Desaprobación del gobierno: gestiones previas del Frente Amplio condicionan las expectativas de sus votantes

“La revolución de las cosas simples” versus “el segundo piso de transformaciones”. Así, con esos eslóganes, el Frente Amplio y el Partido Nacional protagonizaron una campaña electoral que resultó “chata” y no logró entusiasmar a la ciudadanía, con dos candidatos presidenciales que, con estilos discursivos sobrios y sin estridencias, no conectaban con el electorado como sí lo hicieron otros en el pasado. Todo esto ocurría, además, en un escenario de recambio de liderazgos: en la izquierda, marcado por las muertes de Tabaré Vázquez y Danilo Astori, y por un José Mujica con salud deteriorada -quien tuvo apariciones esporádicas en la campaña-; y en la vereda opuesta, con un Luis Lacalle Pou consolidado al frente de la coalición, imposibilitado constitucionalmente de buscar la reelección, con buenos niveles de aprobación de su gestión.

¿Pero el carisma y la gestión es lo único que importa para captar al electorado? En Uruguay subyace un problema más estructural al que el Estado -independientemente del color político del gobierno de turno- no ha logrado dar respuesta: tras una década de crecimiento económico a tasas excepcionales para la historia del país -tras la salida de la crisis de 2002, que fue seguida por el “boom de los commodities”-, desde hace más de una década la tendencia pasó a ser, más bien, de estancamiento; promedió tasas anuales apenas por encima del 1% (con caída de 6,1% en 2020 por la pandemia y rebote de 5,8% en 2021).

Ya durante el anterior gobierno, el economista Carlos Steneri -fallecido en 2024- había advertido, en una columna titulada “Uruguay y la trampa de los países de ingreso medio”, que la capacidad de crecimiento potencial del país se estaba agotando. En ese contexto, sostenía que las aspiraciones de una sociedad que incorporó como derechos básicos una cobertura amplia de seguridad social, salud pública y educación solo podrían sostenerse con la generación de más recursos genuinos para hacerlas viables.

Para el director de Factum, Eduardo Bottinelli, esta variable también integra la explicación de la caída en la aprobación de la gestión de Yamandú Orsi, particularmente entre parte de los votantes de la coalición de izquierda, en los que persiste una memoria emotiva con respecto a lo logrado entre 2005 y 2015, cuando Uruguay alcanzó los más altos niveles de bienestar de la región. Ahora esas expectativas chocan con un modelo estancado.

“El gobierno no tiene grandes cosas para mostrar. Primero apuntó a una agenda sobre ordenar la casa, trabajar sobre el concepto de ‘herencia maldita’, pero eso no funcionó ante la opinión pública y hubo un cambio discursivo”, comentó el sociólogo.

En esta línea, añadió que ahora se empezó, desde el oficialismo, a marcar en su estrategia un avance de la agenda gubernamental, pero el problema radica en la expectativa previa. “Ahí está el gap más importante. Las primera lectura del gobierno fue que las expectativas no podían ser tan altas por lo que se había dicho en campaña. Pero las expectativas están interiorizadas en la gente por sus propias concepciones: están ancladas en la ilusión y en experiencias previas. Al FA le pesaron dos aspectos fundamentales en términos de expectativas. Por un lado, los cinco años en la oposición, marcados por un discurso centrado en marcar todo lo malo. Por otro, lo que hizo el FA cuando estuvo al frente de la conducción del país, sobre todo con la visualización de la primera administración y, si se quiere, de la segunda. No así de la tercera”, resumió.

Según el analista, “la idea de que después de una crisis el FA había levantado los salarios fuertemente, generado empleo y políticas sociales, es parte de la construcción de las expectativas de una parte de su electorado”.

“Entonces, lo que se encuentra es que no se está cumpliendo con esas expectativas y tampoco hay una construcción de una ilusión, de una esperanza. Falta épica y relato. De la revolución de las cosas simples ya no se habla más, o cada vez menos. Faltó un hilo conductor de lo que significaba. ‘Esto se va a hacer porque va a llevar a tal punto, esto a otro y eso va a llevar a la felicidad del pueblo’”, acotó.

Sobre la desaprobación, alertó que “tampoco la oposición logra generar esperanza como lo hizo en 2019”, cuando había un proceso de desgaste y problemas que no se solucionaban, como el de la seguridad pública. “El tercer gobierno del FA tuvo niveles de desaprobación altos. El escándalo de Raúl Sendic, acompañado por las restricciones económicas, sin dudas. Una cosa es gobernar con un crecimiento a tasas del 6% y otra cuando empezás un proceso en el que aumenta el desempleo, te cuesta más la negociación en los Consejos de Salarios”, detalló.

Anteriormente, en un análisis en evidente contraste con la concepción del Estado que sostiene el FA, el exministro de Economía Ignacio de Posadas había diagnosticado no solo el problema que atravesaba Uruguay, sino también América Latina y Occidente. “Lo que ha ido sucediendo en todos los países del mundo es que el Estado entró en un proceso de rendimiento decreciente. La gente quiere salud, vivienda, educación, vejez, cordón cuneta. Se van sumando a las democracias nuevas exigencias y, tradicionalmente, las democracias han ido al encuentro de esas exigencias utilizando una herramienta: el Estado. Por distintos motivos, el Estado no está pudiendo ir al encuentro de esas expectativas que crecen, crecen y crecen. Crecen las expectativas, pero las posibilidades del Estado no lo hacen al mismo tiempo”, apuntó en una entrevista en 2023, motivada a partir de su libro “Al rescate de una democracia incomprendida”.