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El País Información Política

Orsi se reunió con ministros para avanzar en Rendición de Cuentas: el miércoles habrá Consejo de Ministros

El mandatario recibió a los ministros Gabriel Oddone, Carlos Negro y Juan Castillo. El proyecto de Rendición de Cuentas debe enviarse al Parlamento antes de que termine junio.

El País
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25/05/2026, 14:57
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El presidente de la República, Yamandú Orsi, encabeza la reunión del Consejo de Ministros.
El presidente de la República, Yamandú Orsi, encabeza la reunión del Consejo de Ministros.
Foto: Presidencia

El presidente de la República Yamandú Orsi se reunió este lunes con los ministros de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, de Interior, Carlos Negro y de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo. El mandatario discutió sobre temas presupuestales con los jerarcas, para seguir trabajando en la Rendición de Cuentas.

Por otro lado, el mandatario encabezará un nuevo Consejo de Ministros a partir de las 11:00 horas del miércoles, donde comenzará el análisis de la Rendición de Cuentas que debe ser enviada antes de finalizado el mes de junio al Parlamento, según informaron a El País fuentes de Torre Ejecutiva.

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El encuentro con el ministro Negro se dio luego del triple homicidio ocurrido en el barrio Cerro, donde tres personas fueron asesinadas —dos hombres y una mujer— y otras dos quedaron gravemente heridas tras un ataque a balazos en el Cerro de Montevideo este domingo por la noche.

En otro orden, la ministra de Industria, Fernanda Cardona, señaló que el martes tendrá una reunión con la Unidad Reguladora de Servicios de Energia y Agua (Ursea) para analizar el comportamiento del crudo a nivel internacional y el impacto que pueda tener en el precio de los combustibles en junio. Otro tema a analizar es el impacto de la venta de combustible en la frontera, según reportó Telemundo (Canal 12).

Yamandú Orsi, presidente de la República.
Yamandú Orsi, presidente de la República.
Foto: Estefanía Leal.
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