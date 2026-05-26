Fallas, burocracia y multas: transportistas de carga rechazan nuevo sistema de control del gobierno

La implementación obligatoria de la Guía Electrónica de Transporte de Carga impulsada por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) provocó un fuerte rechazo en el sector del transporte de carga terrestre, cuyos representantes sostienen que la herramienta tiene falencias técnicas, implica nuevos costos administrativos y los transportistas no tienen la capacitación necesaria para su aplicación masiva.

En ese sentido, la Intergremial de Transporte Profesional de Carga Terrestre del Uruguay (ITPC) expresó mediante un comunicado su “fuerte preocupación por la inminente puesta en marcha” del sistema y aseguró que persisten “múltiples falencias” que generan “una gran incertidumbre sobre el sector”.

La organización señaló que desde el inicio del plan piloto, a finales de diciembre del año pasado, mantuvo diversas reuniones con las autoridades del MTOP para trasladar observaciones sobre el funcionamiento de la guía. Entre ellas mencionó “la necesidad de simplificar la guía que se presentaba como muy compleja”, que “no podía quedar en manos de choferes para su operación” y que representaría “importantes costos administrativos para los transportistas al tener que operarse 24/7”.

Según la ITPC, uno de los principales cuestionamientos tiene que ver con el calendario de implementación comunicado recientemente por el gobierno. La gremial sostuvo que “los plazos proyectados son irreales” y calificó como “ilógico” que se prevean sanciones desde junio cuando, a su entender, la herramienta “no está completa ni siquiera desde el punto de vista técnico como para ser implementada masivamente”.

Camiones de carga estacionados frente a la puerta de entrada a la darsena Capurro del Puerto de Montevideo. Estefania Leal/Archivo El Pais

Asimismo, afirmó que existe confusión en el sector debido a contradicciones entre las comunicaciones oficiales y la información brindada durante instancias de difusión realizadas por el MTOP. En ese sentido, la Intergremial reclamó la realización urgente de reuniones informativas en todo el país para capacitar a empresas transportistas, cargadores y dadores de flete.

La organización también denunció problemas técnicos en la plataforma digital. “En la semana del anuncio sobre la puesta en marcha de la guía, la plataforma web del MTOP estuvo caída varios días por cambios de último momento del equipo técnico”, afirmó el comunicado, situación que, según denunciaron, dificultó las pruebas del sistema y aumentó la incertidumbre entre los operadores.

Para la ITPC, la medida del MTOP constituye “una nueva carga administrativa” con costos asociados para las empresas, pero sin beneficios para el sector. Por esa razón, la gremial convocó a una Asamblea de Gremiales Asociadas para el próximo 4 de junio, instancia en la que definirán un eventual plan de acciones y movilizaciones.

"Consideramos inadecuado anteponer plazos de fiscalización cuando no hay un formato de guía consolidado, ni actores capacitados, ni estímulos que fomenten la aplicación del instrumento", cuestionaron los transportistas.

Movilización nacional

Este sábado 23 se realizaron concentraciones y manifestaciones de transportistas en distintos puntos del país en rechazo a la iniciativa del MTOP.

De acuerdo con lo informado por el diario salteño Cambio, la movilización reunió a más de 2.000 trabajadores vinculados al transporte de carga y tuvo como principal objetivo reclamar una revisión de la Guía de Carga y rechazar su puesta en funcionamiento en las condiciones actuales.

Transporte de carga. Foto: Francisco Flores

En declaraciones recogidas por ese medio, el transportista salteño Federico Holzmann explicó que el conflicto se originó tras una reunión-taller realizada en Paysandú, donde autoridades del MTOP brindaron instrucciones sobre el funcionamiento de la nueva herramienta. Según señaló, los transportistas cuestionan la implementación del sistema porque genera "pérdidas de tiempo y presenta dificultades operativas en la práctica".

Holzmann indicó además que estas situaciones provocaron un creciente malestar entre transportistas de carga y fleteros de todo el país. Desde la ITPC aclararon que no fueron los organizadores de las movilizaciones en el país.

La Guía Electrónica de Transporte de Carga forma parte del Sistema de Información de Carga del Transporte Terrestre (SICTT), una plataforma que permite registrar digitalmente los datos asociados al traslado de mercaderías.

El MTOP señaló que la exigencia de contar con una guía de carga surge del artículo 271 de la Ley Nº 17.296 y de su reglamentación posterior. En esa normativa se establece que “todo transporte de carga terrestre que se realice en el país, deberá contar con una guía que contenga la información que se dispondrá en la reglamentación”.

Según la información oficial, la emisión de la guía será obligatoria para todo transporte de carga por carretera realizado con vehículos de más de 3.500 kilos de peso bruto máximo autorizado. El MTOP señala además que las guías podrán ser emitidas por empresas transportistas o por empresas cargadoras dadoras de carga.