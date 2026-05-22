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El País Información Política

OSE recibe US$ 130 millones de la CAF para la construcción de la represa de Casupá

"De los 80 millones de metros cúbicos que tenemos hoy, entre Paso Severino y Canelón Grande, pasaremos a tener 200 millones de metros cúbicos", dijo Pablo Ferreri, presidente de OSE.

El País
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22/05/2026, 16:26
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Arroyo Casupá
Vista del Arroyo Casupá a metros de donde se hará la represa.
Foto: Ignacio Sánchez.

OSE y CAF (Banco de Desarrolo de América Latina y el Caribe) firmaron este viernes el contrato de préstamo por US$ 130 millones mediante el cual el organismo multilateral financiará la construcción de la presa sobre el arroyo Casupá, en la cuenca del río Santa Lucía.

La inversión estará destinada a la ejecución de la infraestructura hidráulica y al fortalecimiento de los procesos de supervisión técnica, ambiental y social vinculados al proyecto. La iniciativa será ejecutada por OSE, que garantizará el cumplimiento de los estándares técnicos, ambientales y sociales correspondientes.

OSE comenzó las expropiaciones en Florida para la construcción de la represa en Casupá

Para el gobierno, la futura presa de Casupá constituye "una obra estratégica para el abastecimiento de agua potable del área metropolitana y se integra al conjunto de proyectos impulsados para fortalecer la resiliencia del sistema frente a escenarios de déficit hídrico y acompañar las necesidades futuras del país", expresó Pablo Ferreri, presidente de OSE.

Entre otros aspectos, Ferreri indicó que "la obra permitirá ampliar las reservas de agua bruta disponibles para el sistema metropolitano, mejorar la capacidad de respuesta ante sequías y contribuir a una gestión más robusta de los recursos hídricos en la cuenca del río Santa Lucía".

Pablo Ferreri y Edgardo Ortuño.
Pablo Ferreri y Edgardo Ortuño.
Foto: OSE.

"De los 80 millones de metros cúbicos que tenemos hoy, entre Paso Severino y Canelón Grande, pasaremos a tener 200 millones de metros cúbicos. Y esto es un salto enorme en la cantidad de agua bruta dulce, pero también en la calidad del agua. Los uruguayos venimos con una experiencia muy cercana que fue la crisis hídrica de 2023, pero también tuvimos algo de menor intensidad en el verano de 2026. Cuando esté pronta Casupá, muchos de estos problemas van a desaparecer”, señaló Ferreri.

Cruzando el arroyo Casupá.
Cruzando el arroyo Casupá en vehículo.
Foto: Ignacio Sánchez.
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