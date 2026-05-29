Los productos uruguayos se "abaratan" frente a sus competidores, particularmente ante los de Argentina y Brasil

La competitividad externa de los productos uruguayos medidos en dólares mejoró en abril tanto frente al mes previo, como respecto a igual mes de 2025. En efecto, el Índice de Tipo de Cambio Real (TCR) subió 1,37% en abril frente a marzo según los datos publicados por el Banco Central (BCU). Esta mejora es la tercera consecutiva, en marzo se incrementó 4,65% y en febrero 2,84%. A nivel interanual, en comparación con igual mes del año anterior, se dio un aumento de la competitividad de 2,29%, siendo la segunda mejora consecutiva en el indicador.

La mejora de competitividad de abril respecto a marzo, que conlleva un "abaratamiento" de los bienes uruguayos medidos en dólares en relación con la de sus principales socios comerciales, se explica mayormente por una mejora en el indice respecto a los países regionales y por un leve aumento frente a los países extrarregionales.

Respecto a los socios de fuera de la región, en la comparación mensual, el TCR tuvo un alza 0,18%. Esta mejora es la tercera consecutiva.

Exportaciones de bienes. Foto: EFE

En la variación mensual, la competitividad subió frente a todos los países considerados excepto Estados Unidos que retrocedió -0,31%. El aumento más relevante se dio respecto a Italia (+1,19%) seguido por México (+1,04%), Alemania (+0,67%), Reino Unido (+0,58%), España (+0,54%) y por ultimo China (+0,04%) .

Al evaluar lo sucedido respecto a los socios de la región, en términos de variación mensual la competitividad aumentó 2,83%. Esto se explica por una suba del TCR respecto a Argentina de 1,94% y frente a Brasil de 3,63%.

En términos interanuales respecto a los países extrarregionales el indicador cayó 1,03% en abril. Esta baja se dio frente a todos los países considerados excepto por México que mejora 10,12%. La pérdida de competitividad interanual más importante se dio frente a Estados Unidos (-4,83%) seguido por Reino Unido (-3,31%), Italia (-1,65%), Alemania (-1,48%), España (-1,12%) y por último China (-0,86%).

Playa de containers en el Puerto de Montevideo, exportacion, ND 20240219, foto Juan Manuel Ramos - Archivo El Pais Juan Manuel Ramos/Archivo El Pais

Frente a los países de la región, el TCR aumentó 6,49% en la comparación interanual. Esto se explicó por una mejora frente a Brasil de 10,07% y ante Argentina de 2,63%.

Cabe recordar que el tipo de cambio real es un indicador que mide la relación de precios al consumo entre los productos uruguayos, nominados en dólares, y los productos al consumo de los principales socios comerciales, medida que constituye uno de los indicadores principales de la competitividad del país, aunque existen otros que también deben considerarse a la hora de evaluar la competitividad en forma sintética.