Nacional tendrá a Tigre como rival de los playoffs de Sudamericana, gracias a la caída de Boca Juniors

Tras el cierre de las fases de grupos de la Copa Libertadores y la Sudamericana, Nacional sabe que Tigre será su rival en los playoffs de la segunda competición en importancia. El equipo argentino obtuvo la clasificación tras ganarle a Alianza Atlético 2-0 y terminó como el quinto mejor segundo.

El tricolor había cerrado su pasaje a la Sudamericana tras derrotar a Coquimbo Unido 1-0, obteniendo ocho puntos y una diferencia de gol de -2, que lo depositaron en el cuarto lugar entre los terceros de la Libertadores. A raíz de esto, el Bolso proyectaba a O'Higgins como rival, sin embargo se le terminó dando una combinación de resultados para que finalmente Tigre sea su rival.

Ninguno de los dos terceros de los grupos que restaban por definirse, accedió a la Sudamericana con mejor puntaje que los tricolores. Sporting Cristal cayó frente a Cerro Porteño, sumando apenas seis unidades, mientras que Boca Juniors, al ser derrotado por Universidad Católica, bajó de competición con siete unidades.

Recordar que los equipos provenientes de Libertadores definirán como visitante sus llaves de playoffs, mientras que los que avancen de dicha etapa, también definirán fuera de casa los octavos de final.

Además del partido entre Nacional y Tigre, Bolívar enfrentará a Grêmio, Sporting Cristal a Bragantino, Independiente Medellín jugará frente a Vasco da Gama, Boca Juniors irá frente a O'Higgins, Santa Fe se cruzará con Caracas, Lanús chocará con Cienciano y Universidad Central va vs. Santos.

De este grupo de partidos, saldrá el rival de Montevideo City Torque, que lo conocerá en el sorteo que se realizará este viernes en la sede de la Conmebol, a las 12:00 horas.

Por su parte, si Nacional avanza, enfrentará a un ganador de grupo de la Copa Sudamericana. No existe restricción para rivales del mismo país. Las opciones en este caso son: Botafogo, River Plate, Montevideo City Torque, Olimpia, São Paulo, Atlético Mineiro o Macará.