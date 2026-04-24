Peñarol informó sobre venta de entradas vs. Corinthians en Libertadores: cuántas tendrá, costo y procedimiento

¿Será de visitante? Peñarol, que no ha podido ganar en sus primeras dos presentación en la presente edición de Copa Libertadores, visitará al líder del Grupo E, Corinthians con la misión de al menos poder volver a sumar en su visita al estadio NEO Quimica Arena de Sao Paulo. El partido será el próximo jueves 30 de abril a las 21:30.

El momento que atraviesa el equipo aurinegro no es el mejor. Aunque está peleando por el Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya y debutó con un empate de visitante ante Independiente Santa Fe en Colombia, viene de caer como local ante Platense en su segundo compromiso por el certamen internacional.

Además, el equipo que dirige Diego Aguirre tiene a varios jugadores en sanidad entre los que destacan Nahuel Herrera, Emanuel Gularte, Lucas Ferreira, Leonardo Couture, Maximiliano Olivera, Luis Angulo y el capitán, Leonardo Fernández, que recientemente fue operado en su rodilla en España.

En medio de ese panorama, Peñarol buscará reacomodarse en la Copa Libertadores intentando sumar en su visita a Corinthians que derrotó a Platense en Buenos Aires y a Independiente Santa Fe como local.

Diego Aguirre, entrenador, y al fondo la hinchada de Peñarol en el partido frente a Platense en el Campeón del Siglo por la Copa Libertadores. Foto: Estefanía Leal | El País

Proceso para adquirir entradas para la tribuna de Peñarol, vs. Corinthians en Brasil.

El apoyo de los hinchas es importante y este viernes el aurinegro informó sobre los detalles de la venta de entradas para su parcialidad, que tendrá alrededor de 2.000 boletos en el Neo Quimica Arena de Sao Paulo. Los tickets tienen un valor de 200 reales (aproximadamente 40 dólares) y podrán ser adquiridos en la web Fiel, de Corinthians, en la sección de entradas para extranjeros. Usando el traductor de Google, esquina superior derecha del navegador, se puede traducir la página del portugués a español.

Los hinchas de Peñarol que quieran adquirir sus entradas, deberán registrarse para el proceso de venta de entradas y llenar un formulario. Se recomienda ingresar desde el celular para poder completar el registro biométrico que incluye subir una foto. Deberán clickear la opción “Cadastre-se” (registrarse) y luego indicar que son extranjeros.

La página solicita datos personales, foto del documento de identidad o pasaporte, una foto tipo carnet y escanear un código QR. Una vez aprobado el registro, el usuario queda listo para poder comprar entradas.