Torneo Intermedio: así se jugará la tercera fecha, Nacional el domingo y Peñarol cierra la etapa el lunes

La Mesa Ejecutiva fijó los detalles de la tercera fecha del Torneo Intermedio 2026, una etapa que tendrá actividad durante cuatro días y encuentros claves tanto en la Serie A como en la Serie B.

La jornada comenzará el viernes 29 de mayo con el duelo entre Cerro Largo y Cerro desde las 19:30 horas en el Estadio Ubilla de Melo.

El sábado 30 habrá dos partidos. Racing recibirá a Defensor Sporting a las 10:00 en el Parque Roberto, mientras que Danubio enfrentará a Progreso desde las 15:00 horas en Jardines del Hipódromo.

La actividad continuará el domingo 31 de mayo con tres encuentros. Albion será local frente a Montevideo City Torque a las 10:00 en el Franzini, Juventud jugará ante Wanderers a las 15:00 en el Parque Artigas y Nacional visitará a Deportivo Maldonado a las 18:30 horas en el Estadio Domingo Burgueño.

El tricolor llegará a este encuentro luego de disputar el último partido por fase de grupos de Copa Libertadores donde buscará la clasificación a Copa Sudamericana ante Coquimbo Unido en el Gran Parque Central.

La fecha se cerrará el lunes 1° de junio con dos partidos. Boston River enfrentará a Liverpool desde las 15:00 en el Estadio Campeones Olímpicos de Florida y, en el encuentro de cierre, Peñarol recibirá a Central Español a las 20:00 horas en el Campeón del Siglo.

El Carbonero afrontará este duelo ya sabiendo si tendrá competencia internacional en el segundo semestre luego de disputar el ultimo cruce por Libertadores ante Independiente Santa Fe en el Campeón del Siglo en busca de la clasificación a la Copa Sudamericana.

Peñarol vs Nacional, 3-0, partido clasico por el Torneo Clausura del Campeonato Uruguayo de Futbol 2025, Liga AUF Uruguaya 2025, en el Estadio Campeon del Siglo de Montevideo vacio, sin publico por sancion, ND 20250809, foto Darwin Borrelli - Archivo El Pais Darwin Borrelli/Archivo El Pais

El detalle de la fecha 3 del Torneo Intermedio

Viernes 29

Cerro Largo vs. Cerro

Cancha: Estadio Ubilla

Hora: 19:30

Sábado 30

Racing vs. Defensor Sporting

Cancha: Parque Roberto

Hora: 10:00

Danubio vs. Progreso

Cancha: Estadio Mincheff de Lazaroff

Hora: 15:00

Domingo 31

Albion vs. Montevideo City Torque

Cancha: Estadio Franzini

Hora: 10:00

Juventud vs. Wanderers

Cancha: Parque Artigas

Hora 15:00

Deportivo Maldonado vs. Nacional

Cancha: Estadio Domingo Burgueño

Hora: 18:30

Boston River vs. Liverpool

Cancha: Estadio Campeones Olímpicos

Hora: 15:00

Lunes 1 de junio

Peñarol vs. Central Español

Cancha: Estadio Campeón del Siglo

Hora: 20:00