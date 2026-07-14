El MEC propuso a Batthyány como el próximo rector de UTEC, luego de la renuncia de Larnaudie

El ministro de Educación y Cultura José Carlos Mahía presentó este martes el nombre del científico Carlos Batthyány para que sea el próximo rector de la Universidad Tecnológica (UTEC) tras la sonada renuncia de Valeria Larnaudie al cargo, a menos de un año de asumir en el máximo cargo de la universidad pública.

Tras la definición que tomó el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), el Senado deberá votar la venia, que será remitida próximamente por el Poder Ejecutivo, para que el director del Institut Pasteur, con vasta trayectoria académica, sea investido como rector de la UTEC, la universidad pública que se desarrolla en el interior del país, creada en 2012 durante el gobierno de José Mujica.

Mahía comenzó destacando a Larnaudie por sus meses de gestión, y posteriormente le agradeció a Batthyány por su “buena disposición” para aceptar el cargo de rector, y aseguró que tendrá “todo el apoyo y el acompañamiento” en su gestión. “Es una apuesta ya no del gobierno, sino de todos quienes queremos lo mejor para Uruguay”, acotó el jerarca en conferencia de prensa.

“Es con una inmensa responsabilidad, placer y honor poder estar aceptando la propuesta”, indicó a su turno Batthyány, quien resaltó el propósito inicial de UTEC de estar fuera de Montevideo, algo que consideró “fundamental para que todos los jóvenes puedan acceder a educación terciaria de calidad”.

“No venimos a refundar nada, no se viene a crear nada. Fundar es muy fácil, lo más difícil es sostener, y sobre todo, ir tratando de mejorar colectivamente entre todos”, resaltó Batthyány, doctor en Medicina y Bioquímica e investigador posdoctoral del Departamento de Farmacología y Biología Química de la Facultad de Medicina de la Universidad de Pittsburgh (Estados Unidos).

“Ojalá dentro de unos años, cuando miremos para atrás, me pueda sentir que contribuí con un granito de arena para que más uruguayos hayan podido recibirse con una universidad terciaria de calidad, en otras partes que no sea Montevideo”, remató el científico, que recibió apoyo de varios dirigentes de la oposición política para asumir como rector.

La elección de Batthyány para el cargo llegó dos semanas después de la renuncia de Larnaudie. La académica se desempeñó como docente investigadora en la Facultad de Ingeniería (FING) de la Universidad de la República (Udelar) mientras fue rectora de la UTEC.

Larnaudie, que se convirtió en la primera mujer rectora en una universidad pública del país, planteó en una carta el 29 de junio que no estaba en condiciones de tener "dedicación plena" en la UTEC, y que "la premura" para cerrar el ciclo se debió a "aspectos de salud".

No obstante, la salida de Larnaudie ocurrió en un contexto de reclamos sindicales y de los estudiantes por la falta de respuesta del Consejo Directivo Central (CDC) de UTEC frente a hechos de acoso laboral.

Una denuncia del año 2020 derivó en una reciente multa por $ 348.000, que impuso el Ministerio de Trabajo, contra la ex directora del Instituto Tecnológico Regional (ITR) Centro Sur, Daniela González, y el director de Educación, Amadeo Sosa, tras constatar la vulneración de derechos y tratos discriminatorios contra una docente e integrante del sindicato (Situtec).

Gonzalo Baroni, exdirector nacional de Educación durante el gobierno de Luis Lacalle Pou y actual asesor en educación del Partido Nacional, apuntó en la red social X que la renuncia ocurrió "luego de una crisis en la toma de decisiones internas en cuanto a denuncias, resoluciones y falta de definiciones claras en la conducción".

"Mezcla de corporativismo, decisiones político partidarias y falta de seriedad en la conducción", escribió Baroni. Y agregó: "Otra institución educativa que el Frente Amplio deja en manos de líderes sindicales. Los sindicatos no son el problema, sino el lugar que el poder político partidario les deja ocupar".