El ranking del catering estatal: los millonarios gastos en 2025 entre sándwiches, brownies, wraps y jesuitas

La Red de Mejores Prácticas de Políticas para Pymes de América Latina y el Caribe se lanzó en el Radisson el 10 de julio pasado. El objetivo, según se lee en la página web del Ministerio de Industria, era “trabajar sobre el potencial de las pymes” en los países de la región “para consolidarse como motor de desarrollo inclusivo y sostenible, con acceso a nuevos mercados, participación en cadenas de valor y transición digital y verde”. La ministra de Industria Fernanda Cardona dijo presente en el evento y la organización, en la sala Idea Vilariño de la Torre de las Comunicaciones, estuvo a cargo de la Dirección Nacional de Artesanías, Pequeñas y Medianas Empresas del ministerio. Unos días antes, el organismo pidió cotización para lo que no debe faltar en cualquier evento que se precie de tal: el catering. Como consta en la resolución publicada en la web de la Agencia Reguladora de Compras Estatales, se pidió servicio de café con “dos o tres opciones de bocados petit four”, o sea masitas, y un servicio de lunch para un almuerzo que incluyera una recepción con la opción de sopas, además de una mesa o estación de wraps y bagels para unas 50 personas. Se presentaron dos empresas y ganó Rúcula SRL, a la que se le pagó 127.940 pesos incluyendo impuestos.

Un mes y pico antes, en junio, el Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) había realizado una convocatoria para un servicio de catering en el marco de una jornada de Evaluación PISA 2025, el programa impulsado por la OCDE que mide los conocimientos de lectura, matemáticas y ciencias en los estudiantes de muchos países del mundo. La resolución de ANEP dice que había disponibilidad financiera con cargo al proyecto Gestión de Políticas Transversales. Le adjudicaron la compra a la firma Carlos Henry Pombo y Mariela Rivero Medina, que por 147.864 pesos ofreció servicio de café, té, agua y bocados para 120 personas (tres salados y tres dulces a la mañana y cuatro salados y dos dulces a la tarde), además de 110 almuerzos. El primer día hubo bocatas en pan de semilla con bondiola, rúcula, muzarella, tomate y albahaca. El segundo día, tarta con ensalada de lechuga, tomate, huevo duro y zanahoria.

A fines de julio hubo otra instancia similar de evaluación de PISA con un presupuesto algo menor, de 120.300 pesos, y un menú similar pero esa vez apareció postre (flan o ensalada de frutas) para los evaluadores, según consta en el expediente.

Catering en un evento. Foto: Canva.

Mucho más alto fue el gasto del Banco de Seguros del Estado para la despedida de año el 22 de noviembre: hicieron una fiesta para 1.200 empleados en Hangar 33, un enorme salón en Ciudad de la Costa. En total el evento costó 6.358.640 pesos, de los cuales la mayor parte se lo llevó el catering: 4.640.880 pesos pagados a Travel Food Limitada. Cobraron unos 3.170 pesos más IVA por invitado.

De acuerdo al pliego de condiciones analizado por El País, la fiesta arrancó a las ocho de la noche y terminó a las cuatro de la mañana: se pedía seguridad, DJ, mobiliario acorde a la asistencia estimada y el “formato descontracturado” (sillas, mesas livings, tarimas y almohadones para grupos), decoración y ambientación en todo el predio, servicio fotográfico y servicio de locomoción para los invitados desde Tres Cruces, Portones y el hospital del banco.

¿El menú? En el pliego, que convocaba a una licitación abreviada para encontrar proveedores, se sugería “estaciones de comida simultánea y servicios de bandejeo” para que todo se pudiera comer de pie. Debía haber aperitivos de bienvenida tanto fríos como calientes, cena con opciones de pasta, carnes, verduras y ensaladas así como opciones dulces. La empresa que resultara elegida debía ofrecer opciones vegetarianas, veganas, celíacas, sin sal y diabéticas. En cuanto a la bebida, el banco pedía que fuera en modo canilla libre y a consignación tanto refrescos como aguas saborizadas y agua mineral. Las bebidas con alcohol las debía pagar cada invitado.

