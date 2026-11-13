La Noche de las Librerías 2026: 10 planes seleccionados para hacer este viernes con entrada libre y gratuita

Una noche al año, cuando el calor se empieza a instalar en las calles montevideanas, los libros se apropian de la ciudad y traen diversas propuestas que involucran música, gastronomía, entretenimiento y descuentos especiales.

La Noche de las Librerías, que este año llega a su décima edición, solo crece y se esparce por distintas partes de Montevideo con el fin último de acercar a todo aquel interesado a la literatura. Este año, las visitas internacionales incluyen a Lucrecia Martel, Guadalupe Nettel y Tamara Tenenbaum, entre otros. A su vez, sonarán en vivo desde Spuntone y Mendaro hasta Karibe con K.

Aquí, una guía con solo algunas de dichas propuestas con entrada libre y gratuita.

Escaramuza: Lucrecia Martel, Karibe con K y más

La librería de Pablo de María 1185 dividirá las actividades entre el patio y la calle. Adentro, habrá distintas charlas a partir de las 20.00. En la cuadra, habrá una feria de libros y vinilos, además de un DJ set y, a las 20.00, Lucrecia Martel abrirá la noche con la presentación de su libro Un destino común. Luego, Fernando Cabrera dará un show y a las 22.00 continuarán las visitas internacionales con una entrevista a la mexicana Guadalupe Nettel. La parte final de la noche será musical, con Martín Buscaglia y sus Bochamakers y Karibe con K como cierre.

Alfabeta: música y conversaciones

El establecimiento cultural de Pocitos tiene una de las agendas más caudalosas de la noche de hoy. A las 20.00, Carolina Cynovich y Catalina Ibáñez presentarán la historia de Angus y el cisne recitado y en flauta. A las 20.30, la periodista y escritora Elisa Lieber presentará su libro Otra que yo junto a Nole Marrone, Gonzalo Cammarota y Salvador Banchero. Seguirá Paola Larrama con “Música con notas”, un espacio donde se combinan texto y música. A las 22.00, Gabriel Peveroni se une a Mauro Libertella para presentar Un hombre entre paréntesis, la biografía de Levrero, y hablar sobre sus vínculos, recuerdos y rarezas.

Flora M. Grieco, Lucía de Leó y Lourdes Silva, con Iara López como moderadora, conversarán sobre la relación entre la escritura, el cuerpo y el lenguaje. Guadalupe Nettel también estará presente en esta propuesta, junto a Tamara Silva Bernaschina y Salomé Esper, bajo la moderación de Pía Supervielle. A las 00.30, la música en vivo de Tallo le dará fin a la jornada.

Gabriel Calderón Foto: Alessandro Maradei

Amazonia: dramaturgia y podcast en vivo

En Maldonado 1775, habrá actividades tanto en la calle como dentro de la librería, en cuyo patio habrá DJ set y música en vivo. A las 19.00 Martín Girona hablará y leerá pasajes sobre la literatura uruguaya contemporánea. 45 minutos más tarde, habrá un concierto literario por Selene Hekate, Inez Cabrera y Lihuén Villarreal. Luego, Claudio Invernizzi conversará con Sofía Romano sobre su libro Ya ni siquiera miraba las puertas. En esa misma línea, Pía Supervielle charlará con el dramaturgo Gabriel Calderón y su compendio de obras Supongamos que el mundo es... a las 21.15. Desde Argentina, llegan Tamara Tenenbaum y Malena Rey con el podcast Algo prestado a las 22.00. Ninguna higuera presentará música en vivo a las 23.00.

Charco: Pablo Casacuberta contesta todo

El centro cultural también combinará literatura y música. A las 19.00, Pablo Casacuberta presentará su conversatorio “Respuestas unívocas”. A las 20.30, habrá un conversatorio entre los escritores Eugenia Ladra y Martín Oteguí y el psicólogo Santiago Lanza. A las 22.00, Camila Ferrari cantará varias de sus canciones en vivo.

Tamara Tenenbaum.

Tristán Narvaja: el epicentro de las letras

La calle del Cordón es reconocida por su oferta de librerías. Además de las múltiples actividades y charlas en distintos puntos, habrá un escenario en la esquina con 18 de Julio donde se presentarán Juan Casanova y Luciano Supervielle a las 21.30. Además, entre Mercedes y Uruguay, se proyectará al aire libre Rada, la película, de Luis Ara.

Feltrinelli: el debut de esta noche

Se trata de la primera Noche de las Librerías para la franquicia. A las 19.30, el periodista Nicolás Tabárez conversará con Mauro Libertella sobre su biografía de Mario Levrero. A las 20.30, Patricia Turnes —quien publicó recientemente Soy tu fan—, Naoko y Kristel Latecki serán parte de un conversatorio llamado “Soy tu groupie”. A las 21.30, Ino Guiridi leerá y dará una presentación. Luego, Carolina Bello y Gustavo Rey hablarán sobre literatura, rock y revolución a partir del Indio Solari, fallecido en junio de este año, y el mítico Oktubre de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Spuntone y Mendaro cerrarán la noche.

La lupa: conversaciones y La Tabaré

La noche en la peatonal Bacacay comenzará a las 19.30, con Gabriel Peveroni y el periodista Sebastián Auyanet combinando música con las novelas del primero. A las 20.15, se presentará Urbanofilia, de la editorial El Gato y La Caja con María Migliores, Juan Manuel Garrido, Fernanda Kosak y Marcos Casas. Natalia Ortiz Maldonado presentará su libro Un rayo cualquiera: historias sin héroe para reparar el desastre y a las 22.15, comenzará el conversatorio “Utopías feministas para una economía en crisis” con Verónica Diz, Daniela Osorio-Cabrera y Mariana Grisoni. De 23.00 a 00.00, llegará la música con Agustina García, Gastón Puentes y La Tabaré.

Guarida: talleres y micrófono abierto

La librería de Punta Carretas propone una “Casa tomada por artistas”, con talleres a partir de las 18.00, micrófono abierto y música. A las 23.00, el argentino Juan Solá leerá desde el balcón.

Da Vinci: escritores que intercambian

Desde las 17.30, la librería de Libertador casi el Palacio Legislativo ofrecerá distintas charlas, empezando por una con María Pía Caputo, autora de Enigmas del Balneario Las Flores. Luego, Franklin Rodríguez hablará sobre Lloraré, pero merecerá la pena. Además, Friedrich Perschak y Janet Rudman presentarán Hombre loco de pena.

Libros de la arena.

Ubicada en Orinoco 4964, la librería ofrecerá un taller de escritura de ciencia ficción, la presentación de Belleza química, de Lucía Vázquez Sica; Pachequistas. Derecha y dictadura en Uruguay (1973-1985); Parque Hotel ,de Carlos Reherman y un conversatorio entre Fernando Butazzoni y Luisina Ríos sobre el libro Máxima pureza. El artista y escritor Fede Graña también presentará Defensa de la mojarra.