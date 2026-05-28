Ministerio de Transporte aclaró que "no existe fecha" para fiscalizar el "Gran Hermano" del transporte de carga ante polémica

Luego que la Intergremial de Transporte Profesional de Carga Terrestre (ITPC) cuestionara la implementación obligatoria de la Guía Electrónica de Transporte de Carga, conocida como el "Gran Hermano" del sector, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) mantuvo una reunión de trabajo con empresas y operadores para "precisar el funcionamiento, los avances y la implementación" de esta guía, según un comunicado de esa secretaría de Estado.

La ITPC había expresado mediante un comunicado su “fuerte preocupación por la inminente puesta en marcha” del sistema y aseguró que persisten “múltiples falencias” que generan “una gran incertidumbre sobre el sector”.

La organización señaló que desde el inicio del plan piloto, a finales de diciembre del año pasado, mantuvo diversas reuniones con las autoridades del MTOP para trasladar observaciones sobre el funcionamiento de la guía. Entre ellas mencionó “la necesidad de simplificar la guía que se presentaba como muy compleja”, que “no podía quedar en manos de choferes para su operación” y que representaría “importantes costos administrativos para los transportistas al tener que operarse 24/7”.

Por eso, el MTOP "con el objetivo de brindar certezas a las empresas y operadores", puntualizó algunos ejes de la reunión. Así aclaró que "no existe una fecha establecida para el comienzo de la fiscalización. No deben confundirse los plazos de desarrollo técnico del sistema con el inicio de los controles, los cuales no están asociados de manera inmediata".

Ministerio de Transporte y Obras Publicas. Foto: Archivo El País

El MTOP planteó que "avanzará en simplificar el llenado de la guía. El documento interactivo se compone únicamente de siete elementos esenciales: datos de la empresa de transporte, dador de carga, chofer, equipo empleado para el traslado, origen, destino, y rubro (incluyendo peso y precio de referencia del flete)". Todos esos aspectos, hacen que se la consideren como el "Gran Hermano" de la carga.

"Tras la amplia concurrencia a los cursos dictados en Fray Bentos, Rocha y Paysandú, y ante las nuevas demandas del sector, se elaborará un nuevo cronograma de capacitación que se comunicará oportunamente", añadió el ministerio.

También reiteró que "no se están aplicando multas por no portar la guía de carga. La etapa actual tiene un fin netamente de masificación e integración para todas las empresas y equipos inscritos en el MTOP".

Además "ya se iniciaron los trámites para habilitar la aplicación del sistema en dispositivos iPhone (iOS), equiparándolo al sistema Android actual. Se estima un plazo aproximado de 30 días para su funcionamiento firme", agregó.

Camiones de carga.

El ministerio dijo que "se aclara de forma definitiva que la guía no tiene costo alguno y su llenado es sencillo, por lo que no requiere la contratación de personal administrativo. En este sentido por ejemplo de las 6.000 empresas inscriptas en el ministerio que anualmente actualizan su documentación, más del 70% realizó sus trámites de forma digital durante el año 2025". Esto es en respuesta a que la ITPC, había señalado que la guía constituye “una nueva carga administrativa” con costos asociados para las empresas, pero sin beneficios para el sector.

"Las autoridades y los representantes del sector se comprometieron a mantener una próxima reunión de evaluación para verificar el ajuste de los detalles señalados y continuar trabajando bajo una dinámica de construcción de acuerdos en común", finalizó el MTOP.