Los gastos en catering en estos cuatro eventos —el del Banco de Seguros, los dos de las Pruebas Pisa y el de la Dirección Nacional de Artesanías, Pequeñas y Medianas Empresas— integran la lista de 578 resoluciones de compras de catering y lunch realizadas por el Estado y registradas en 2025 ante la Agencia Reguladora de Compras Estatales.

Más de un servicio de catering por día.

La lista completa la pueden consultar aquí abajo.

Contrataciones de catering en el Estado en 2025 Fuente: Compras Estatales Uruguay Todos 582 registros Fecha ↑ Organismo comprador ↕ Proveedor ↕ Tipo ↕ Monto c/ imp. ↕ Descripción ↕

En total los gastos en servicios de catering y lunch publicados en la web de compras estatales en 2025 suman 67.195.311 pesos, algo más de 1.600.000 dólares, según el relevamiento realizado por El País.

En realidad para este informe se analizaron más de 818 adjudicaciones de catering, lunch, almuerzos, cenas, desayunos y meriendas pero se excluyeron de la lista definitiva los gastos vinculados a alimentación para funcionarios durante jornadas de trabajo o bandejas para estudiantes. Así se llegó a la nómina de 578 compras.

Para un primer análisis de la base se utilizó inteligencia artificial con posterior chequeo manual de periodistas. Cada uno de los registros fue cotejado con los documentos de las compras.

No son, de todos modos, todos los gastos en catering realizados por organismos públicos el año pasado. La lista es más larga, como se explica en un recuadro aparte, porque no todas las compras deben ser publicadas en la web de la agencia.

La gran mayoría de estos servicios se contrataron por el mecanismo de compra directa, aunque también hubo concurso de precios.

Almuerzos y cenas: los gastos en catering y lunch en el Estado

¿Cuáles fueron los cinco gastos más altos registrados ante la agencia de compras estatales? En primer lugar, y por lejos, la ya mencionada fiesta de fin de año del Banco de Seguros. Le sigue una contratación directa de UTE para brindar el servicio de almuerzos y cenas para eventos de trabajo y actividades de formación organizados por la División Gestión Humana o cualquiera de sus gerencias de sector “que por su naturaleza así lo requieran”, según se indica en la resolución del 20 de diciembre de 2024 del directorio de la empresa, pero que recién fue publicada en la agencia de compras estatales el 25 de julio de 2025. Se pagaron 4.270.000 pesos y, al igual que casi todas las compras de catering de esta empresa pública, los dineros quedaron dentro de UTE ya que el servicio estuvo a cargo de la Fundación Parque de Vacaciones para Funcionarios de UTE-Antel.

En tercer lugar, el Banco República con un gasto de 2.100.000 pesos: un servicio gastronómico para la ceremonia de entrega de objetos recordatorios a funcionarios y exfuncionarios el 7 de noviembre en la chacra La Redención, con 600 invitados.

Vuelve UTE en el cuarto y quinto puesto: un servicio de almuerzo para actividades formativas en los Centros de Capacitación Norte (1.830.000 pesos) y los servicios de cantina para el directorio y la secretaria general (1.254.000 pesos).

Fachada del Palacio Municipal, edificio sede de la Intendencia de Montevideo. Foto: Leonardo Mainé.

En cambio, la lista de los organismos que más contrataron es liderada por distancia por la Intendencia de Montevideo (IMM) con 118 contrataciones, seguida por el Banco de Seguros (39), ANEP (38), la Dirección Nacional de Cultura del MEC (29) y la Fiscalía General de la Nación (29). Esta lista, de todos modos, debe tomarse con pinzas porque, como se explica más abajo en un recuadro, hay organismos que publican todas las compras de catering y lunch y otros solo las obligatorias por ley.

