Combustibles: el Gobierno definirá esta semana el ajuste de precios que regirá en el mes de junio

El Poder Ejecutivo definirá esta semana el ajuste en los precios de los combustibles que regirá desde el 1° de junio, mientras avanza el análisis técnico previo a la resolución. En ese marco, la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, adelantó que mañana habrá una reunión con la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea), organismo encargado de divulgar los informes del Precio de Paridad de Importación (PPI) que sirven como referencia para la fijación de las tarifas.

“Todavía no, estamos con eso. Tenemos reunión con la Ursea mañana y estamos con los equipos de la Dirección Nacional de Energía del MIEM, como todos los meses, y con el equipo técnico del Ministerio de Economía y Finanzas trabajando para que esta semana cumplamos con las pautas”, señaló la ministra al ser consultada en rueda de prensa sobre si ya había recibido el informe del regulador.

Ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona. Foto: MIEM.

Según explicó Cardona, tanto el precio internacional del petróleo como el PPI se han mantenido relativamente estables en los últimos meses. “El barril de petróleo no bajó, el Precio de Paridad de Importación está en los mismos términos o parecidos, con las fluctuaciones que venimos teniendo desde marzo”, adelantó. No obstante, la ministra evitó adelantar si el resultado del análisis derivará en una nueva suba. “No voy a adelantar nada porque no intercambié nada con quien tengo que intercambiar”, sostuvo.

La reunión prevista para este martes también abordará el monitoreo del suministro y del consumo en las zonas de frontera con Brasil y Argentina, un seguimiento que el gobierno viene realizando desde antes de la Semana de Turismo.

En mayo, el gobierno aplicó un aumento de entre 7% y 14% para todos los combustibles. La decisión fue atribuida al incremento de los precios internacionales del petróleo en el contexto del conflicto bélico en Medio Oriente. En un comunicado conjunto, los ministerios de Economía e Industria argumentaron ese mes que optaron por mantener el criterio de realizar ajustes inferiores a lo que marcaba la referencia, “para amortiguar el impacto sobre la población y la actividad económica”.