Nacional vs. Albion en vivo por el Torneo Intermedio: seguí el minuto a minuto del partido

La jornada de sábado de la segunda fecha del Torneo Intermedio se cierra con uno de los partidos más atractivos del fin de semana como el que desde la hora 18:30 (DSports, cables, Disney+ y Antel TV) protagonizan Nacional y Albion en el Gran Parque Central por la Serie B.

El equipo de Jorge Bava llega a este encuentro tras el duro golpe que sufrió el miércoles al quedar afuera de la Copa Libertadores luego de empatar sin goles con Universitario de Perú y ahora busca retomar el camino de la victoria para seguir en lo más alto del segundo certamen de la temporada 2026 de la Liga AUF Uruguaya.

Del otro lado el Tricolor tendrá a un Albion que de la mano de Federico Nieves viene teniendo una muy buena campaña en su regreso a Primera División y además, ya sabe lo que es vencer a Nacional tras la victoria 3-2 por el Torneo Apertura en el Estadio Centenario.

