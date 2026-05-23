Confirmados los árbitros para la última fecha de las copas que definirá el futuro de los uruguayos

Conmebol confirmó a los árbitros para la última fecha de la Copa Libertadores y la Sudamericana. Nacional, que enfrentará a el martes a Coquimbo Unido, tendrá el arbitraje del argentino Maximiliano Ramírez, mientras que el peruano Kevin Ortega estará en el partido entre Peñarol y Santa Fe.

Ramírez había estado también en el último partido del Bolso en Libertadores, donde si bien el tricolor se impuso 1-0 ante Atlético Nacional, se quedó un gol corto para obtener su boleto a Sudamericana. Por su parte, será la primera vez que Ortega dirija al Carbonero, pero si impartió justicia a equipos uruguayos, con récord de cinco victorias, seis derrotas y ningún empate para los Charrúas.

La principal copa del continente tendrá a árbitros uruguayos en acción: Javier Burgos estará en el juego entre Flamengo y Cusco. Andrés Matonte estará en el encuentro clave que tendrá Cruzeiro frente a Barcelona.

Por Sudamericana, el peruano Augusto Méndez estará en la visita de Boston River a São Paulo, Montevideo City Torque tendrá en la visita a Grêmio —que definirá el boleto directo a octavos de final— al venezolano Jesús Valenzuela, mientras que Juventud irá a Cusco para buscar la clasificación frente a Cienciano, con el arbitraje del argentino Yael Falcón Pérez.

Esteban Ostojich encabezará el cuerpo arbitral del partido Vasco da Gama y Barracas Central, mientras que Gustavo Tejera arbitrará Olimpia frente a Audax Italiano.

Los uruguayos en Libertadores

MARTES 26

Nacional vs. Coquimbo Unido

Hora: 21:30

Árbitro: Maximiliano Ramírez (Argentina)

Asistentes: Cristian Navarro y Gabriel Chade (Argentina)

Cuarto: Nazareno Arasa (Argentina)

VAR: Héctor Paletta y Germán Delfino (Argentina)

Flamengo vs. Cusco

Hora: 21:30

Árbitro: Javier Burgos

Asistentes: Pablo Llarena y Héctor Bergalo

Cuarto: Mathías De Armas

VAR: Cristhian Ferreyra y Richard Trinidad

MIÉRCOLES 27

Peñarol vs. Santa Fe

Hora: 21:30

Árbitro: Kevin Ortega (Perú)

Asistentes: Michael Orue y Jesús Sánchez (Perú)

Cuarto: Daniel Ureta (Perú)

VAR: Carlos Orbe y Byron Romero (Ecuador)

JUEVES 28

Cruzeiro vs. Barcelona

Hora: 21:30

Árbitro: Andrés Matonte

Asistentes: Andrés Nievas y Mathías Muñiz

Cuarto: José Burgos

VAR: Leodán González y Héctor Bergalo

Los uruguayos en Sudamericana

MARTES 26

São Paulo vs. Boston River

Hora: 19:00

Árbitro: Augusto Menéndez (Perú)

Asistentes: Diego Jaimes y José Castillo (Perú)

Cuarto: Elizabeth Tintaya (Perú)

VAR: Edwin Ordóñez y Mariana Aquino (Perú)

Grêmio vs. Montevideo City Torque

Hora: 19:00

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela)

Asistentes: Jorge Urrego y Lubin Torrealba (Venezuela)

Cuarto: Elmar Carderas (Venezuela)

VAR: Juan Soto y Stefani Escobar (Venezuela)

MIÉRCOLES 27

Cienciano vs. Juventud

Hora: 17:00

Árbitro: Yael Falcón Pérez (Argentina)

Asistentes: Facundo Rodríguez y Pablo Acevedo (Argentina)

Cuarto: Luis Lobo (Argentina)

VAR: Silvio Trucco y Nicolás Lamolina (Argentina)

Vasco da Gama vs. Barracas Central

Hora: 21:30

Árbitro: Esteban Ostojich

Asistentes: Martín Soppi y Horacio Ferreiro

Cuarto: Mathías De Armas

VAR: Christian Ferreyra y Richard Trinidad

Olimpia vs. Audax Italiano

Hora: 21:30

Árbitro: Gustavo Tejera

Asistentes: Nicolás Tarán y Carlos Barreiro

Cuarto: Alberto Feres

VAR: Andrés Cunha y Santiago Fernández

JUEVES 28

Tigre vs. Alianza Atlético

Hora: 21:30

Árbitro: David Ojeda (PAR)

Asistentes: Milcíades Saldívar y Esteban Testta (Paraguay)

Cuarto: Carlos Benítez (Paraguay)

VAR: Antonio García y Diego Dunajec (Uruguay)