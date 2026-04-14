"Cuando gobierna el FA los trihalometanos son buenos": cruce en Diputados por calidad del agua y Casupá

El ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, señaló este martes en rueda de prensa en el Parlamento que hubo una “buena gestión” de su cartera y OSE en torno a la situación de déficit hídrico que afecta desde hace meses la zona metropolitana. "Por primera vez, se aplicó el protocolo de sequía que nos permitió tomar medidas a tiempo”, remarcó.

“Se han recuperado los embalses. Hay más de un 50% de reservas luego de la última lluvia”, marcó Ortuño en rueda de prensa, a la salida de la Comisión de Ambiente de la Cámara de Representantes, a pedido del diputado nacionalista Federico Casaretto. El jerarca proyectó que la situación se estabilizará entre “mayo y julio”, aunque hay un “seguimiento permanente”.

Ortuño dijo que se “mantuvo la condición de agua potable durante todo el período” de déficit hídrico. Respecto al índice de trihalometanos (THM), que durante unos dos meses estuvieron por encima del límite nacional (1), tal como informó El País, el ministro puntualizó que los valores fueron “muy inferiores” a lo ocurrido en la crisis hídrica de 2023.

“En abril, los valores de trihalometanos volvieron a estar ubicados dentro de lo normal”, remarcó el ministro, tomando en cuenta los muestreos de agua de OSE, como de la Unidad Reguladora de Servicios de Energia y Agua (Ursea).

Casaretto arremetió contra la gestión. “Cuando gobierna el Frente Amplio los trihalometanos son buenos, el agua con sal que se está tomando del Río de la Plata es buena. Ahora, cuando gobierna la coalición republicana los trihalometanos parece que provocaban malformaciones, y el agua salada era perjudicial para los hipertensos. Ni una cosa, ni la otra”, dijo el blanco.

"El gobierno en temas medioambientales viene haciendo agua, y lamentablemente no es porque OSE esté produciendo agua de calidad, sino que lamentablemente hemos sufrido lo contrario", apuntó el diputado colorado Walter Cervini en conferencia de prensa, en un intermedio, tras más de tres horas de comparecencia, que continuó.

Puja por Casupá, que avanza

Ortuño remarcó la importancia de que Uruguay “esté blindado” a situaciones similares con una serie de obras que prometió la actual administración, pese a la resistencia de algunos vecinos, productores y la oposición política desde varios frentes.

Casaretto, en tanto, retrucó que el gobierno “no escucha” y va a “embarcar” al país a un gasto que “no va a solucionar definitivamente” el problema que hoy vive el 60% de la población de Uruguay.

El ministro resaltó la construcción de una represa en Casupá para “enfrentar” una sequía, la instalación de una nueva planta potabilizadora en Aguas Corrientes para tener “más capacidad de potabilización, hacer la séptima línea de bombeo para “más capacidad de transporte” de agua, y las mejoras de la cuarta línea de bombeo para “atender problemas de servicio”.

El presidente de OSE Pablo Ferreri dijo en una rueda de prensa en el Parlamento que “a principios de mayo” se va abrir una licitación pública internacional para la construcción de Casupá, una reserva de 118 millones de metros cúbicos (m3), financiada con un préstamo de US$ 130 millones otorgado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

“No queremos que esto se transforme en otro ‘Antel Arena’. Nos hablan de una obra de entre US$ 100 millones y US$ 130 millones, y los estudios que tenemos hablan de encima de US$ 300 millones”, apuntó Casaretto.

“¿Qué va a pasar con las 400 y pico de hectáreas de monte nativo? ¿Se va a cortar? (…) ¿Las especies que están corriendo riesgo se las va a trasladar? No se ha hablado nada de esto”, cuestionó el nacionalista.

Cervini marcó que el gobierno “no tiene ninguna solución”, aduciendo que “no hay ningún plan definido, ni mucho menos un estudio de impacto ambiental” de la nueva represa. “Lejos estamos de que Casupá sea la obra joya del bicentenario”, dijo.

Ocho consorcios, de empresas nacionales e internacionales, se presentaron a la precalificación para construir Casupa, la represa más grande de la zona metropolitana, casi el doble de la presa de Paso Severino, de los cuales, cuatro pasaron a la licitación que se abrirá en mayo.

Ferreri agregó que se prevé que la adjudicación de la obra sea “a fines de este año”, luego de que esté preparado el estudio de impacto ambiental, y Ambiente apruebe la autorización ambiental previa (AAP).

“No vamos a adjudicar esa obra antes de que estén esos estudios prontos”, aseguró. De avanzar con este cronograma, las obras comenzarían “a inicios” de 202 y quedaría pronta, se estima, en el “tercer trimestre de 2029”. Luego comenzaría su llenado, por varios meses.

"Nosotros entendemos que el gobierno está dando pasos que no son los correctos para buscar una solución definitiva", dijo Casaretto. "Tenemos que tener una segunda fuente alternativa", insistió, en referencia a que las soluciones del gobierno tienen su fuente en el río Santa Lucía.

Casaretto marcó que el “único” proyecto que tiene estudio de impacto ambiental es Arazatí, a diferencia de Casupá, que tampoco, a su juicio, “ha recorrido los caminos de escuchar a los vecinos”.

La anterior administración buscaba una planta potabilizadora en Arazatí, tomando agua del Río de la Plata, que fue rechazada por este gobierno, que cambió la localización por Aguas Corrientes, y la fuente por mantenerse en el Río Santa Lucía.

El diputado blanco Mario Colman insistió con la opción de construir una planta en Juan Lacaze (Colonia), para tomar agua sin salinidad. “Aguas Corrientes es tomar agua del mismo lugar y significa que no va a solucionar los problemas que tenemos”, sostuvo.