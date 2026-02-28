La lista completa de beneficios de funcionarios públicos: desde $20.000 al mes para el almuerzo a psicólogo pago

Aquel beneficio se había acordado en la Intendencia de Montevideo (IMM) a inicios de la década de 1990: un porcentaje de lo recaudado por las multas de tránsito —en concreto, hasta un 40%— iría al sueldo de los funcionarios de Tránsito del gobierno departamental. Eso tenía una lógica detrás: el objetivo de las autoridades de aquel momento era evitar las tradicionales coimas que muchas veces negociaban los inspectores municipales con los conductores en infracción. Tres décadas y media después, el resultado, tal como publicó El País hace algunas semanas, es que en 2024 los funcionarios de Movilidad cobraron unos 4,2 millones de dólares que vinieron de las multas que pusieron ese año los inspectores en las calles. El tema genera polémica y debates que cada cierto tiempo vuelven, como pasó este verano. Pero Montevideo no es el único departamento del país donde un porcentaje de lo recaudado por las multas va para los inspectores —¡en Tacuarembó se llevan hasta el 75%!—. Y en la propia intendencia capitalina, en las otras intendencias y en todos los organismos —las empresas públicas, muy especialmente— hay cientos y cientos de beneficios salariales y no salariales que se han ido acumulando.

Son pequeños o grandes triunfos de cada corporación. Muchos se negociaron hace varias décadas, quedaron en los convenios colectivos y hoy se consideran derechos adquiridos por los trabajadores: se mantienen año tras año. Nadie los puede tocar.

El País relevó los presupuestos y las escalas de remuneraciones de 38 organismos públicos.

Más abajo, la lista completa de beneficios en 13 entes y empresas públicas, Administración Central, Poder Legislativo y nueve intendencias.

Los empleados de UTE reciben 200 kWh gratis al mes, unos 2.500 pesos que están exonerados de pagar. Ese beneficio también lo cobran los jubilados de UTE y sus parejas si ellos se mueren (eso sí, pierden el derecho si se vuelven a casar).

Los funcionarios de varios bancos públicos tienen pago psicólogo, dentista, lentes y guardería para los hijos. También una partida para gastos de salud para ellos y sus familiares, incluso una vez que se jubilaron.

En el Sodre cobran un “remanente” de las ganancias, que se reparte entre los empleados presupuestados. Pero no lo cobran los contratados, que son amplia mayoría.

En muchas intendencias, desde Montevideo a Artigas, los funcionarios gozan de importantes exoneraciones en el pago de la contribución inmobiliaria.

Y en casi todas las empresas públicas cobran una partida para el almuerzo… de 20.312 pesos mensuales. Cerca de 1.000 pesos por cada día trabajado.

Y la lista sigue.

Pero la pregunta es, ¿está bien que todos los uruguayos financien estos beneficios, que en muchos casos están lejos de tener algún vínculo con las tareas que los funcionarios públicos cumplen?

Torre Ejecutiva.

Primero, un dato. En el Estado hay 300.893 vínculos laborales de funcionarios públicos según los últimos datos disponibles, cerrados a fines de 2024. De ellos, 112.326 son funcionarios presupuestados. Y sobran los casos de contratos precarios, que en muchos casos no cobran los beneficios que se relatan en este informe. Incluso dentro de los mismos organismos suele haber diferencias entre los empleados presupuestados (los famosos “inamovibles”) y los contratados.

El contador y economista Alberto Sayagués, especialista en administración pública, dice que el tema de los beneficios y partidas de los funcionarios públicos es “una selva” donde los presupuestados tienen “la sartén por el mango”. Y lo explica así: “Hay un conflicto y los sindicatos logran un beneficio; por ejemplo, una guardería. Después, como entre los gremios hay una cooperativa de información, todos los demás piden lo mismo y ahí se expande, se expande, se expande”.

A su juicio, el derecho adquirido es “un invento” y no hay obligación legal de mantener los beneficios porque, cuando el convenio termina, “caduca, se puede eliminar lo que está allí”.

—Pero no se hace. Siempre se mantienen esos beneficios.

—No se hace por razones políticas y sociales. Es razonable que el sindicato pida más, es la función de ellos.

Otros expertos, en cambio, consideran que los convenios tienen “fuerza de ley” y mencionan el principio jurídico de la ultraactividad, que permite que un convenio colectivo mantenga su vigencia y continúe aplicándose incluso después de su fecha de vencimiento, hasta que sea reemplazado por uno nuevo. Eso implicaría que los derechos conseguidos se mantienen.

Para Alberto Scavarelli, prosecretario de Presidencia en el segundo gobierno de Julio María Sanguinetti (1995-2000) y director de la Oficina de Servicio Civil en el segundo de Tabaré Vázquez (2015-2020), hay que “separar bien” los beneficios de las retribuciones y explica que hay compensaciones especiales que son fruto de la negociación colectiva, “a veces vienen del fondo de los tiempos”.

Hace muchos años Sayagués le sugirió a un ministro de Trabajo incluir una cantidad de compensaciones como parte del sueldo. La respuesta lo desconcertó: “Mejor no. Si las metés como sueldo, las vuelven a pedir”.

Un técnico que trabajó en esta área en el pasado y pide anonimato, opina: “Solucionar este tipo de perversidades que se arrastran por décadas implican una reforma transversal pero el sistema político mira para otro lado”.

Partida para el almuerzo en las empresas públicas

En las empresas públicas, sostiene Sayagués, hay más beneficios y compensaciones que en otros organismos porque “ellos recaudan”.