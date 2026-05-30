Privados sobre anuncio de UTE de quitar bonificación a carga de vehículos eléctricos: "Es una medida errada" y "va a repercutir"

El avance de las políticas en movilidad eléctrica está siendo cada vez más cuestionado por actores del sector luego de que el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, anunciara una revisión de las exoneraciones de impuestos para la compra vehículos eléctricos. A esto se le sumaron las declaraciones del vicepresidente de UTE, Roberto Bentancor, quien aseguró que a fin de año se eliminarán las bonificaciones de las tarifas de la red de carga pública para estos vehículos. “Si seguimos enviando señales en contra, va a repercutir (en la venta de autos), el precio de la electricidad es escandaloso”, dijo a El País el gerente de la Asociación del Comercio Automotor (ACAU), Ignacio Paz.

Bentancor se mostró positivo ante las ventas de autos eléctricos y señaló que no se espera que desaparezcan las ventas. Sin embargo, Paz no estuvo de acuerdo: “No van a dejar de venderse pero van a ser más lentas”, dijo y agregó que este tipo de decisiones “van en contra de la política energética. Me llama la atención no haber escuchado (la postura) del Ministerio de Ambiente”.

En 2025 ACAU registró la venta de 71.442 autos 0 kilómetro, de los cuales alrededor del 20% fueron eléctricos y solo entre enero y abril de este año, la cifra aumentó a 29%. Paz sostuvo que una mayor carga impositiva y tarifaria en vehículos eléctricos “cambia las expectativas para el próximo año. No son buenas señales”.

Por su parte, el presidente de la Asociación Uruguaya de Energías Renovables (Auder), Diego Oroño, dijo a El País que ambas decisiones ”tomaron por sorpresa” a la agrupación ya que consideran que el mercado aún no está maduro. “Lo consideramos apresurado”, señaló y agregó que el anuncio de UTE “es una medida errada y no contribuye al desarrollo de la movilidad”.

Inauguracion de la primera estacion electrica de Ancap y Ducsa que cuenta con cargadores inteligentes para vehiculos electricos y un espacio independiente con todos los servicios, en la estacion de servicio Ancap de la Ruta 101 km 19, esquina Yacare, departamento de Canelones, ND 20250815, foto Darwin Borrelli - Archivo El Pais Darwin Borrelli/Archivo El Pais

“De a poquito deja de ser conveniente (comprar un eléctrico)”, indicó Oroño. En particular, consideró que el anuncio de Oddone impacta a quienes tienen previsto comprar, mientras que el aumento de UTE repercute en el bolsillo de quienes ya son usuarios.

Los beneficios tributarios para vehículos eléctricos incluyen la exoneración del pago del Impuesto Específico Interno (Imesi) y de la Tasa Global Arancelaria para la importación de eléctricos, cargadores y baterías. Los autos eléctricos también abonan una patente reducida sobre el valor de mercado sin IVA (que aumentó de 2,25% al 3% en noviembre del año pasado), a diferencia de los vehículos a combustión que pagan el 5%.

Reunión con Oddone

El ministro de Economía y Finanzas recibió a autoridades de ACAU en un encuentro el mes pasado en el que manifestó su intención a propósito de la revisión de los beneficios para eléctricos que incluiría gravarlos de Imesi. Según explicó Paz, aún no está definido el porcentaje, a qué vehículos alcanzaría la medida y los tiempos de implementación.

En ese sentido, Paz resaltó la apertura de Oddone a escuchar los planteos de ACAU y agregó que “se mostró sensible” en cuanto a los tiempos de implementación. El gerente de ACAU sostuvo que la gremial le solicitó al gobierno comenzar a implementar las nuevas medidas impositivas un año después de que se apruebe el decreto.

Por otra parte, Paz sostuvo que si bien la reunión sirvió para dialogar sobre lo que se busca implementar en materia impositiva, destacó la formación de un equipo técnico entre profesionales del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y ACAU para abordar estos temas.

Por su parte, Oroño sostuvo que Auder solicitó una reunión con Oddone para discutir sobre estos temas pero dijo que aún no recibieron respuesta. “Mostramos apertura de reverlo en algunos vehículos”, dijo y resaltó la importancia de tener presibilidad en el sector.

Infraestructura

UTE cuenta con unos 450 cargadores públicos, además de 150 privados y tiene proyectado conectar este año unos 300 más durante este año. En la red de carga pública, UTE brinda un descuento del 30% en la tarifa del kWh para usuarios particulares, cuyo costo busca equiparar con el que brindan los cargadores privados.

Inauguracion de la primera estacion electrica de Ancap y Ducsa que cuenta con cargadores inteligentes para vehiculos electricos y un espacio independiente con todos los servicios, en la estacion de servicio Ancap de la Ruta 101 km 19, esquina Yacare, departamento de Canelones, ND 20250815, foto Darwin Borrelli - Archivo El Pais Darwin Borrelli/Archivo El Pais

Por otra parte, para la carga domiciliaria –que continuará aplicando los beneficios actuales– el descuento se ajusta en función de la tarifa doble horario o triple horario. Pero el problema de estos cargadores es que son más lentos y no todos los usuarios tienen acceso, particularmente quienes viven en edificios.

Paz sostuvo que en materia de infraestructura, no todos los lugares están en condiciones de soportar la demanda de carga doméstica. “Los edificios todavía no están prontos, es importante tener una buena instalación”, sostuvo y calificó de “descomunal” el precio de la electricidad en Uruguay.

Oroño coincidió con esta postura y señaló que Uruguay “viene corriendo de atrás" en materia de infraestructura ya que el desarrollo fue más acelerado de lo que se preveía.

Por otra parte, el presidente de Auder consideró que el aumento anunciado por UTE “no es acertado” para la empresa pública ya que sostuvo que un mayor desarrollo de la movilidad repercute en más clientela. “Parece que estamos en el camino contrario y las decisiones atentan contra la política”, dijo.