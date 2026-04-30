Estrenos: el regreso de Lucrecia Martel, una tragedia en Gaza candidata al Oscar y un fenómeno viral de Japón

El viernes puede que no haya cines por el feriado del 1° de mayo, pero este jueves 30 de abril la cartelera se renueva con cuatro títulos destacados. Eso se debe a que llega lo nuevo de una dupla conocida en Uruguay, una gran realizadora argentina, y también se estrena un thriller que se hizo viral en redes.

Aquí un repaso por los cuatro títulos que llegan este jueves para renovar la cartelera de cines.

Uno de los títulos destacados de la semana es Mamá está acá. Se trata de un documental uruguayo de las realizadoras Claudia Abend y Adriana Loeff (responsables de Hit y la serie La flor de la vida) que se estrenó en el Festival de cine de Málaga y también se proyectó en el Festival de Cinemateca.

El documental sigue los ensayos de la obra Hanami: el placer de contemplar las flores, de Danna Liberman hasta la noche del estreno, construyendo un paralelismo entre el acto de crear y el de ser madre.

También documental y con funciones en Cinemateca es Nuestra tierra. Es lo nuevo de Lucrecia Martel, la gran cineasta (y “santa” de la institución) que llega semanas antes de su estreno en Netflix.

La realizadora de La ciénaga y La mujer sin cabeza parte del asesinato de un miembro de la comunidad indígena de Chuschagasta en 2009. A partir de ese caso (cuyo proceso judicial comenzó recién en 2018) construye una investigación que expone una trama de poder y violencia estructural, atravesada por la disputa histórica por un territorio en el norte argentino.

Es del primer documental de su carrera, y el primer largometraje desde Zama, de 2017.

Con múltiples premios en el festival de Venecia, y nominada al Oscar y los Globos de Oro a película internacional, también se estrena La voz de Hind.

Se trata de un drama tunecino de la realizadora Kaouther Ben Hania, basado en hechos reales. Aborda el caso de Hind Rajab, una niña de seis años asesinada (junto a seis integrantes de su familia) por la milicia de Israel en Gaza.

La película recrea ese 29 de enero de 2024, cuando los voluntarios de la Media Luna Roja reciben la llamada de emergencia de la niña, atrapada en un auto, mientras intentan conseguir una ambulancia para poder ayudarla.

La película de Tunez comenzó su recorrido internacional en el festival de Venecia, donde se llevó varios premios. Foto: Archivo. Foto: AFP.

La cartelera también suma una película de Japón: Exit 8.

Es la claustrofóbica historia de un hombre que se siente atrapado en una estación de subterráneo que parece no tener ninguna salida.

Genki Kawamura dirige este thriller que ha sido tendencia en redes por el detrás de cámaras y su diseño de producción.