Nacional y Peñarol se estrenan en Copa Libertadores de futsal: día, hora y dónde ver el debut de los uruguayos

Al tiempo que en fútbol están los dos están eliminados, en futsal tendrán la oportunidad de volver a jugarla. Este domingo, Nacional y Peñarol debutarán en una nueva edición de la Copa Libertadores de futsal que se jugará íntegramente en la ciudad de Carlos Barboza, Brasil, desde este domingo 24 de mayo al 31.

El certamen clasifica al campeón de cada país de Conmebol, agrega un cupo para el anfitrión y otro para el país del último campeón. Como los aurinegros ganaron la última edición, los tricolores volvieron a clasificar luego de ser vicecampeones, detrás del Carbonero, en el Campeonato Uruguayo. La última vez que hubo dos representantes de Uruguay en el certamen, fue en la edición 2021 que se jugó en el estadio 10 de julio del departamento de Florida. En aquella ocasión, Uruguay tuvo a los mismos representantes y esa edición fue ganada por San Lorenzo de Almagro.

La Copa Libertadores de futsal se disputa con tres grupos de cuatro equipos y clasifican a cuartos de final el primero y el segundo de cada serie y los dos mejores terceros. Peñarol integra el Grupo A junto al anfitrión Carlos Barbosa, Boca Juniors de Argentina y Fantasmas Morales Moralitos de Bolivia. En el Grupo B estarán el último vicecampeón Magnus Futsal de Brasil, Centauros de Venezuela, Panta Walon de Perú y Divino Niño de Ecuador. Nacional integra el Grupo C del torneo junto a Cerro Porteño de Paraguay, Deportivo Lyon Cali de Colombia y Colo Colo de Chile.

En cuanto a la actividad local, tricolores y aurinegros llegan con poca competencia ya que el Campeonato Uruguayo lleva apenas dos fechas disputadas. El Bolso, dirigido por Diego Pastoriza, debutó con un empate ante Racing y goleó sin problemas a Villa Española en la segunda fecha. El Manya, dirigido por Diego D’Alessandro, postergó su partido de la primera fecha por haber disputado un torneo internacional en Argentina y recién se estrenó en la segunda fecha con un contundente 6-0 frente a Racing.

Equipo de Nacional en el Campeonato Uruguayo 2026. Foto: CNdeF

Nacional, después de varios años al mando de Aníbal Roba, cambió de entrenador y junto a él llegaron varias caras nuevas como el arquero Santiago Schörderle, Carlos Bruschini y Marcio Gentil y Yonatan Botta, desde Urupan, también Martín Aldave desde el fútbol de salón, Franco Fuentes que defendió a Newell’s Old Boys de Rosario y aseguraron la renovación de su jugador franquicia: Facundo Abad. El tricolor va a la Copa con el mismo plantel de la actividad local.

Peñarol, que defenderá el título que obtuvo hace un año venciendo a Magnus por 3-1 en la final, ya no contará con una de sus figuras. Mathías Fernández, arquero, se rompió los ligamentos cruzados jugando la Copa América con Uruguay y el club trajo en su lugar a Christian Gaitán, su alternativa en la Celeste. Tampoco estarán los juveniles Lucas Paroldo y Franco Duque, que salieron al exterior después de tan buena campaña. Ante una nueva ilusión, como es la Libertadores, vuelven algunos viejos conocidos: el argentino Sasha Zapponi y el brasileño Caio Dos Santos van por el bicampeonato. También llegaron desde Brasil, Vinicius Gava y Nattan Soares.

Peñarol campeón de la Copa Libertadores de futsal 2025 en Paraguay. Foto: Conmebol

Lista de buena fe de Nacional:

Arqueros: Santiago Schörderle, Santiago Monico. Jugadores: Juan Silvotti, Luca Buzzo, Carlos Bruschini; Juan Manuel Martín, Martín Aldave, Lucas Pollero, Yonatan Botta, Franco Fuentes, Alexis Otonelli; Facundo Abad, Felipe Volz, Marcio Gentil.

Entrenador: Diego Pastoriza

Lista de buena fe de Peñarol:

Arqueros: Christian Gaitán, Giovanni Gomella. Jugadores: Maximiliano Navarro, Agustín Marchal, Vinicius Gava; Mateo Silva, Nicolás Ordoqui, Sasha Zapponi, Santiago Suárez, Caio Dos Santos, Nattan Soares, Brando Díaz, Alex Rodríguez, Franco Marenco.

Entrenador: Diego D’Alessandro

Cuándo debutan Nacional y Peñarol en la Copa Libertadores de futsal y dónde ver:

Los tricolores se estrenarán el próximo domingo 24 a las 10:00 enfrentando a Colo Colo de Chile. Al día siguiente repetirán el horario jugando ante Deportivo Lyon Cali y el martes 26 cerrarán su participación en el grupo, también a las 10:00, frente a Cerro Porteño.

Los aurinegros debutarán frente al anfitrión Carlos Barbosa, también este domingo 24 de mayo, pero a las 20:00. Al día siguiente jugarán frente a Boca Juniors desde las 18:00 y cerrarán la fase de grupos midiéndose con Fantasmas Morales Moralitos el martes 26 de mayo, también a las 18:00.

Para Uruguay, todos los partidos de la Copa Libertadores de futsal, se podrán ver a través del canal de Libertadores en YouTube.