Orsi ordenó cancelar las fiestas de fin de año en entes y otros organismos, como el BSE, por “austeridad”

El presidente de la República, Yamandú Orsi, ordenó cancelar todas las fiestas de fin de año de organismos públicos. El Banco de Seguros del Estado (BSE), que ya informó sobre la cancelación de su habitual festejo a los empleados —como informara ayer El País—, había gastado el año pasado 6.358.640 pesos (más de 150 mil dólares).

Según informaron fuentes de gobierno a El País, la decisión fue tomada en una búsqueda de mayor “austeridad” y comunicada por el propio presidente a su gabinete en el último Consejo de Ministros, realizado a principios de setiembre.

El BSE envió un comunicado a sus funcionarios este miércoles en el que argumentó que la cancelación del evento responde a las “directrices de austeridad y uso responsable de los recursos públicos establecidos por el Ministerio de Economía y Finanzas en el marco de la preparación de la Rendición de Cuentas”. También se dio cuenta de la “creciente sensibilidad pública respecto al destino de los recursos públicos de las empresas y los organismos del Estado”.

Asimismo, desde el banco indicaron más temprano que hubo “una sugerencia del Poder Ejecutivo”, pero que al mismo tiempo la decisión fue promovida desde la gerencia y por el presidente de la empresa Marcos Otheguy.

El País consultó con fuentes de otros organismos al respecto, pero varios aseguraron que no se suelen realizar fiestas de fin de año para funcionarios. Es el caso de UTE, Antel, el Banco República (BROU) y el Banco Central (BCU).

En cambio, se estila realizar eventos para aquellos trabajadores que se jubilan o quienes cumplen cierta cantidad de décadas en su puesto, o incluso cuando el ente cumple un número llamativo de años, como fue el caso del aniversario 130 del BROU en agosto de este año —la fiesta luego se descartó y se hizo una "gala cultural" en el Sodre—.

Las fuentes consultadas también indicaron que otro tipo de eventos que algunos organismos realizan son de tipo comercial.

Con respecto al comunicado interno del BSE, también dice que “el encuentro de fin de año ha sido una instancia especialmente valorada por quienes integran el Banco de Seguros del Estado”, que ha constituído una oportunidad “para encontrarse fuera de la dinámica cotidiana de trabajo, compartir experiencias y celebrar colectivamente el esfuerzo realizado a lo largo del año”.

Además, indica que el Poder Ejecutivo “ha recomendado restringir gastos asociados a actividades que no resulten esenciales para el cumplimiento de los cometidos sustantivos de los organismos públicos”.

También se indica que “determinados gastos asociados a actividades de celebración institucional han sido objeto de cuestionamientos y debate”.

“Como organización debemos actuar con especial responsabilidad” en la “protección de la reputación y credibilidad de nuestra institución”, se indica. La decisión, agrega, “no ha sido tomada a la ligera”.

El evento anterior se realizó el 22 de noviembre de 2025: una fiesta para 1.200 empleados en Hangar 33, un gran salón en Ciudad de la Costa. Gastaron unos 3.170 pesos más IVA por invitado. Del total del gasto, la mayor parte fue destinada al catering: 4.640.880 pesos pagados a la empresa Travel Food Limitada.

Se trató del gasto más alto en catering y lunch de una lista de 578 resoluciones de compras realizadas por el Estado y registradas en 2025 ante la Agencia Reguladora de Compras Estatales, según un informe de la sección Qué Pasa del diario El País publicada el 26 de abril pasado.

El evento del BSE, de acuerdo al pliego de condiciones analizado por El País en aquel momento, arrancó a las ocho de la noche y terminó a las cuatro de la mañana: se pedía seguridad, DJ, mobiliario acorde a la asistencia estimada y el “formato descontracturado” (sillas, mesas livings, tarimas y almohadones para grupos), decoración y ambientación en todo el predio, servicio fotográfico y servicio de locomoción para los invitados desde Tres Cruces, Portones y el hospital del banco.

En el pliego, que convocaba en aquel momento a una licitación abreviada para encontrar proveedores, también se sugería “estaciones de comida simultánea y servicios de bandejeo”, para que todo se pudiera comer de pie. Debía haber aperitivos de bienvenida tanto fríos como calientes, cena con opciones de pasta, carnes, verduras y ensaladas así como opciones dulces.

La empresa que resultara elegida debía ofrecer opciones vegetarianas, veganas, celíacas, sin sal y diabéticas. En cuanto a la bebida, el banco pedía que fuera en formato canilla libre y a consignación tanto refrescos como aguas saborizadas y agua mineral. Las bebidas con alcohol las debía pagar cada invitado.

Otros gastos de fin de año

El mencionado informe también señaló que el BHU realizó una fiesta de fin de año en 2025 por $ 778.000 en la Chacra Pueblo Chico, cerca del balneario Costa Azul en el departamento de Canelones. Si se suma el servicio fotográfico y el transporte, el gasto alcanzó casi 900 mil pesos.

Otros gastos por eventos de fin de año fueron por parte de la Dirección General de Secretaría del Ministerio de Ganadería ($ 277.892) y el Consejo de Educación Inicial y Primaria ($ 221.600), así como algunas facultades de la Universidad de la República (Udelar) e incluso la Fiscalía General de la Nación, pero por montos significativamente menores.