

La Jefatura de Policía de Canelones informó este jueves sobre la condena de cuatro personas por el asesinato de un hombre en San Luis, cuyo cuerpo -el cual fue encontrado desmembrado- fue hallado en un predio rural, luego de que su madre denunciara su desaparición días atrás.

De acuerdo al comunicado de la jefatura canaria, una mujer de 27 años, y que había sido detenida el pasado martes en el marco de la investigación, recibió una condena de dos años de penitenciaría al ser hallada como "autora penalmente responsable de un delito de encubrimiento en reiteración real", entre otros delitos como omisión de asistencia.

Por otro lado, un hombre de 31 años, que cuenta con antecedentes por rapiña, fue condenado a ocho años de penitenciaría como "coautor penalmente responsable de un delito de homicidio agravado por el uso de arma en reiteración real".

Patrullero, móvil policial Foto: archivo El País.

En tanto, otro individuo de 28 años, quien posee antecedentes antecedentes por violencia doméstica, atentado agravado y destrucción de dispositivo, fue condenado a ocho años de penitenciaría como "coautor penalmente responsable de un delito de homicidio agravado por el uso de arma".

Por último, un hombre de 40 años, que posee antecedentes por hurto, estupefacientes y receptación, fue condenado a dos años y cuatro meses de prisión por un delito de suministro.

El caso

El hombre, que había sido denunciado como desaparecido fue hallado sin vida asesinado en la localidad canaria, informó el pasado martes la Jefatura de Canelones.

De acuerdo a lo que detallaba la información policial, la madre de la víctima, una mujer de 54 años, denunció la desaparición del hombre en las últimas horas. Desde la Policía se desplegó un operativo de búsqueda durante la jornada del lunes, que incluyó rastrillajes a pie, rastreo con perros y un relevamiento aéreo mediante un helicóptero en un predio rural y zonas cercanas a San Luis.

El martes, se coordinó un nuevo operativo de rastrillaje en la zona norte de la misma localidad. Fue allí que el personal del plantel de perros localizó el cuerpo de la víctima, que estaba desmembrado.

El pasado miércoles y tras una serie de allanamientos, se detuvo a los tres hombres. Los cuales fueron presentados ante la fiscal del caso Claudia Valetti más temprano este jueves.