¿Qué hay para hacer esta semana? El fin de "Envidiosa", el debut de Orishas y una de las películas más esperadas

El estreno de El diablo viste a la moda 2 es el gran evento cinematográfico de la semana, pero no el único. Se anuncian el lanzamiento de Exit 90, una película de terror japonés que dirige Genki Kawamura y sigue a un hombre atrapado en un loop infinito; y el premiado documental uruguayo Mamá está acá, de las directoras Adriana Loeff y Claudia Abend.

Además, mañana en CineArte del Sodre se verán Un verano con Mónica y El intendente Sansho; y el martes, solo en Movie Portones, el documental Caravaggio, en una función especial que contará con la presentación de Emma Sanguinetti.

El debut de Orishas y una llamativa vuelta de Soda Stereo

Hay algunas opciones interesantes en la oferta de música que viene desde otras tierras. El martes tocarán los colombianos Aterciopelados en Sala del Museo, para celebrar los 30 años del disco La pipa de la paz. El jueves, en el Teatro de Verano, se concretará el debut de la banda cubana Orishas en suelo uruguayo. Y el sábado llegará al Antel Arena el espectáculo Ecos, de Soda Stereo, que reencuentra a Charly Alberti y Zeta Bosio con Gustavo Cerati en una versión holograma. Además, el martes estará la española Valeria Castro en Sala Zitarrosa, y el miércoles el alemán Dirkschneider en Live Era.

El Día del Jazz, tango y otras veladas con la música de acá

La agenda de música nacional se inaugurará mañana con el espectáculo La Cumparsita 100 años + 9, que se celebrará en el Teatro Solís. El miércoles hay concierto de la Filarmónica en esa misma sala, mientras que Guadalupe Calzada presenta disco debut en la Balzo. Y entre otros destaques, el sábado toca El Cuarteto de Nos en la Plaza de Toros de Colonia. Además, el Día del Jazz se celebra el 29 en la Zitarrosa con la MVD Big Band, 29 y 30 con Fino Bingert en el Club Uruguay, el 30 en Sociedad Urbana Villa Dolores con el proyecto Jazz sobre el bidet, y en Tacuarembó, con la segunda edición de un festival.

Avalancha de imperdibles en plataformas de streaming

El cierre de abril llega cargado de estrenos fuertes en streaming. Este miércoles se lanza la cuarta y última temporada de Envidiosa, el éxito argentino de Netflix con Griselda Siciliani y gran elenco. ¿Vicky encontrará finalmente la felicidad?

La misma plataforma lanzará ese día la película Me llamo Agneta y, el jueves, la serie Hombre en llamas. Basada en la novela de AJ Quinnell que ya fue adaptada al cine con Denzel Washington como protagonista, es una historia de trauma y venganza que ahora encarna Yahya Abdul-Mateen II.

Siguiendo con las adaptaciones, el miércoles llega a Prime Video la esperada serie La casa de los espíritus, sobre la clásica novela de Isabel Allende y con notable elenco. Ese día, Disney+ lanzará la temporada 21° de Padre de familia, mientras que el viernes llegará la cuarta de El encargado, con Guillermo Francella como el siniestro Eliseo, que irá un paso más allá en su vida y en el ambiente de la política. Y el jueves lleva Boston Blue, un spin-off de Blue Bloods, a Universal+.

Lo nuevo de Andrea Arobba y más para ver en los teatros

El Galpón estrena hoy a las 19.00 Los gigantes de la montaña, obra de Luigi Pirandello que dirige Vladimir Bondiuk Petruk e interpreta un numeroso elenco. El miércoles estrena Aurora, nueva propuesta de danza de Andrea Arobba, que tendrá funciones hasta el domingo en la Sala Zavala Muniz. Además, el sábado se verá Los conejitos rosas NO reciben cartas de amor en el Museo Torres García, y De cerdos, un cuerpo que baila en el MAPI (donde seguirá los sábados de mayo). También el 2 habrá función de JACK. El destripador en el Castillo Pittamiglio, y Fabio Alberti actuará en el Notariado.