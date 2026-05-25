Cruce por Pórtland de Ancap: Cardona negó imponer compras a intendencias y Olivera pidió que “toque timbre a sus pares"

La ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, aclaró que la propuesta trasladada al Congreso de Intendentes para impulsar las ventas de Pórtland de Ancap no implica una obligación de compra para los gobiernos departamentales, sino la búsqueda de acuerdos que permitan ampliar los mercados de la empresa estatal.

La jerarca explicó que el planteo surgió a partir de una reunión mantenida hace dos meses con el presidente del Congreso de Intendentes e intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, para analizar la situación del negocio del Pórtland.

“Yo no pido una obligación, yo pido una mesa de trabajo y articulación y de acuerdo (para) que así como ocurre con Paysandú (que le compra cemento a la estatal) pueda ser con otras intendencias para ver qué camino de trabajo podemos tener de acá a fin de año con Ancap”, afirmó este lunes en rueda de prensa.

La ministra sostuvo que el objetivo es generar nuevas oportunidades comerciales para la empresa estatal y destacó que un mayor vínculo con las intendencias podría beneficiar a ambas partes. “Creo que genera un ganar ganar porque le genera un mercado nacional al Pórtland de Ancap que le ayuda en esta situación” deficitaria dijo.

Fernanda Cardona, ministra de Industria, Energía y Minería. Foto: Ignacio Sánchez/El País.

En ese sentido, Cardona remarcó que no plantea mecanismos de protección para la empresa pública. “Soy muy respetuosa. No estoy pidiendo una reserva, una obligación de mercado; estoy pidiendo mesas de conversación para que Ancap pueda plantear su trabajo y ver qué negocios y qué precios se pueden alcanzar”, indicó.

Por su parte, Olivera confirmó que el tema será considerado en la próxima reunión del Congreso de Intendentes y dijo que las comunas analizarán alternativas para fortalecer el negocio siempre que el producto pueda adquirirse en condiciones competitivas.

“Más allá de que es mucho más caro que otros cementos, nosotros (en la Intendencia de Paysandú) compramos cementos Ancap y creo que está bien. La idea es ver en qué condiciones se ofrece el producto, en qué precios", dijo Olivera en rueda de prensa.

"Ancap también le compra Pórtland a la competencia para vender, así que busquemos la forma inteligente para potenciar el negocio y que las intendencias nos podamos hacer de un insumo que es esencial para nuestras obras a un costo razonable”, afirmó.

Sin embargo, el intendente también devolvió el planteo hacia el propio gobierno nacional. “Está bueno que le toque timbre a algunos de sus pares, porque por ejemplo el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que hace rutas de hormigón y puentes, no siempre pide que sea cemento Ancap el que se utilice”, cuestionó.

Nicolás Olivera, intendente de Paysandú. Foto: Leonardo Mainé.

Olivera también marcó diferencias con otro de los argumentos incluidos en la propuesta trasladada por Industria. Según indicó, no comparte que las transferencias que reciben las intendencias desde el gobierno nacional deban traducirse en un apoyo a la compra de Pórtland de Ancap.

“La nota tiene otro componente que ahí sí capaz que no coincidimos tanto con la ministra cuando habla de que las transferencias de dinero que se hacen desde el presupuesto nacional merecen o exigen de nuestra parte un correlato para tener que subvencionar este tipo de actividades vinculadas a la compra de cemento de Ancap", sostuvo.

“No es con ella que hablamos de ese tema. Lo hablamos con quien lo teníamos que hablar, que es con el presidente de la República”, concluyó.