El País con Air Supply: los sacrificios de 50 años de gira y la canción que va a hacer cantar a los uruguayos
Una charla con Russell Hitchcock, la mitad del dúo australiano que se presenta el 14 de mayo en el Antel Arena para celebrar su medio siglo de trayectoria
Air Supply tiene una decena de éxitos románticos ue provocan abrazos y disparan recuerdos. La mayoría tienen más de 40 años pero el efecto intacto Allí están “All Out of Love” (que tiene 600 millones de escuchas en Spotify), “Making Love Out of Nothing At All”, “Lost In Love”, “Without You”, “Goodbye”, tantos.
Todas van a estar el 14 de mayo en el Antel Arena, cuando el dúo detrás de ese repertorio, celebre en Uruguay sus 50 años de historia. Entradas (entre 2.500 y 10.900 pesos) hay en Tickantel.
Formados en Australia a mediados de la década de 1970 por Graham Russell y Russell Hitchcock, Air Supply no ha parado de sacar por el mundo esas canciones: tienen un promedio, dicen, de 130 shows por año. Ese sí que es el poder de las baladas románticas.
Sobre esa carrera y este momento, Hitchcock, desde su casa del sur de California, con aspecto distendido y canchero y brazos tatuados charló con El País.
-Estuvieron en Uruguay en 1993, no pretendo que se acuerde, pero, en todo caso, después de 50 años en la carretera, ¿recuerda momentos o lugares específicos?
-Pocos. Soy conocido como el miembro desmemoriado de la banda. Nos registramos en un hotel y Graham dice: “me acuerdo de que el restaurante está allí y el bar está por ahí”. Y yo no tengo idea. Por eso siempre es divertido hacer tours: ¡Todo siempre es nuevo para mí!
-¿Y cómo han sido estos 50 años de giras?
-Increíbles. Es inimaginable pensar que hace 50 años que estamos acá. Tuvimos una buena carrera en Australia durante unos años y ciertamente nuestros mayores éxitos en los 80. Pero las actuaciones que hemos continuado llevando a cabo con las canciones que la gente ama siempre han sido para nosotros del más alto nivel. Y es ese respeto y lealtad al repertorio, lo que te despierta el recuerdo de los momentos asociados a las canciones.
-¿Cuando se cruzaron con Graham, cuán lejos soñaban llegar?
-Empezamos a trabajar juntos un par de semanas después de conocernos en una producción de Jesus Christ Superstar en Australia. Y lanzamos nuestras primeras grabaciones allá y tuvimos mucho éxito. Hubo un bajón en Australia en 1977 y, en 1978, “Lost in Love” se lanzó y fue un gran éxito. Y salió “All Out of Love”, otro gran éxito. Luego “Lost in Love” le llegó a Clive Davis en Arista Records y ahí empezó el éxito mundial. Fue como una explosión. Y cuando tuvimos cuatro o cinco grandes éxitos consecutivos, pensé: “bueno, acá hay algo” y seguimos adelante. Obviamente, a finales de los 80, principios de los 90, la radio dejó de necesitarnos pero fuimos leales a nuestros fans en vivo. Hicimos giras incesantemente y aún las hacemos: son unos 130 shows al año y honramos esa lealtad de los fans volviendo tanto como podemos a los lugares. Amamos lo que hacemos en el escenario y amamos y respetamos el apoyo que tenemos de todos en todo el mundo.
-¿Cuál ha sido el mayor sacrificio de una vida en la carretera?
