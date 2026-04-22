Leo Fernández post operación de rodilla: "Estoy seguro que voy a llegar para el final del campeonato"

Leonardo Fernández fue intervenido quirúrgicamente el pasado martes tras su rotura de ligamento cruzado anterior y este miércoles ya comenzó el proceso de recuperación con un primer día de fisioterapia en la clínica del destacado traumatólogo Manuel Leyes. Con "sensaciones positivas" y un particular buen humor por el feedback que recibió de parte de los especialistas, el 10 de Peñarol habló por primera vez públicamente post operación.

"Me siento bien, contento de haber salido de la operación de la manera que salí ayer. Hoy también las sensaciones fueron buenas, tranquilidad. Primer día de fisioterapia que empieza a motivar esta recuperación", dijo Leo Fernández en diálogo con Convocados (El Espectador Deportes).

"Tuve una mejora bastante buena por los tajos que me hicieron ahí. Lo que más contento me deja es que se hayan sorprendido lo bien que estaba la rodilla por adentro, eso para el futuro es lo más importante", enfatizó.

Sobre la decisión de operarse, señaló: "Al llegar acá el doctor Leyes nos confirmó que lo mejor era operarse, así que la tranquilidad de que tomamos las buenas decisiones en los momentos justos. Nadie quiere que le sucedan cosas así, jugamos con ese riesgo. Es una aceptación y ganas de recuperarme".

Agradeció a toda la gente que le envió mensajes de apoyo en este momento difícil: "Los mensajes que han llegado, que son muchísimos, no me ha dado el tiempo para contestar todo, desde ya le agradezco a todos los que me escribieron. Eso ayuda y el entorno más cercano que uno da por descontado que iban a estar".

"Trajimos la camiseta y le hicimos la dedicatoria al doctor para que la cuelgue si quiere, con mucho gusto. Le gustó la camiseta", dijo entre risas.

Tiene la esperanza de definir la temporada con Peñarol, más allá de lo complicado de la lesión: "Como lo dije antes de operarme y lo sostengo: con la ayuda de Dios y de mi fe, seguramente tenga una recuperación muy buena. Confiado de que el proceso va a ser largo, pero espero llegar al final del campeonato con mucha fuerza, estoy seguro de que así va a ser".

"Nunca imaginamos que era una cosa así. En el momento me tomo la rodilla porque sentí algo, pero no al punto de una rotura de ligamentos. Supuse que algún tendón se había estirado o algo, no sé. El doctor Cerrillos tomó la decisión de hacerme la resonancia y bien acertado estuvo porque salió esto y no quedó otra que pasar por el bisturí", admitió.

"La rotura es total del ligamento anterior. Después, como les dije, lo que sí me comentó el doctor (Leyes) que también me lo había dicho Cerrillos en Uruguay cuando me hizo la resonancia, fue que estaba sorprendido porque no era una rodilla normal para un jugador de fútbol, que estaba en muy buenas condiciones, que era una sorpresa para él. Eso me deja tranquilo, contento, sé que la recuperación va a ser larga, pero es un alivio para mí para el futuro".

"Lo que buscamos fue la mejor opción posible dentro de las posibilidades, estoy muy agradecido con el club para que sea la mejor operación posible. Cuando me comentaron la posibilidad del doctor Leyes, que ya había operado a Nahuel y a otro montón de grandes jugadores, fue una tranquilidad saber que estaba en muy buenas manos", explicó el 10 aurinegro.

Enfatizó que para tener una buena recuperación: "La clave es la mentalidad, la confianza en la buena recuperación, y después el trabajo y la paciencia. No es de una día para el otro, ni un mes ni de dos".

Alguien que explique como esto no es penal para Peñarol.



Mire por donde se lo mire es un PENALAZO. pic.twitter.com/XfHEinIa00 — AuriLab (@aurilab_1891) April 10, 2026

Sobre la durísima patada del defensa colombiano Víctor Moreno, sostuvo: "Fue un penal muy alevoso de la forma en la que se tira. Es una lástima primero que me haya lesionado, porque nosotros podemos conseguir más resultados, pero que (el árbitro) no haya cobrado penal y que ni siquiera lo hayan llamado del VAR sí fue una sorpresa".

"Cuando termina el partido, lo primero que atino es ir a buscar al árbitro para preguntarle por qué no cobró penal y ni siquiera había ido al VAR, y me dijo que él entendía que el jugador había ido a la pelota", agregó sobre la incidencia.