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Sebastián Cabrera

Editor de la sección Qué Pasa

Sebastián Cabrera tiene 25 años de trayectoria periodística, buena parte de ellos en El País, donde también escribió en la sección Nacional y en Deportes. Además, trabajó en la productora Zur Films (como productor de Desayunos Informales de canal 12 y El Observador TV), en Telenoche, X FM y la revista Guambia, entre otros medios. Cursó el Máster en Periodismo BCN NY de la Universidad de Barcelona y publicó una decena de artículos en el diario El País de España. Hoy es editor de la sección Qué Pasa y conduce el podcast La semana explicada. Ganó el premio Morosoli de Plata 2024 en Periodismo Nacional.

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