Confirmados los árbitros para la última fecha de las copas que definirá el futuro de los uruguayos
Conmebol definió quienes serán quienes impartan justicia en la definición de las fases de grupos de la Libertadores y Sudamericana. Los árbitros uruguayos dirán presente en Brasil.
Conmebol confirmó a los árbitros para la última fecha de la Copa Libertadores y la Sudamericana. Nacional, que enfrentará a el martes a Coquimbo Unido, tendrá el arbitraje del argentino Maximiliano Ramírez, mientras que el peruano Kevin Ortega estará en el partido entre Peñarol y Santa Fe.
Ramírez había estado también en el último partido del Bolso en Libertadores, donde si bien el tricolor se impuso 1-0 ante Atlético Nacional, se quedó un gol corto para obtener su boleto a Sudamericana. Por su parte, será la primera vez que Ortega dirija al Carbonero, pero si impartió justicia a equipos uruguayos, con récord de cinco victorias, seis derrotas y ningún empate para los Charrúas.
La principal copa del continente tendrá a árbitros uruguayos en acción: Javier Burgos estará en el juego entre Flamengo y Cusco. Andrés Matonte estará en el encuentro clave que tendrá Cruzeiro frente a Barcelona.
Por Sudamericana, el peruano Augusto Méndez estará en la visita de Boston River a São Paulo, Montevideo City Torque tendrá en la visita a Grêmio —que definirá el boleto directo a octavos de final— al venezolano Jesús Valenzuela, mientras que Juventud irá a Cusco para buscar la clasificación frente a Cienciano, con el arbitraje del argentino Yael Falcón Pérez.
Esteban Ostojich encabezará el cuerpo arbitral del partido Vasco da Gama y Barracas Central, mientras que Gustavo Tejera arbitrará Olimpia frente a Audax Italiano.
Los uruguayos en Libertadores
MARTES 26
Nacional vs. Coquimbo Unido
Hora: 21:30
Árbitro: Maximiliano Ramírez (Argentina)
Asistentes: Cristian Navarro y Gabriel Chade (Argentina)
Cuarto: Nazareno Arasa (Argentina)
VAR: Héctor Paletta y Germán Delfino (Argentina)
Flamengo vs. Cusco
Hora: 21:30
Árbitro: Javier Burgos
Asistentes: Pablo Llarena y Héctor Bergalo
Cuarto: Mathías De Armas
VAR: Cristhian Ferreyra y Richard Trinidad
MIÉRCOLES 27
Peñarol vs. Santa Fe
Hora: 21:30
Árbitro: Kevin Ortega (Perú)
Asistentes: Michael Orue y Jesús Sánchez (Perú)
Cuarto: Daniel Ureta (Perú)
VAR: Carlos Orbe y Byron Romero (Ecuador)
JUEVES 28
Cruzeiro vs. Barcelona
Hora: 21:30
Árbitro: Andrés Matonte
Asistentes: Andrés Nievas y Mathías Muñiz
Cuarto: José Burgos
VAR: Leodán González y Héctor Bergalo
Los uruguayos en Sudamericana
MARTES 26
São Paulo vs. Boston River
Hora: 19:00
Árbitro: Augusto Menéndez (Perú)
Asistentes: Diego Jaimes y José Castillo (Perú)
Cuarto: Elizabeth Tintaya (Perú)
VAR: Edwin Ordóñez y Mariana Aquino (Perú)
Grêmio vs. Montevideo City Torque
Hora: 19:00
Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela)
Asistentes: Jorge Urrego y Lubin Torrealba (Venezuela)
Cuarto: Elmar Carderas (Venezuela)
VAR: Juan Soto y Stefani Escobar (Venezuela)
MIÉRCOLES 27
Cienciano vs. Juventud
Hora: 17:00
Árbitro: Yael Falcón Pérez (Argentina)
Asistentes: Facundo Rodríguez y Pablo Acevedo (Argentina)
Cuarto: Luis Lobo (Argentina)
VAR: Silvio Trucco y Nicolás Lamolina (Argentina)
Vasco da Gama vs. Barracas Central
Hora: 21:30
Árbitro: Esteban Ostojich
Asistentes: Martín Soppi y Horacio Ferreiro
Cuarto: Mathías De Armas
VAR: Christian Ferreyra y Richard Trinidad
Olimpia vs. Audax Italiano
Hora: 21:30
Árbitro: Gustavo Tejera
Asistentes: Nicolás Tarán y Carlos Barreiro
Cuarto: Alberto Feres
VAR: Andrés Cunha y Santiago Fernández
JUEVES 28
Tigre vs. Alianza Atlético
Hora: 21:30
Árbitro: David Ojeda (PAR)
Asistentes: Milcíades Saldívar y Esteban Testta (Paraguay)
Cuarto: Carlos Benítez (Paraguay)
VAR: Antonio García y Diego Dunajec (Uruguay)
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