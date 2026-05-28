Ignacio Ruglio tras la eliminación de Peñarol en las copas: “Como presidente, no evalúo un cambio de técnico”

A Peñarol se le terminó la actividad internacional por 2026 tras perder este miércoles con Independiente Santa Fe de Bogotá 1-0 en el Estadio Campeón del Siglo por Copa Libertadores y el aurinegro ni siquiera pudo seguir en Copa Sudamericana redondeando y un muy mal semestre.

Y tras esa noche para el olvido, el presidente Ignacio Ruglio se expresó este jueves con una extensa carta en la que tocó varios temas, entre ellos la continuidad de Diego Aguirre, la banca al plantel de jugadores y las disculpas por el “gran fracaso”.

“Luego de finalizada nuestra participación en esta Copa Libertadores 2026 me toca pedir perdón a todos los socios e hinchas de nuestro Club, porque la Copa no fue la que planificamos”, comienza diciendo la extensa carta que el presidente aurinegro hizo pública este jueves.

“Realmente para nuestro Club y, considerando la inversión que se hizo, es un gran fracaso quedar cuartos en el grupo, sin haber ganado partidos en esta edición”, agregó el titular Mirasol para luego pasar a ratificar su decisión respecto al actual entrenador: “Pasadas las primeras horas luego de la eliminación, sigo creyendo que Diego Aguirre es el mejor técnico que hoy en día puede tener Peñarol. Con grandes aciertos, y claro que también comete errores, como todo técnico en el mundo, y como todos quienes nos dedicamos a Peñarol y exponemos nuestro trabajo a la opinión pública de forma constante. Está bien que así sea. Pero Diego nos ha dado dos buenas Copas en 2024 y 2025, y un montón enorme de campeonatos en 2024, 2025 y 2026; e incluso nos dio un clásico histórico en el Parque Central hace apenas dos meses. Apertura 2024. Clausura 2024. Anual 2024. Uruguayo 2024. Semifinal de Libertadores 2024. Intermedio 2025. Copa AUF Uruguay 2025. Clausura 2025. Octavos de Libertadores 2025. Supercopa 2026. Victoria clásica en el Parque 2026. Si nos ilusionamos, es porque tenemos un técnico que desde 2011 nos hace soñar que es posible ganar la Copa, y por eso el golpe es grande cuando las cosas salen tan mal como en esta edición”.

“Pero prefiero siempre un técnico que esté obsesionado con ganarla a uno que no genere ninguna ilusión, y es Diego quien nos hizo creer que podemos traer la sexta Libertadores algún día”, explicó Ruglio.

Los jugadores de Peñarol tras perder con Independiente Santa Fe de Bogotá en el Campeón del Siglo. Foto: Darwin Borrelli.

La carta del presidente aurinegro continuó hablando de un tema que se transformó en un karma para Peñarol en este primer semestre del 2026 como las lesiones: “Sí o sí tengo que contemplar las atenuantes de esta Copa; como haber perdido por lesiones óseas o extramusculares, al menos, al principal jugador de cada línea de la cancha (Nahuel, Eric y Leo). Eso no justifica la pésima Copa que hicimos, pero seguro tienen un peso muy fuerte en lo deportivo, en lo mental y en la planificación de cada partido. Por ende, como presidente, no evalúo un cambio de técnico, y si Diego me lo planteara (cosa que no pasó, ni ayer ni hoy) le pediría que descanse unos días, que renueve la ilusión y que continúe con nosotros”.

Ruglio también hizo referencia al plantel y expresó: “Sobre los jugadores; obviamente se deben una fuerte autocrítica sobre este momento, pero doy fe, porque conozco a este plantel, que todos ellos querían que esta Copa fuera diferente. No creo en la lógica de que, cuando se gana, me saco fotos con todos y son unos héroes (clásicos de la Supercopa y del Parque) y a los sesenta días son un desastre. Ni creo ni apoyo ese tipo de pensamientos. Seguirán teniendo mi apoyo y nuestra unión para salir de esta todos juntos. Como presidente soy el principal responsable cuando algo no sale bien y no me gusta sacarme culpas, centrándolas solo en jugadores o cuerpos técnicos, o pidiendo "limpiar a todos", a los mismos que yo mismo contraté hace poco, convencido de que debía hacerlo”.

“No me molesta soportar la presión, me preparé muchos años para este cargo y en el acierto como en el error, siempre recorrí los caminos de los que estuve convencido y NO a los que la opinión pública me empujaba en cada situación. Abrazo a todas las Manyas y los Manyas y perdón de nuevo por esta copa. Viva siempre Peñarol”, cerró diciendo el presidente Carbonero en la extensa carta que divulgó este jueves.