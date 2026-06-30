Renuncia de rectora de UTEC se da entre reclamo de estudiantes y sindicato por omisión ante acoso laboral

La rectora de la Universidad Tecnológica (UTEC) Valeria Larnaudie presentó su renuncia al cargo. Mediante una carta enviada por correo electrónico la académica explicó que su decisión estaba basada fundamentalmente por temas de salud.

En el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) ya se estaba al tanto de la situación y confiaron a El País que ya se está pensando en posibles nombres para ocupar el cargo. No obstante, la renuncia de la académica se dio en un contexto de reclamos sindicales y de los estudiantes por la falta de respuesta del Consejo Directivo Central (CDC) frente a hechos de acoso laboral.

Larnaudie se había convertido en julio pasado en la primera mujer rectora en una universidad pública del país y en paralelo mantuvo su cargo en el Departamento de Bioingeniería de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República (Udelar).

En la carta, señaló: “Motiva esta decisión el compromiso que siento con el rol y con la institución y la imposibilidad de mantenerlo sin comprometer de forma significativa mi desarrollo como docente investigadora en la Udelar, el de mi línea de investigación y el de mis estudiantes, aspectos fundamentales para mí y que también creo contribuyen significativamente al desarrollo del país”. En esta línea, reafirmó que “el momento y la premura” de la decisión están asociados a “aspectos de salud”.

“Los motivos antes mencionados son claros, pero el momento y la premura en este cierre están asociados a aspectos de salud. Quiero que sepan que esta decisión no es un abandono, sino todo lo contrario: es un acto cuidado hacia la UTEC. Una universidad de la envergadura y la misión de esta casa de estudios merece una conducción que pueda entregarle dedicación plena. Eso es lo que ustedes merecen, y es lo que me mueve”, escribió la exjerarca.

La fundación de la UTEC, como segunda universidad pública del país, fue uno de los grandes hitos de la presidencia de José Mujica, ya que implicó una transformación del ecosistema educativo nacional al promover la descentralización y el acceso a la educación terciaria y universitaria en el interior del país con foco en tecnología.

El reemplazo de Larnaudie requiere de la venia en el Senado. Mientras tanto, la UTEC permanecerá liderada por los consejeros Álvaro Pena y Marcelo Ubal.

Otra renuncia

Un antecedente reciente vinculado a la interna de la UTEC se conoció hace pocos días, cuando el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) ordenó a la institución pagar $ 348.000 de multa tras constatar la vulneración de derechos y tratos discriminatorios contra una docente e integrante del sindicato (Situtec). La denuncia —que data de 2020— apuntó contra Daniela González y Amadeo Sosa, informó La Diaria.

A partir del dictamen favorable para la denunciante de parte de la Inspección Nacional de Trabajo y Seguridad Social, González presentó su renuncia al cargo como directora del Instituto Tecnológico Regional (ITR) Centro Sur, ubicado en Durazno, cuando su gestión podría haber continuado hasta 2027.

Por su parte, Sosa, que ocupa el cargo de director de Educación, se encuentra de licencia y está próximo a jubilarse. Ambos deberán hacer un curso sobre derechos fundamentales en el trabajo, prevención de acoso moral y laboral en el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop), informó el medio local El Acontecer.

La sanción económica aplicada a la UTEC, por su parte, fue de $ 348.900, equivalente a 100 jornadas de trabajo de Silvia Benítez, quien se desempeñaba como coordinadora educativa de la sede de UTEC en Durazno.

Según consignó La Diaria, la resolución del MTSS —de 2026 que ratificó una previa de 2025— concluyó que hubo “un progresivo deterioro de las condiciones de trabajo” de Benitez al “restringirle potestades” y produciendo posteriormente “deterioro en el clima de trabajo” que afectó en particular al personal sindicalizado.

En 2021, la Institución Nacional de Derechos Humanos emitió una resolución tras varias denuncias presentadas por el sindicato de UTEC por hostigamiento laboral que hubo una “vulneración de los derechos sindicales”, frente a la posición de la UTEC que se amparaba en que los denunciantes no habían tenido un buen desempeño laboral.

Comunicados de sindicato y estudiantes

Tras la resolución de la cartera, tanto desde el sindicato como desde la Asociación de Estudiantes de UTEC (Aeutec) se emitieron comunicados reclamando que el CDC tenga una mejor respuesta institucional frente a los hechos constatados “en relación a situaciones de vulneración de derechos fundamentales en el ámbito laboral”.

“Lejos de anunciar medidas concretas, correctivas y acordes a la magnitud de los hechos que fueran probados, el CDC ha optado por emitir un comunicado ambiguo, carente de definiciones y sin compromisos verificables, limitándose a informar que la situación continúa siendo analizada y dilatando decisiones vitales para nuestra comunidad universitaria y para la protección de la integridad, la dignidad, y el bienestar psicofísico de sus trabajadores, trabajadoras y estudiantes”, expresó el sindicato de trabajadores.

En la misma línea, los estudiantes consideraron “grave la ausencia de definiciones claras por parte de las autoridades ante hechos que comprometen la dignidad de las personas”.

“La AEUTEC reafirma que toda situación de discriminación, persecución, violencia institucional o vulneración de derechos fundamentales debe ser investigada con seriedad, independencia y absoluta transparencia”, reclamaron frente a la resolución del Ministerio de Trabajo favorable a Benitez. Los comunicados fueron emitidos el 22 y 23 de junio, respectivamente.

Críticas de la oposición

El primero en reaccionar frente a la noticia fue el exdirector de Educación Gonzalo Baroni, que acusó que había una “crisis en la toma de decisiones internas, resoluciones y falta de definiciones claras en la conducción, con mezcla de corporativismo, decisiones político partidarias y falta de seriedad”.

Según expresó a El País el dirigente del Partido Nacional, su cuestionamiento parte de la decisión tomada por el gobierno al designar a Larnaudie, quien mantuvo su actividad académica en la Udelar, lo que llevó a que ejerciera la dirección de forma "part time".

Llamó a que el ministro de Educación, José Carlos Mahía, proponga a Presidencia un nombre para el rectorado, pero que tenga dedicación total.

Por su parte, el senador colorado Robert Silva advirtió por una gestión con “altos grado de improvisación”, que no está cumpliendo con los requerimientos técnicos y protocolares para la apertura de carreras, vinculadas a las demandas que existen para con ellas en el interior del país.

Apuntó también contra “un excesivo protagonismo del sindicato” en lo que tiene que ver con la gobernanza universitaria. “Existen diversas presiones en distintos ámbitos, ha habido incidentes que me constan y la presión llevó a que esta persona renunciara”, dijo Silva a El País.