-Lo más duro es pasar tiempo lejos de tu familia. Mi hija tiene 38 añosy creo haberme perdido 25 de sus cumpleaños, además de sus graduaciones y cosas así. Es realmente doloroso. Pero es el precio a pagar. Ella solía quejarse mucho cuando era muy joven de que yo estuviera fuera tanto tiempo, pero un día me dijo: “realmente aprecio lo que hiciste para darme el estilo de vida que tengo ahora. Me cuidaste muy bien y ahora estoy disfrutando eso y, si no hubieras hecho eso, tal vez esto no estaría acá”. Y también en las relaciones personales, quiero decir, me tomó 20 años encontrar a la persona, con la que estoy ahora, mi esposa Kerry, a quien amo profundamente. No conozco a nadie en el negocio que haya estado tanto tiempo como yo o la mitad del tiempo y diga que es fácil. No lo es.
-¿Y qué se necesita física y mentalmente para mantener su voz?
-No tenemos suficiente tiempo libre para oxidarnos. Tenemos muy pocos descansos. Mi padre y mi hermana eran grandes cantantes, así que mucho de lo que tengo es genético. Pero voy a cumplir 77, así que trato de cuidarme. Dejé de beber alcohol hace cinco años, nunca fui consumidor de drogas e intento comer un poco más sensatamente y descansar tanto como puedo. Normalmente no hablo durante el día. Así que tienes mucha suerte.
-¡Gracias!
-(se ríe) Solo intento descansar tanto como puedo y simplemente ser sensato. Quiero decir, en los primeros días, cuando volábamos a Los Angeles para empezar una gira o empezar un disco, llegábamos normalmente a las 10 de la noche, íbamos al hotel, dejábamos las maletas, luego salíamos a la discoteca. Hoy, lo último que quiero hacer cuando me bajo del avión es ir a cualquier lugar que no sea a casa y a la cama. Así que los tiempos cambian y tienes que darte cuenta.
-Cuando termina de grabar algo tan perfecto como “Lost in Love”, ¿se da cuenta de lo que hizo?
-Te voy a contar una historia. En 1978 no podíamos conseguir shows en Australia. Graham fue al sur solo para alejarse y escribir algunas canciones. A las tres semanas me llamó para decirme que había escrito algunas y que fuera a escucharlas. Así que volé a Adelaide y me tocó “Lost in Love” de principio a fin, en guitarra y voz. Y dije: “ese es un hit. Sin duda”. Me tocó un par de otras cosas. Luego fue con “All Out of Love” y dije: “es un hit”. No me creyó con “Lost in Love”. Dije: “confía en mí, esto no solo reafirmar nuestra reputación en Australia; si sale al mundo, será un éxito”. Y, por supuesto, tenía razón. “Making Love Out of Nothing at All” de Jim Steinman fue otra. Cuando la escuchamos, todos al mismo tiempo dijimos “esto es algo realmente especial”. Así que, después de todo este tiempo puedo decir si cualquier canción va a ser un éxito.
-Se los etiqueta como soft rock o adult contemporary. ¿Esas etiquetas se sienten limitantes?
-Nunca nos he considerado como “adult contemporary”: siempre hemos sido una banda de rock and roll. Está Metallica aquí y Air Supply por allá. Todo es rock and roll y la gente en Uruguay, verá que el nuestro es un show de rock and roll. Es fuerte, enérgico, emocionante y damos vida a todas las canciones que la gente ama. Hacemos un trabajo increíble, no quiero presumir... pero sí estoy presumiendo.
-¿Cómo ha cambiado la recepción del público de tus canciones a lo largo de este medio siglo?
-La mayor diferencia ha sido en el público asiático, porque cuando empezamos allí, la mayoría del público era muy conservador y de aplauso educado. Y ahora se levantan y cantan y aplauden y bailan. Eso siempre ha sido el caso en América Latina porque ustedes son muy emocionales y a recepción ha sido fenomenal durante muchos, muchos años.
-¿Cuál es la canción que espera que la gente cante más aquí?
-Probablemente “All Out of Love”, porque se ha convertido en un himno para nosotros y terminamos el show con ella. En cada show sentimos que, después de tocar esa canción, no hay nada más que podamos ofrecer. Somos muy afortunados.
-Y además han trabajado mucho.
-La verdad que sí. Aún lo hacemos.
