Agenda Deportiva del 28 de mayo de 2026

Nacional en Libertadores de futsal y en la LUB Además hay Giro de Italia y juegan varios uruguayos entre Sudamericana y Libertadores Cerro Porteño vs. Boca Juniors Libertadores de futsal 14:30 Libertadores (YouTube)

República de Irlanda vs. Qatar Amistoso 15:45 Disney+

Magnus vs. Nacional Libertadores de futsal 17:00 Libertadores (YouTube)

Palmeiras vs. Junior Libertadores 19:00 ESPN 2/Disney+

Cerro Porteño vs. Sporting Cristal Libertadores 19:00 ESPN/Disney+

El Nacional vs. Universidad Católica Copa Ecuador 20:00 DSports/DGO

Boca Juniors vs. Universidad Católica Libertadores 21:30 ESPN 2/Disney+

Cruzeiro vs. Barcelona SC Libertadores 21:30 ESPN 7/Disney+

Tigre vs. Alianza Atlético Sudamericana 21:30 ESPN 5/Disney+

América de Cali vs. Macará Sudamericana 21:30 ESPN/Disney+

Aguada vs. Nacional LUB 21:15 VTV+/AntelTV/BasquetPass

Sinner vs. Cerúndolo Roland Garros 06:00 DSports/DGO

Etapa 18 Giro de Italia 09:00 DSports/DGO

