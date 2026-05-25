Torneo Intermedio: así se jugará la tercera fecha, Nacional el domingo y Peñarol cierra la etapa el lunes
La tercera jornada se disputará entre el viernes 29 de mayo y el lunes 1° de junio, Nacional visitará a Deportivo Maldonado y Peñarol recibirá a Central Español en el Campeón del Siglo.
La Mesa Ejecutiva fijó los detalles de la tercera fecha del Torneo Intermedio 2026, una etapa que tendrá actividad durante cuatro días y encuentros claves tanto en la Serie A como en la Serie B.
La jornada comenzará el viernes 29 de mayo con el duelo entre Cerro Largo y Cerro desde las 19:30 horas en el Estadio Ubilla de Melo.
El sábado 30 habrá dos partidos. Racing recibirá a Defensor Sporting a las 10:00 en el Parque Roberto, mientras que Danubio enfrentará a Progreso desde las 15:00 horas en Jardines del Hipódromo.
La actividad continuará el domingo 31 de mayo con tres encuentros. Albion será local frente a Montevideo City Torque a las 10:00 en el Franzini, Juventud jugará ante Wanderers a las 15:00 en el Parque Artigas y Nacional visitará a Deportivo Maldonado a las 18:30 horas en el Estadio Domingo Burgueño.
El tricolor llegará a este encuentro luego de disputar el último partido por fase de grupos de Copa Libertadores donde buscará la clasificación a Copa Sudamericana ante Coquimbo Unido en el Gran Parque Central.
La fecha se cerrará el lunes 1° de junio con dos partidos. Boston River enfrentará a Liverpool desde las 15:00 en el Estadio Campeones Olímpicos de Florida y, en el encuentro de cierre, Peñarol recibirá a Central Español a las 20:00 horas en el Campeón del Siglo.
El Carbonero afrontará este duelo ya sabiendo si tendrá competencia internacional en el segundo semestre luego de disputar el ultimo cruce por Libertadores ante Independiente Santa Fe en el Campeón del Siglo en busca de la clasificación a la Copa Sudamericana.
El detalle de la fecha 3 del Torneo Intermedio
Viernes 29
Cerro Largo vs. Cerro
Cancha: Estadio Ubilla
Hora: 19:30
Sábado 30
Racing vs. Defensor Sporting
Cancha: Parque Roberto
Hora: 10:00
Danubio vs. Progreso
Cancha: Estadio Mincheff de Lazaroff
Hora: 15:00
Domingo 31
Albion vs. Montevideo City Torque
Cancha: Estadio Franzini
Hora: 10:00
Juventud vs. Wanderers
Cancha: Parque Artigas
Hora 15:00
Deportivo Maldonado vs. Nacional
Cancha: Estadio Domingo Burgueño
Hora: 18:30
Boston River vs. Liverpool
Cancha: Estadio Campeones Olímpicos
Hora: 15:00
Lunes 1 de junio
Peñarol vs. Central Español
Cancha: Estadio Campeón del Siglo
Hora: 20:00
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