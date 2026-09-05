Sebastián Cabrera tiene 25 años de trayectoria periodística, buena parte de ellos en El País, donde también escribió en la sección Nacional y en Deportes. Además, trabajó en la productora Zur Films (como productor de Desayunos Informales de canal 12 y El Observador TV), en Telenoche, X FM y la revista Guambia, entre otros medios. Cursó el Máster en Periodismo BCN NY de la Universidad de Barcelona y publicó una decena de artículos en el diario El País de España. Hoy es editor de la sección Qué Pasa y conduce el podcast La semana explicada. Ganó el premio Morosoli de Plata 2024 en Periodismo Nacional.