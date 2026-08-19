Murió Florencia, la hija del cantante Lucas Sugo, a los 23 años; el comunicado que confirmó la noticia

Florencia Sugo Da Rosa, la hija mayor del cantante uruguayo Lucas Sugo, falleció a los 23 años luego de atravesar una enfermedad oncológica por la que había recibido distintos tratamientos desde mediados de 2025.

La noticia fue confirmada este miércoles a través de un comunicado oficial firmado por Diego Sorondo, manager y representante de Lucas Sugo, y Elías Alonso, de Sentimientos Producciones.

“Con mucha tristeza y dolor, compartimos la noticia del fallecimiento de nuestra amada Florencia Victoria Sugo Da Rosa”, expresa el comunicado. “Acompañamos a Lucas y su familia en este momento tan difícil y elevamos una oración por su eterno descanso”.

“Su recuerdo permanecerá siempre con nosotros. Agradecemos profundamente el apoyo y la comprensión en este momento tan íntimo”, concluye el mensaje publicado en la mañana de este miércoles.

Florencia había sido diagnosticada con cáncer en 2025 y desde entonces había realizado tratamientos tanto en Uruguay como en el exterior, acompañada por su familia. En los últimos meses había permanecido largas temporadas en Estados Unidos, donde había ingresado a distintos tratamientos y ensayos clínicos.

La confirmación de su muerte llega horas después de que el equipo de Lucas Sugo anunciara la suspensión de sus próximos compromisos profesionales para que el cantante pudiera permanecer junto a su familia. Este martes se había comunicado la reprogramación de tres presentaciones previstas para este fin de semana en Argentina.

“Por razones familiares, de público conocimiento y ante la necesidad de que Lucas pueda acompañar a su familia en estos días, nos vemos en la necesidad de reprogramar las siguientes presentaciones”, señalaba el comunicado firmado también por Alonso y Sorondo.

Los shows estaban previstos para el sábado 22 de agosto en Las Breñas y Charata, en la provincia de Chaco, y para el domingo 23 en Las Toscas, Santa Fe.

La salud de Florencia había llevado a Sugo a modificar su agenda en distintas oportunidades durante el último año. El músico habló públicamente sobre la situación familiar en algunas entrevistas y también a través de sus redes sociales, aunque siempre procuró preservar la intimidad de su hija.

En julio, desde el aeropuerto de Boston, había contado que Florencia acababa de ingresar a un nuevo ensayo clínico. “Sigue fuerte, sigue firme, fuerte en mente, fuerte en fe”, decía entonces el cantante, quien había viajado a Estados Unidos para acompañarla.

Lucas Sugo. Foto: Difusión.

Unos meses antes, en marzo, Sugo había dialogado con El País sobre el proceso que atravesaba su familia. En aquella oportunidad explicó que Florencia debía establecerse en Estados Unidos durante un período prolongado y agradeció especialmente las numerosas muestras de afecto que habían recibido desde que se conoció su situación.

Ese apoyo se había hecho especialmente visible luego de un concierto en Melo, cuando el cantante contó sobre el escenario que atravesaba uno de los momentos más difíciles de su vida y pidió al público que acompañara a su hija con sus oraciones. “Cuando le pedí a la gente que rezara era el pedido de un padre cristiano que necesitaba que la gente me acompañara en la oración. Fue un momento desesperado y mi intención no era que se viralizara”, explicó.

A inicios de este mes, en una entrevista con el diario argentino La Capital, Sugo volvió a referirse a la salud de Florencia y habló de la fortaleza con la que su hija transitaba la enfermedad. "Me di cuenta de quién es mi ídolo. Mi ídola es mi hija. Es increíble la fortaleza que tiene, la entereza que tiene”, expresó.

En aquella conversación reconoció que el cuadro había avanzado: “Se sigue dando pelea. El enemigo es muy agresivo. Ha crecido en estos últimos tiempos. Seguimos con fe, con la entereza que ella nos contagia”.