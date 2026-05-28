Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Ovación Fútbol

Agenda Deportiva del 28 de mayo de 2026

Una newsletter con todo lo que necesitás saber para no perderte ningún evento deportivo alrededor del mundo.

El País
El País
28/05/2026, 04:00
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Donald Sims defendido por Bernardo Barrera, en el tercer partido de la serie entre Nacional y Aguada
Donald Sims defendido por Bernardo Barrera, en el tercer partido de la serie entre Nacional y Aguada.
Foto: Ignacio Sánchez.

Nacional en Libertadores de futsal y en la LUB

Además hay Giro de Italia y juegan varios uruguayos entre Sudamericana y Libertadores

Cerro Porteño vs. Boca Juniors

Libertadores de futsal
#

14:30
#

Libertadores (YouTube)

República de Irlanda vs. Qatar

Amistoso
#

15:45
#

Disney+

Magnus vs. Nacional

Libertadores de futsal
#

17:00
#

Libertadores (YouTube)

Palmeiras vs. Junior

Libertadores
#

19:00
#

ESPN 2/Disney+

Cerro Porteño vs. Sporting Cristal

Libertadores
#

19:00
#

ESPN/Disney+

El Nacional vs. Universidad Católica

Copa Ecuador
#

20:00
#

DSports/DGO

Boca Juniors vs. Universidad Católica

Libertadores
#

21:30
#

ESPN 2/Disney+

Cruzeiro vs. Barcelona SC

Libertadores
#

21:30
#

ESPN 7/Disney+

Tigre vs. Alianza Atlético

Sudamericana
#

21:30
#

ESPN 5/Disney+

América de Cali vs. Macará

Sudamericana
#

21:30
#

ESPN/Disney+

Aguada vs. Nacional

LUB
#

21:15
#

VTV+/AntelTV/BasquetPass

Sinner vs. Cerúndolo

Roland Garros
#

06:00
#

DSports/DGO

Etapa 18

Giro de Italia
#

09:00
#

DSports/DGO

¿Encontraste un error?

Reportar

Temas relacionados

Agenda Deportiva

Te puede interesar