¿Y los proveedores? Según los registros, la empresa más contratada en el Estado en 2005 fue Pombo Marichal Carlos Henry (Acuaria Catering) con 63 compras, seguida por Trisol S.A. (La Coruñesa) con 47, Famape S.A. (Confitería Bonilla) con 37, Visao S.A. (La Nueva Barcelonesa) con 32 y López y Pardiñas (La Esmeralda) con 29.

Medialunas y crumbles: los eventos con catering

Hay compras de catering y lunch registradas por poco más de mil pesos y otras por millones, como vimos más arriba.

Repasemos algunas cifras, primero en la Administración Central.

El 15 de julio la Oficina de Servicio Civil realizó un lunch a las 20.30 en el Edificio Anexo de Torre Ejecutiva, en el cierre de un evento al que asistieron cerca de 200 personas. En el llamado se sugirió un menú con cinco bocados por persona: sándwiches de pan de nuez con lomito y queso, medialunitas con jamón y queso, mini crumbles de manzana, mini brownies con nueces y ganache de chocolate, bebidas refrescantes y agua. Le pagaron 74.100 pesos a López y Pardiñas Ltda.

El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) registró varios eventos con catering en la web de compras estatales: durante 2025 hubo, por ejemplo, algunos como parte del ciclo “Hacia la 1° Estrategia Nacional Integral de Prevención, Atención y Superación de Situación de Calle”. Los gastos de ese ciclo varían entre 29.600 y 169.445 pesos.

Entre otros, la Dirección Nacional de Educación del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) realizó en mayo del año pasado una licitación abreviada para servicios de alimentación en diferentes eventos. En los pliegos se sugiere como opción de almuerzo focaccia de roast beef, tartas con ensalada de hojas verdes y dos pechugas de pollo rebozadas con arroz primavera. De postre, flan con dulce de leche, brownie, pavlova o una más liviana ensalada de frutas. Para el lunch se plantea, entre otras opciones, mini tarteletas con pollo, apio y lima, hojaldres con queso azul y nuez, brochettes de carne, panceta, cebolla y morrón, vilarroi, pinitos de dulce de leche y mini rogelitas. En total (fueron muchos servicios de punta a punta del país), se gastaron 3.576.213 pesos, en contrataciones a distintos proveedores.

El Comando General de la Armada tiene registrados al menos ocho compras de catering en 2025, que van desde 12.985 a 600.0850 pesos. El menú siempre fue bien tradicional, por lo que se ve en los pliegos. De bocados fríos, sándwiches, jesuitas o francesitos —dicen que no hay lunch militar sin ellos—, saladitos surtidos, brioches de ave de copetín y arrollados surtidos. Como bocados calientes, en los llamados se pide arrolladitos primavera, pinchos de gnocchis y panceta con salsa cuatro quesos, bastones de muzzarella, brochettes de carne, panceta, cebolla y morrón y empanaditas de copetín. Para el postre, unas imbatibles mini rogells, además de tradicionales eclairs, cubanitos y, claro, conos de dulce de leche.

Base de datos de la agencia de compras estatales. Foto: Estefanía Leal.

De abril a noviembre de 2025, ANEP organizó el ciclo de cursos “La corporeidad en el siglo XXI”. En total el catering, incluyendo el alojamiento, costó 459.985 pesos. En el llamado se pidió, entre otras cosas, un servicio de desayuno buffet para 90 personas que debía incluir té, café, jugo de naranja, azúcar, edulcorante, un shot de yogur con granola por persona, alfajorcitos de maicena y mini pastafrolas, además de frutas frescas “debidamente higienizadas”, como manzanas, bananas y peras. Para el almuerzo, opciones prácticas para comer: milanesas al pan con lechuga, tomate y mayonesa, tartas de verdura y de jamón y queso, con mix de verduras, tomates, zanahoria rallada, remolacha rallada y hojas verdes (lechuga y espinaca). Todos los ingredientes “en proporciones iguales”, se aclara. A lo largo de todas las jornadas el proveedor debía asegurar café y aguas saborizadas, además de manteles, mozos, vajilla descartable, servilletas, hielo y tinas para enfriar bebidas.

