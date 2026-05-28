Árbitros para la tercera fecha del Torneo Intermedio: Mathías De Armas en Nacional y Hernán Heras con Peñarol
La etapa se disputará de viernes a lunes y comenzará con el cruce entre Cerro Largo y Cerro en el Ubilla, mientras que Peñarol ante Central Español cerrarán la fecha en el Campeón del Siglo.
Se dieron a conocer las designaciones de los jueces para la cuarta fecha del Torneo Intermedio, etapa que se disputará a partir de mañana con el cruce Cerro Largo vs. Cerro y cerrará el lunes con el partido entre Peñarol y Central Español.
En este sentido, Andrés Martínez será el encargado de impartir justicia en la apertura del Arachán y el Villero, mientras que el sábado habrá dos encuentros: Racing ante Defensor Sporting en el Parque Roberto con el arbitraje de Esteban Ostojich y Danubio frente a Progreso en Jardines del Hipódromo con Javier Feres como juez principal.
El domingo Esteban Guerra será el principal en Albion vs Montevideo City Torque y Federico Modernell en Juventud vs. Wanderers.
Más tarde, Nacional visitará a Deportivo Maldonado cerrando la jornada desde las 18:30 en el Estadio Domingo Burgueño Miguel con Mathías De Armas como árbitro principal y Jonathan Fuentes estará en el VAR.
El lunes culmina la etapa con dos partidos, Boston River vs Liverpool en Florida con el arbitraje de Javier Burgos.
Mientras que el último encuentro será el que protagonizarán Peñarol y Central Español en el Estadio Campeón del Siglo el domingo desde las 20:00 horas. El encargado de impartir justicia será Hernán Heras, mientras que Christian Ferreyra estará a cargo del VAR.
El detalle de la fecha 4 del Intermedio:
Viernes 29
Cerro Largo vs. Cerro
Hora: 19:30.
Estadio: Ubilla.
Árbitro: Andres Martinez.
Asistentes: Pablo Llarena y Nicolas Piaggio.
Cuarto árbitro: Elías Lorenzo.
VAR: Daniel Fedorzuck.
Sábado 30
Racing vs. Defensor Sporting
Hora: 10:00.
Estadio: Parque Roberto.
Árbitro: Esteban Ostojich.
Asistentes: Agustin Berisso y Ernesto Hartwig.
Cuarto árbitro: Anahí Fernández.
VAR: Diego Dunajec.
Danubio vs. Progreso
Hora: 15:00
Estadio: Mincheff de Lazaroff.
Árbitro: Javier Feres.
Asistentes: Horacio Ferreiro y Julian Perez.
Cuarto árbitro: Leandro Lasso.
VAR: Andrés Cunha.
Domingo 31
Albion vs. Montevideo City Torque
Hora: 10:00.
Estadio: Franzini.
Árbitro: Esteban Guerra.
Asistentes: Mathias Muniz y Daiana Fernández.
Cuarto árbitro: Marcelo García.
VAR: Daniel Rodríguez.
Juventud vs. Wanderers
Hora: 15:00.
Estadio: Parque Artigas.
Árbitro: Federico Modernell.
Asistentes: Martín Soppi y Sebastián Schroeder.
Cuarto árbitro: Jonathan De León.
VAR: Diego Riveiro.
Deportivo Maldonado vs. Nacional
Hora: 18:30.
Estadio: Domingo Burgueño.
Árbitro: Mathías De Armas.
Asistentes: Héctor Bérgalo y Alberto Píriz.
Cuarto árbitro: Juan Cianni.
VAR: Jonathan Fuentes.
Lunes 1
Boston River vs. Liverpool
Hora: 15:00.
Estadio: Campeones Olímpicos.
Árbitro: Javier Burgos.
Asistentes: Marcos Rosamen y Heber Godoy.
Cuarto árbitro: Eduardo Varela.
VAR: Andrés Cunha.
Peñarol vs. Central Español
Hora: 20:00.
Estadio: Campeón del Siglo.
Árbitro: Hernán Heras.
Asistentes: Andrés Nievas y Mauricio Hernández.
Cuarto árbitro: Santiago Motta.
VAR: Christian Ferreyra.
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