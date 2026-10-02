¿Quién va a ganar en Brasil? Lula vs. Flávio Bolsonaro: últimas encuestas previo a las elecciones del domingo

Este domingo se realizarán las elecciones presidenciales en Brasil. Será la primera vuelta y, según todos los sondeos, ninguno de los candidatos tiene altas probabilidades de alcanzar más del 50% de los votos, por lo que es factible la convocatoria a una segunda vuelta el domingo 25 de octubre. Luiz Inácio Lula da Silva, presidente que va por la reelección, que sería su cuarto mandato, encabeza la mayoría de las encuestas para esta primera elección, pero el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, ha logrado revertir la tendencia en algunos estudios de opinión pública de cara al balotaje.

Con el escenario totalmente parejo y abierto, a continuación hacemos un repaso de las últimas publicaciones de los principales institutos encuestadores de Brasil.

¿Qué dice la última encuesta divulgada por Datafolha?

Una encuesta publicada este jueves por el Instituto Datafolha muestra a Lula con 45% de intención de voto de cara a este domingo frente a 40% de Bolsonaro, aunque se trata de un estudio que despeja los votos en blanco o anulados para hacer el cálculo. Los siguen de lejos Augusto Cury con el 4 %, Ronaldo Caiado con el 3 % y Renan Santos también con un 3 %.

De cara a la segunda vuelta, Lula recibe el 48 % de las intenciones de voto y Bolsonaro el 45 %, lo que constituye un empate técnico debido al margen de error.

Otra encuesta también divulgada el jueves es la de Real Time Big Data muestra a Lula con 43% y a Bolsonaro con 39%, con la diferencia de que este estudio no despeja los votos blancos y anulados, que suman 3%. Ninguno de los otros candidatos suma más de cuatro puntos porcentuales.

El escenario se revierte de cara a la segunda vuelta. El candidato opositor tiene 46% de intención de voto y el presidente 45%. De todas formas, se trataría de un empate técnico porque es una diferencia dentro del margen de error.

Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, principales candidatos presidenciales para las elecciones en Brasil. Fotos: EVARISTO SA/MAURO PIMENTEL/AFP

Otro estudio de opinión pública recientemente divulgado es el realizado por Meio/Ideia, que salió a la luz este miércoles de mañana. Considerando que hay un margen de error de 2,2 puntos porcentuales, Lula está al frente con 39,4% para la primera vuelta y Bolsonaro lo sigue con 38,4%. Luego aparecen otros candidatos de menor relevancia, como Cury con 6,7%, Santos con 4,5%, Caiado con 4,4% y Zema con 3,5%.

De cara a la segunda vuelta, según este mismo estudio, Lula tendría 48,5% y Bolsonaro 48%. Los blancos y anulados sumarían 2,1% y 1,5% no supo responder.

Por otro lado, un estudio de Atlas/Bloomberg, el de mayor cantidad de personas entrevistadas (5.005) y con un margen de error de un punto porcentual, señala que Lula tiene 45,3% de intención de voto y Bolsonaro le sigue con el 42,2%, por lo que hay una diferencia de 3,1 puntos porcentuales.

De cara a la eventual segunda vuelta del 25 de octubre, el escenario se da vuelta: Bolsonaro aparece primero con 47,7% y Lula estaría segundo con 47,6%. De todas formas, se trata de una diferencia de 0,1 punto porcentual y está dentro del margen de error.

El lunes se conocieron otras dos encuestas: uno de la firma Quaest que muestra a Lula con el 39 % de la intención de voto para la primera vuelta y a Bolsonaro con el 34 %. En una hipotética segunda vuelta la encuesta muestra un empate al 42 % de la intención de voto entre Lula y Bolsonaro.

En el estudio de Nexus/BTG Lula tiene 43% y Bolsonaro 37%, sin otro candidato que supere el 5%. De cara a la segunda vuelta, en una eventual disputa entre Lula y Bolsonaro, el actual presidente aparece delante con 46% contra el 44% de su competidor.