Y para un evento por los 20 años de la División de Investigación, Evaluación y Estadística de ANEP, se celebró con cookies de limón, mini muffins de naranja, scones de queso y mini croissants.

La IMM, en tanto, registró varios servicios de catering para eventos de políticas de género, como uno realizado el 18 de setiembre por la Asesoría para la Igualdad de Género, donde entre coffe breaks y almuerzo gastaron 189.056 pesos. En un evento de la Coaches Academy NBA el servicio de almuerzo costó 66.028 pesos, mientras que la Junta Departamental de Montevideo gastó 90.000 pesos en un servicio de catering para el Congreso Nacional de Ediles.

La Intendencia de Canelones tiene varios servicios de catering en el marco del festival veraniego Canelones Suena Bien. En total, invirtió casi dos millones y medio de pesos en esos servicios.

PARLAMENTO Dátiles, canapés y croquetitas: el lunch en el Palacio Legislativo El 25 de setiembre se celebró el Día del Funcionario de la Cámara de Representantes con un servicio de lunch para 200 personas de La Esmeralda, que costó 162.260 pesos. Hubo 900 sandwiches, 900 canapés (rouleaux de jamón y palmitos y de jamón y ananá, dátiles con roquefort, queso marraschino, canapés de salmón y de caviar, pionono, canastitas de atún y de palmitos, palmitas de roquefort y nuez, palmitas con jamón y jesuitas de jamón), 720 bocaditos calientes (villarroi de queso, brochettes de lomo y de pollo con ananá, arrollados primavera, croquetitas de jamón y queso, empanaditas) y 12 kilos de masas. También, un lunch para 10 personas apto para celíacos y otro para 10 personas apto para diabéticos. Según la respuesta a un pedido de acceso realizado por El País, el año pasado hubo 16 servicios de catering contratados por un total de 628.986 pesos. En el Senado, mientras tanto, hubo siete eventos y en total gastaron 377.585 pesos. La Comisión Administrativa del Poder Legislativo, por su parte, tiene 14 registros ante la agencia de compras por 2.165.710 pesos. Una cuarta parte de ese gasto fue para el lunch por la visita del viceprimerministro chino.

Los gastos de catering de la Universidad de la República (Udelar) publicados en la agencia de compras estatales son de todo tipo y color. Por ejemplo: la Facultad de Artes aprobó un servicio para 100 personas con bocados salados y dulces, torta rectangular de cinco kilos con lámina y servicio de cuatro mozos. Costó 79.450 pesos.

El Centro Universitario Regional Litoral Norte (Cenur) en Paysandú adjudicó un servicio también para 100 personas, al Bar En La Fábrica, pero fue más barato: unos 25.000 pesos por 20 muzzarellas redondas de 32 centímetros, 20 porciones de papas fritas y 100 refrescos, además de jugos naturales y agua.

Catering en un evento. Foto: Canva.

Otro evento en Cenur en Paysandú, las Jornadas Académicas sobre Hidrógeno Verde, implicó un gasto mayor, de 144.900 pesos pagados a la confitería Las Familias, que incluyó entre otras cosas un coffee break con mini donas saladas de jamón crudo y cheddar, mini tarteletas de frutas, budines de naranja y limón.

La Facultad de Ingeniería le compró a La Esmeralda un lunch para 130 personas, más 12 menúes especiales, por 95.500 pesos, que incluía 14 bocados por persona, cuatro mozos, mantelería, cristalería, hielo, vajilla y bebidas en consignación (vinos Dos Pascual a 370 pesos la botella, refrescos a 100 pesos por litro y agua mineral a 80 pesos por litro).

El 7 de enero la Facultad de Psicología publicó la adjudicación de un servicio de cafetería para 600 personas y uno de catering para 300 que incluyó barra de tragos con jugos, bocados fríos y calientes, menú para vegetarianos, celíacos y veganos. Costó 204.941 pesos.

