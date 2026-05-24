Jugó solo 12 minutos y se fue en el carrito: qué pasó con Maximiliano Silvera en el partido de Nacional

Jorge Bava movió piezas luego de la eliminación por Copa Libertadores y una de las novedades en el equipo fue la presencia de Juan Ignacio García desde el arranque.

El juvenil, que ya había tenido su debut con pocos minutos en Primera División, contó anoche con su gran oportunidad y respondió de muy buena manera en un contexto complejo, con un ambiente pesado en el Gran Parque Central y una hinchada tricolor que atraviesa días de evidente descontento.

Lejos de pesarle el escenario, García mostró personalidad, criterio y despliegue. Favorecido también por la expulsión temprana de Francisco Ginella en Albion, el volante central encontró espacios para soltarse en la mitad de la cancha y terminó firmando una actuación muy positiva.

Cuando le tocó recuperar, cumplió; y cuando Nacional necesitó juego, también aportó claridad para conectar con sus compañeros. Su rendimiento no pasó inadvertido: recibió aplausos desde las tribunas del Gran Parque Central y elogios posteriores de Bava en conferencia de prensa.

Otra de las situaciones particulares de la noche fue la breve participación de Maximiliano Silvera. El delantero ingresó a los 69 minutos en lugar de Agustín Dos Santos, pero apenas permaneció 12 minutos en cancha. A los 81’, tras la expulsión de Nicolás Lodeiro y con Nacional jugando con diez hombres, Bava decidió reemplazarlo por Luciano Boggio para reforzar la mitad del terreno.

En el estadio la salida generó sorpresa. La sensación inicial fue que el entrenador había optado por sacrificar a Silvera por una cuestión táctica, especialmente porque Maximiliano Gómez continuó en cancha pese al desgaste acumulado desde el inicio.

Maximiliano Silvera en Nacional ante Albion en el Gran Parque Central Foto: Leonardo Mainé.

Sin embargo, el atacante ex Peñarol abandonó el campo en el carrito de asistencia médica y encendió algunas alarmas, aunque luego se lo observó caminar con normalidad rumbo al banco de suplentes.

Finalizado el encuentro, Bava explicó en conferencia de prensa que el delantero sintió una molestia vinculada a una lesión anterior y que el cambio respondió principalmente a una medida de precaución.

Más allá de eso, la situación genera atención en Nacional, que la próxima semana afrontará un partido decisivo frente a Coquimbo Unido en el Gran Parque Central y esta obligado a ganar.