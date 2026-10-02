El descargo de Matías Valdez tras polémica por recibir en comodato una vivienda en Palmar: así está la casa

El cantante y compositor Matías Valdez hizo este viernes un descargo luego de que se sembrara la polémica por recibir en comodato una vivienda en el Complejo Habitacional de Palmar, en Soriano, por un lapso de 15 años con un costo de US$ 5.000.

A través de sus redes sociales, el cantante aseguró que procura evitar responder cuando hay polémicas sobre su persona, pero en este caso "si bien hay una verdad hay algunas mentiras y falta mucha información en esta historia".

"Una de las cosas que me dan mucha vergüenza ajena y tristeza es que medios de comunicación compartan información sin informarse sobre el concepto total, historia que usan para perjudicarme sin razón", lamentó en el video adjunto.

Según Valdez, "cualquier persona puede hacer la solicitud por una casa de este tipo". El músico especificó que se trata de "viviendas que están hace más de 20 años abandonadas, casas que hay que hacerles una reforma muy grande para poder habitarlas". "Y Palmar que es un pueblo donde no hay trabajo, tiene un solo almacén, el hospital está a casi 100 km", agregó y adjuntó un video con imágenes de cómo se encuentra la vivienda en la actualidad.

Cocina de la casa que recibió Matías Valdez en comodato, en Palmar foto: captura de video/Matías Maldez

Baño de la casa que recibió Matías Valdez en comodato, en Palmar Foto: captura de video/Matías Valdez

Una de las ventanas de la casa que recibió Matías Valdez en comodato, en Palmar Foto: captura de video/Matías Valdez

¿Por qué va Matías Valdez a Palmar?

El artista también explicó en su descargo que en los últimos años le ha tomado un cariño especial a Palmar, un lugar al que ha adoptado como refugio para pasar tiempo en familia.

"No estoy haciendo nada malo, a muchas personas les dieron estas casas con el fin de recuperarlas, que sean habitables, que se mantengan", enfatizó y aseguró que "la realidad de esto es que es un alquiler" y "el fin de la intendencia es que las casas se mantengan y que este pueblo vuelva a ser concurrido".

"Vengo mal, triste, enojado. Me gustaría que todas las personas que están criticando vengan a conocer Palmar. Hace cuatro años que voy gratis a tocar a Palmar. Me parece que esa gente se merece y que tengan algo diferente. Siempre se critica sin conocer, sin informarse", sentenció.

La discusión en la Junta Departamental de Soriano y la postura de la oposición

A principios de abril, el cantautor realizó una solicitud a la Intendencia de Soriano para obtener en modalidad de comodato una vivienda perteneciente al Complejo Habitacional de Palmar por un lapso de 15 años con un costo de US$5.000.

De acuerdo a la carta que el artista envió al intendente Guillermo Besozzi —y a la que accedió El País— Valdez pidió que se "evalúe" la adjudicación de una vivienda "en carácter de reconocimiento y contraprestación" por su "permanente aporte cultural social y comunitario" a Palmar.

"En repetidas oportunidades hemos contribuido de manera significativa al desarrollo cultural de la zona, participando activamente en eventos, celebraciones populares y actividades comunitarias generando convocatorias masivas, promoción turística, movimiento económico local y fortalecimiento del tejido social", señala la misiva.

Complejo turístico de Palmar, en Soriano. Foto: Presidencia.

Asimismo, la carta subraya que se considera "de alto valor estratégico" para la comunidad de la zona "contar con una figura artística de proyección nacional e internacional residiendo en la localidad", algo que de acuerdo a su criterio "impulsa el crecimiento cultural", así como "la visibilidad del pueblo y el desarrollo de futuras iniciativas".

En tanto, en una carta que Besozzi envió a la Junta Departamental sorianense para que el asunto fuera tratado por los ediles, se detalla que la Secretaría de Turismo destacó que la elección de Palmar por parte de Valdez "constituye un elemento que contribuye al fortalecimiento del posicionamiento turístico" del lugar.

Además, subraya que Valdez realizó en 2022, 2024 y 2026 tres espectáculos musicales gratuitos en la localidad que convocaron entre 5.000 y 3.000 personas.

Según detalló el edil de Soriano por el Frente Amplio (FA) Damián Alonso a El País, la propuesta se votó en la Junta Departamental hace dos semanas y fue aprobada con los votos de los partidos Nacional y Colorado y rechazada por la coalición de izquierda. Además, se definió que Valdez deberá realizar un espectáculo musical dentro del lapso de esos 15 años.

"La solicitud llega a la Junta Departamental solamente para el otorgamiento, pero desde el FA consideramos que la sola presencia de Valdez no generaba un impacto, entonces entendimos que el aporte que el artista podría dar a la localidad era brindando sus shows", detalló Alonso.

En ese sentido, señaló que el Partido Nacional "definió" un solo show en 15 años. "Consideramos no acompañarla por ese motivo, debería haber una cantidad mayor de conciertos", acotó.

Intendencia de Soriano Foto: Archivo El País

En cuanto al mecanismo para acceder a estos comodatos, Alonso lo calificó de "perverso". Según explicó, para obtener una de las viviendas de Palmar se debe "escribir una carta" al intendente fundamentando la solicitud, que tras su consideración, la eleva a la Junta Departamental. Esta modalidad, de acuerdo al curul, no es conocida por la mayor parte de los habitantes del departamento.

"Se continúa con este mecanismo poco transparente, que de alguna manera es limitado a la gente que toma conocimiento del mismo", añadió.

"La política turística departamental no debe estar supeditada a la voluntad de un artista para que genere impacto turístico en la localidad, creo que la falta de política en turismo por parte de la administración departamental queda expuesta en este otorgamiento", criticó Alonso.