Peñarol, obligado a ganar, enfrenta a Wanderers buscando volver al triunfo: hora, dónde ver y alineaciones

Para cortar la racha de cuatro partidos sin ganar. Para sumar confianza pensando en lo que se viene. Para evitar que Racing -al menos hoy mismo- salga campeón del Apertura. Para mantener un poco de ilusión de quedarse con el torneo. Son muchos los motivos por los que hoy Peñarol está obligado a ganarle a Wanderers (19:00 - DSports, cables, Disney+ y AntelTV).

Sabido es que si el Carbonero pierde y Racing -que juega 15:30- vence a Cerro Largo en Melo, el equipo de Sayago será el campeón del primer certamen corto de la temporada y ante esa situación límite, el equipo de Diego Aguirre deberá reaccionar.

Tampoco escapa a nadie que el plantel mirasol está diezmado. Las lesiones se acumulan, los recambios son obligados para el entrenador y eso tampoco ayuda al momento de hilvanar una idea de juego que ya de por sí de desdibujó en parte desde que el afectado desde lo sanitario fue Leonardo Fernández, una de las figuras del equipo.

Diego Aguirre, entrenador de Peñarol. Foto: Ignacio Sánchez.

Es por ese motivo que la Fiera tuvo que meter mano en el once inicial de esta tarde que tendría a Kevin Rodríguez y Diego Laxalt en los laterales y también la novedad de Franco Escobar como zaguero, acompañando en ese sector de la cancha a Mauricio Lemos. Washington Aguerre, al arco.

En mitad de cancha, pese a las bajas, aparecen nombres más habituales como los de Eric Remedi y Nicolás Fernández que estarían en la zona de contención. Más adelante aparecerían Leandro Umpiérrez y Gastón Togni por las bandas, mientras que por el centro estaría la otra novedad: Franco González.

El Cepillo suma apenas 63 minutos repartidos en cinco partidos, pero las últimas chances que Aguirre le dio fueron bien aprovechadas porque en ellas sumó dos asistencias. La primera al bajarle una pelota a Maximiliano Olivera en la derrota 2-1 ante Racing y la otra frente a Juventud tras varios recortes que le permitieron dejarle el balón a Leandro Umpiérrez que luego la colgó de un ángulo y puso el 2-2.

Incluso podría haber sumado una más si Sebastián Sosa no hubiera logrado la magnífica atajada que consiguió sobre el Indio Fernández en la última pelota del encuentro.

Franco González y el lamento en el partido entre Peñarol y Juventud de Las Piedras. Foto: Estefanía Leal.

La referencia en el ataque será Abel Hernández, que volvería a ser titular. Matías Arezo -que en caso de jugar iría por Franco González- estaría en la nómina como una opción para el entrenador.

Por su parte, Wanderers sabe que cada partido es una final en la lucha por la permanencia y que todos los puntos valen y mucho. Mathías Corujo, el entrenador, no podrá contar con Leandro Zazpe que llegó a cinco amarillas en la fecha pasada, pero sí tendrá el retorno de Darlin Mencía como opción para el lateral izquierdo tras cumplir la fecha de sanción por la expulsión sufrida ante Racing. El Bohemio llega luego de tres derrotas consecutivas.

Wanderers vs. Peñarol:

Wanderers: Agustín Buffa; Nahuel Furtado, Fabricio Formiliano, Nicolás Olivera, Darlin Mencía; Nicolás Queiroz, Gonzalo Freitas; Facundo Labandeira, Jonathan Urretaviscaya, Rodrigo Rivero; Joaquín Zeballos. DT: Mathías Corujo.

Peñarol: Washington Aguerre; Kevin Rodríguez, Franco Escobar, Mauricio Lemos, Diego Laxalt; Eric Remedi, Nicolás Fernández; Leandro Umpiérrez, Franco González, Gastón Togni; Abel Hernández. DT: Diego Aguirre.

Hora: 19.00

Estadio: Centenario

Árbitro: Leodán González

Asistentes: Pablo Llarena y Federico Piccardo

Cuarto: Federico Modernell

VAR: Daniel Rodríguez y Santiago Fernández