Temas del día:

Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
El País Ovación Fútbol

Confirmados los árbitros para la última fecha de las copas que definirá el futuro de los uruguayos

Conmebol definió quienes serán quienes impartan justicia en la definición de las fases de grupos de la Libertadores y Sudamericana. Los árbitros uruguayos dirán presente en Brasil.

El País
El País
23/05/2026, 16:18
Compartir esta noticia
+ Seguir en
Maximiliano Ramírez, el árbitro argentino del partido entre Nacional y Atlético Nacional.
Maximiliano Ramírez, el árbitro argentino del partido entre Nacional y Atlético Nacional.
Foto: AFP.

Conmebol confirmó a los árbitros para la última fecha de la Copa Libertadores y la Sudamericana. Nacional, que enfrentará a el martes a Coquimbo Unido, tendrá el arbitraje del argentino Maximiliano Ramírez, mientras que el peruano Kevin Ortega estará en el partido entre Peñarol y Santa Fe.

Ramírez había estado también en el último partido del Bolso en Libertadores, donde si bien el tricolor se impuso 1-0 ante Atlético Nacional, se quedó un gol corto para obtener su boleto a Sudamericana. Por su parte, será la primera vez que Ortega dirija al Carbonero, pero si impartió justicia a equipos uruguayos, con récord de cinco victorias, seis derrotas y ningún empate para los Charrúas.

La principal copa del continente tendrá a árbitros uruguayos en acción: Javier Burgos estará en el juego entre Flamengo y Cusco. Andrés Matonte estará en el encuentro clave que tendrá Cruzeiro frente a Barcelona.

Por Sudamericana, el peruano Augusto Méndez estará en la visita de Boston River a São Paulo, Montevideo City Torque tendrá en la visita a Grêmio —que definirá el boleto directo a octavos de final— al venezolano Jesús Valenzuela, mientras que Juventud irá a Cusco para buscar la clasificación frente a Cienciano, con el arbitraje del argentino Yael Falcón Pérez.

Esteban Ostojich encabezará el cuerpo arbitral del partido Vasco da Gama y Barracas Central, mientras que Gustavo Tejera arbitrará Olimpia frente a Audax Italiano.

Los uruguayos en Libertadores

MARTES 26

Nacional vs. Coquimbo Unido

Hora: 21:30
Árbitro: Maximiliano Ramírez (Argentina)
Asistentes: Cristian Navarro y Gabriel Chade (Argentina)
Cuarto: Nazareno Arasa (Argentina)
VAR: Héctor Paletta y Germán Delfino (Argentina)

Flamengo vs. Cusco
Hora: 21:30
Árbitro: Javier Burgos
Asistentes: Pablo Llarena y Héctor Bergalo
Cuarto: Mathías De Armas
VAR: Cristhian Ferreyra y Richard Trinidad

MIÉRCOLES 27

Peñarol vs. Santa Fe
Hora: 21:30
Árbitro: Kevin Ortega (Perú)
Asistentes: Michael Orue y Jesús Sánchez (Perú)
Cuarto: Daniel Ureta (Perú)
VAR: Carlos Orbe y Byron Romero (Ecuador)

JUEVES 28

Cruzeiro vs. Barcelona
Hora: 21:30
Árbitro: Andrés Matonte
Asistentes: Andrés Nievas y Mathías Muñiz
Cuarto: José Burgos
VAR: Leodán González y Héctor Bergalo

Los uruguayos en Sudamericana

MARTES 26

São Paulo vs. Boston River
Hora: 19:00
Árbitro: Augusto Menéndez (Perú)
Asistentes: Diego Jaimes y José Castillo (Perú)
Cuarto: Elizabeth Tintaya (Perú)
VAR: Edwin Ordóñez y Mariana Aquino (Perú)

Grêmio vs. Montevideo City Torque

Hora: 19:00
Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela)
Asistentes: Jorge Urrego y Lubin Torrealba (Venezuela)
Cuarto: Elmar Carderas (Venezuela)
VAR: Juan Soto y Stefani Escobar (Venezuela)

MIÉRCOLES 27

Cienciano vs. Juventud

Hora: 17:00
Árbitro: Yael Falcón Pérez (Argentina)
Asistentes: Facundo Rodríguez y Pablo Acevedo (Argentina)
Cuarto: Luis Lobo (Argentina)
VAR: Silvio Trucco y Nicolás Lamolina (Argentina)

Vasco da Gama vs. Barracas Central

Hora: 21:30
Árbitro: Esteban Ostojich
Asistentes: Martín Soppi y Horacio Ferreiro
Cuarto: Mathías De Armas
VAR: Christian Ferreyra y Richard Trinidad

Olimpia vs. Audax Italiano

Hora: 21:30
Árbitro: Gustavo Tejera
Asistentes: Nicolás Tarán y Carlos Barreiro
Cuarto: Alberto Feres
VAR: Andrés Cunha y Santiago Fernández

JUEVES 28

Tigre vs. Alianza Atlético

Hora: 21:30
Árbitro: David Ojeda (PAR)
Asistentes: Milcíades Saldívar y Esteban Testta (Paraguay)
Cuarto: Carlos Benítez (Paraguay)
VAR: Antonio García y Diego Dunajec (Uruguay)

¿Encontraste un error?

Reportar

Te puede interesar