Y la Facultad de Medicina adjudicó la compra directa de un servicio de almuerzo para 120 personas en el espectacular mirador Bodega Cerro Chapeau en Rivera, en la frontera con Brasil. Según la resolución fue “a pedido del doctor Rafael Radi” y como cierre del VIII Simposio Ceinbio en octubre pasado. Se trató de un “acercamiento a la vitivinicultura, área de investigación de varios proyectos”. En total el almuerzo costó 175.680 pesos.

Con 14 contrataciones, UTE es una de las empresas públicas con más servicios de catering y lunch publicados en la agencia de compras estatales. Aparece, por ejemplo, un servicio de cafetería por 448.217 pesos para la realización del “segundo rodeo nacional de linieros de distribución”, un servicio de lunch y alojamiento de la Gerencia Regional Comercial Este que incluyó estación de pizzetas y tacos y cena de parrilla con mesa de helados: todo por 395.475 pesos.

Un clásico uruguayo son las fiestas de fin de año. El Banco Hipotecario hizo posible la suya en la Chacra Pueblo Chico: costó 778.000 pesos. Si se suma el servicio fotográfico y el transporte, el gasto alcanzó casi 900 mil pesos. Pero quién les quita lo bailado.

CATERING La agencia de compras no publica todos los gastos ¿En qué casos los organismos deben publicar sus gastos en catering en el sistema de la Agencia Reguladora de Compras Estatales? El artículo 50 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (Tocaf) dice que es obligatoria la publicación en el sitio web si hay convocatorias a “procedimientos competitivos”. Y, cuando es compra directa, deben publicarse en forma obligatoria los actos de adjudicación, declaración de desierta o rechazo de ofertas, si los procedimientos de contratación son superiores al 20% del “límite de procedimiento de compra directa” establecido para cada organismo. Ese límite para hacer una compra directa hoy está fijado en 1.024.000 pesos en las intendencias y 654.000 pesos en los demás organismos. Esto implica que sí o sí deben publicarse las adjudicaciones de compras directas de catering y lunch si son superiores a 204.800 pesos en el caso de los gobiernos departamentales y 130.800 para los demás organismos. No obstante, hay organismos, como la Intendencia de Montevideo (IMM), que publican absolutamente todas sus adjudicaciones, aunque sean por unos pocos miles de pesos, y otros que no. Ante la consulta de El País, la Agencia Reguladora de Compras Estatales respondió que el sistema está disponible “para todos aquellos que quieran publicar”, aunque no estén obligados. Torre Ejecutiva. Foto: Estefanía Leal ¿Pero la agencia controla que todos los organismos publiquen las compras que deberían? No, porque la auditoría no está dentro de sus cometidos. Estos pasan por “desarrollar el sitio web de compras y contrataciones estatales como canal de comunicación y vínculo interactivo entre los proveedores y las entidades estatales”. —Hay organismos, como varias intendencias, que en 2025 no registraron una sola compra de catering y lunch ante el sistema. ¿Por qué? —Puede deberse a que utilizaron procedimientos de compra directa por un monto inferior al límite establecido en el artículo 50 del Tocaf —respondió la agencia a El País—. No obstante, es el organismo que realiza la contratación el que cuenta con la información necesaria para determinar si está obligado a publicar. —¿Hay organismos en falta? —Desde la agencia no contamos con dicha información, no tenemos conocimiento de los procedimientos que se pudieran haber llevado a cabo. La información se encuentra en cada administración pública estatal compradora.

METODOLOGÍA La base de datos de 2025 se tomó de la página web de la Agencia Reguladora de Compras Estatales. Se filtró por catering, lunch, almuerzos, meriendas y cenas. Se eliminaron registros de compras vinculadas a alimentación para los funcionarios y actividades estudiantiles. Para un primer análisis de la base se utilizó inteligencia artificial con posterior chequeo manual de periodistas. Cada uno de los registros fue cotejado con los documentos de las compras de los que se tomaron las descripciones. Los documentos están disponibles en la cuenta de Pinpoint de El País.

Datos y visualización: Faustina Bartaburu