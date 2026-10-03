¿Qué donaciones recibió la ANEP además de la camioneta del presidente Orsi durante la última década?

La camioneta Hyundai Santa Fe que donó el presidente Yamandú Orsi a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), hace cuatro meses, fue algo excepcional para el máximo organismo de la educación. No solo por el marco en el que se terminó gestando, sino porque se trató del único bien mueble donado en la última década.

Entre 2015 a la fecha, ANEP, de acuerdo a un pedido de acceso a la información pública realizado por El País, recibió la donación de medio centenar de bienes inmuebles en 15 departamentos, los cuales dos fueron devueltos. Mientras que el vehículo que perteneció al presidente fue el único que recibió la administración en dicho período, que además fue una cesión inédita, coincidieron fuentes del organismo a El País.

Orsi anunció el 2 de junio en Torre Ejecutiva, que donaría su vehículo, en medio de críticas por su compra, hecha a pocos días de asumir a US$ 25.000 menos que el precio de lista, con un auto donado en su campaña como parte de pago.

El País consultó todas las donaciones que recibió ANEP entre 2015 y 2026. La camioneta, valuada en US$ 79.000 cuando la compró el presidente, se informó por parte de la administración que fue donada el 14 de julio, que como se verá más adelante, no tiene un destino claro.

La administración adjuntó un listado elaborado por la Asesoría Letrada de los bienes inmuebles donados, con el detalle de los padrones de Artigas (uno), Canelones (10), Cerro Largo (tres), Flores (uno), Florida (tres), Lavalleja (uno), Maldonado (uno), Montevideo (11), Paysandú (dos), Río Negro (uno), Rivera (tres), Rocha (uno), Salto (cuatro), San José (dos) y Tacuarembó (cuatro).

ANEP indicó además quién fue el “donante/otorgante” durante la última década, que en su gran mayoría fueron 15 intendencias. También hubo cesiones de otros organismos públicos, como el INAU y Mevir, así como de empresas como Conaprole y Glencore, y algunas personas físicas.

No se especificó el uso de dichos padrones, ni surgieron otro tipo de donaciones a la administración. No hubo donaciones de bienes inmuebles durante 2026, de acuerdo al pedido de acceso.

La Intendencia de Montevideo fue la institución pública que más bienes inmuebles donó a la ANEP desde 2015 a la fecha, con 10 padrones en diferentes zonas de la capital, según una búsqueda en la página web de Catastro.

La segunda institución que realizó más donaciones a ANEP en la última década fue la comuna canaria, que cedió siete padrones. Mientras que las intendencias de Tacuarembó, Salto y Florida, que donaron tres padrones respectivamente.

Un padrón donado por la Intendencia de Rivera en 2019 fue devuelto por ANEP en 2023. Mientras que un padrón que fue donado por la Intendencia de San José en 2016, fue luego fraccionado, y devuelto a la comuna en 2024 y 2025.

Camioneta, en trámites

“No hay novedades”, dijo una alta fuente del Codicen de la ANEP a El País, sobre el destino de la camioneta Hyundai que donó Orsi hace cuatro meses, el cual permanece en un garaje de ANEP, como informó El Observador.

El Codicen de ANEP aceptó por unanimidad la donación “voluntaria, gratuita y sin condición alguna” el 9 de junio, como indica la resolución a la que accedió El País. El máximo órgano educativo definió que el vehículo pasara a la Dirección General de Educación Inicial y Primaria (Dgeip).

Fuentes de ANEP coincidieron a El País que no se conoce el futuro del vehículo de siete plazas, que aún está en proceso de trámites, como dijo este jueves en rueda de prensa el presidente de ANEP, Pablo Caggiani.

“La camioneta viene haciendo el proceso que hace cualquier vehículo que se incorpora a una flota, que implica el pasaje de los títulos, el registro de seguro, el cambio de chapas, porque pasan a tener (matrícula) oficial”, dijo el titular del máximo órgano educativo.

“En este momento estamos en el registro del Sisconve, el sistema de carga de combustible que tiene el Estado, y a partir de eso se le va a definir el destino, que lo comunicaremos oportunamente”, agregó Caggiani. El jerarca había dicho el 3 de junio que la camioneta se iba a utilizar para el transporte en el medio rural, o para alumnos de educación especial.

A la interna de ANEP, tanto entre los consejeros del Codicen, se maneja con gran hermetismo el asunto. Varios coinciden que no se ha planteado la venta, la cual no resultaría sencilla, pero existen dudas sobre si el vehículo, dadas sus características, permitiría trasladar niños.