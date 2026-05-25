Más que un simple festejo: la estadística que marca la importancia de los goles de Maxi Gómez en Nacional

Los altibajos han sido una constante en Nacional durante la temporada 2026. Lo fueron con Jadson Viera y con Jorge Bava no es la excepción, aunque las tres victorias consecutivas en el marco de la Liga AUF Uruguaya -más allá de la eliminación por Copa Libertadores- son un aliciente importante para lo que se viene en la campaña.

El detalle que se repite en dos de ellos, y que también se dio en varios juegos de la actual temporada, es el protagonismo de Maximiliano Gómez que ante Albion puso el único gol del triunfo por 1-0 y no es una novedad que el sanducero le haya dado los tres puntos al tricolor.

Es que sin ir más lejos, se puede decir que Maximiliano Gómez le dio 16 puntos de los 28 que acumula Nacional en la Anual, gracias a sus goles. Es que abrió el marcador ante Boston River por la primera fecha del Torneo Apertura en el triunfo por 2-1, también puso el gol ante Racing que valió una unidad en el 1-1 y más adelante se encargó de dar vuelta el resultado ante Montevideo City Torque con un doblete en la victoria por 3-2 en el Estadio Charrúa.

Dos goles más fueron los que aportó ante Liverpool en la victoria por 3-1, mientras que tres goles suyos encaminaron la victoria por 4-0 ante Cerro en el Gran Parque Central, todo eso hasta llegar al 1-0 ante Albion donde puso el tanto de la victoria.

Solo ante Juventud -derrota 3-1- un gol suyo no sirvió para que Nacional sume y solo fueron tres victorias del Bolso (Progreso, Wanderers y Cerro Largo) sin tantos del “9”.

De esta forma, los goles de Maximiliano Gómez significaron el 57% de los puntos que el Bolso sumó en el año a nivel local, además de ser el máximo anotador con 13 festejos.