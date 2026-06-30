El joven minuano que estudia en UTEC y ganó un concurso gamer internacional con un proyecto educativo

Es de Minas y es el ganador. Leandro Sandoval tiene 15 años y es estudiante del programa TRAMA de UTEC Este, que busca formar a jóvenes mediante cursos cortos y gratuitos mientras terminan bachillerato en áreas como creatividad digital, videojuegos y programación para acercarlos a la universidad desde etapas tempranas. Leandro obtuvo el primer premio en el certamen internacional Games for change, student challenge que se anunció durante la ceremonia de premiación internacional.

"Es un gran juego, realmente lo disfruté", destacó durante la ceremonia de premiación Darko Petrovic, del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas al anunciar a Leandro como ganador de la categoría Outgrow Hunger (Desafiar el hambre) en la división junior. El nombre de su juego es Robo-food y se centra en aprovechar los distintos desechos de alimentos para darles nueva vida. El jugador controla un robot que debe encontrar los desechos de alimentos y distribuirlos para que tengan otro uso en el planeta. Por ejemplo “una triste, fea y solitaria feta de pan se puede convertir en harina”, y ser usada para elaborar otros alimentos, explicó Leandro.

“Los juegos son importantes para estudiar, son una forma mucho más entretenida de explicar ciertos temas. A algunos chicos se les puede hacer más difícil leer o escuchar audios, mientras que un videojuego es una forma diferente de explicarlos”, planteó Leandro que dijo estar feliz por haber tenido la oportunidad de mostrarle su juego “al mundo”.

Leandro quiere ser "profesor de programación" y dijo que con esta oportunidad nueva "sí o sí iba a salir ganando" ya que aprendió "a trabajar en equipo y bajo ciertas temáticas propuestas".

El camino de Leandro en UTEC

Leandro participó en febrero de 2026 del “Game Jam” que organizó UTEC en su sede de Minas, donde los jóvenes estudiantes de TRAMA se reunieron para resolver desafíos en conjunto con docentes de carreras del Departamento de Alimentos de UTEC, además de docentes de TRAMA . Este fue su punto de partida en la competencia.

“Me quise anotar porque cuando sea grande quiero ser profesor de programación, estoy interesado en la creación de videojuegos. He tenido ideas que después me gustaría en un momento expresar al público. Lo vivo como una oportunidad nueva. Si iba a salir ganando o no, no sabía. Iba a aprender cómo trabajar en equipo, trabajar con otros”, expresó Leandro, que asiste al Liceo 3 de Minas Lolita Rubial y además cursa TRAMA en UTEC. Leandro tiene un mensaje: “No tengan miedo a probar algo nuevo”, comentó. "No es solo programar, también a veces es diseño, música, trabajo en equipo. Denle una oportunidad, si no les gusta no hay problema y si les gusta sigan yendo", añadió en declaraciones consignadas por El País.

Los espacios de creación de videojuegos “no son solamente ejercicios de desarrollo de software, también se convierten en oportunidades para explorar, dialogar e incluso jugar con los desafíos que enfrentan nuestras comunidades”, comentó Ezequiel Alemán, director de UTEC Este.

Cuando los estudiantes llegaron al evento, “muchos asumían que el problema del hambre se resolvía únicamente con más dinero o iniciativas solidarias. Sin embargo, en la intersección entre el diseño de videojuegos y las ciencias alimentarias, fueron descubriendo otras formas de sostenibilidad alimentaria en las que ellos mismos pueden involucrarse y generar impacto”, contó el director. De esta manera, al diseñar y jugar videojuegos sobre problemáticas complejas como el hambre, “fortalecen su pensamiento crítico, desarrollan una comprensión más profunda de estos desafíos y amplían su capacidad de empatiza con las realidades de otras personas”, agregó Alemán.

Leandro Sandoval, estudiante minuano de UTEC que ganó premio internacional en un videojuego. Foto cedida a El País.

Nuevas historias

Crear historias interactivas o desarrollar sus propios videojuegos forma parte del programa de TRAMA en UTEC. Además, la Universidad inició en 2026 la Tecnicatura en Comunicación Creativa y Entretenimiento Digital en la sede de Minas, la primera carrera pública y gratuita que se dicta en el interior sobre estas temáticas.

“Yo me anoté en TRAMA de UTEC para conocer gente que está interesada en lo mismo que yo, para seguir mejorando mis habilidades en programación de videojuegos y así tener una facilidad a la hora de entrar en la Universidad. Es un espacio muy bueno para trabajar, nunca visto acá en Minas, un entorno amigable, y además me queda cerca”, opinó Leandro.

TRAMA es un programa que depende del apoyo de fondos externos a UTEC como INEFOP y la Fundación Reaching U. Games for change y su mensaje

El desafío de este año para la competencia invitó a explorar cómo los ecosistemas locales, urbanos o rurales, forman parte de los sistemas alimentarios mundiales. Así fue que Leandro se entusiasmó al conocer la propuesta. Entonces las preguntas quedaron planteadas: ¿cómo podemos proteger y cuidar estos espacios para garantizar que todos tengan acceso a alimentos saludables? ¿cómo puede la naturaleza ayudarnos a construir un mundo más resiliente, equitativo y lleno de esperanza?

Este fue el punto de partida de Games for Change para promover el diseño de juegos durante la competencia de este año. Hubo que diseñar un juego en el que los jugadores hagan un aporte a la comunidad y que tuviera un vínculo con los alimentos y su impacto a nivel mundial. Detrás estuvieron los Objetivos de Desarrollo Sostenible que inspiraron la propuesta.

"Desafiamos a los estudiantes a diseñar juegos en los que los jugadores se preocupaban por el cuidado de la naturaleza, de los espacios, también por los alimentos y el apoyo a las comunidades. El rango fue amplio y abarca desde plantar, proteger a los polinizadores como las abejas, compartir comida en sus comunidades o construir resiliencia entre la comunidad. Todos sabemos que la naturaleza y la comida están entrelazadas", explicó Petrovic, que fue miembro del jurado.

"Los juegos fueron sorprendentes, mucha innovación, creatividad, nuevas ideas e historias poderosas sobre seguridad alimentaria y sostenibilidad. Los alimentos atraviesan culturas, comunidades, países y continentes", destacó Petrovic desde Naciones Unidas.