Preocupación en Peñarol por más lesiones: estudios a Maxi Olivera y Luis Angulo y cuidados con Matías Arezo

Son días de mucha preocupación en Peñarol. Por un lado, el equipo de Diego Aguirre bajó notoriamente su rendimiento colectivo con bajísimas actuaciones individuales y suma cuatro partidos sin triunfos, pero por otro, el tema de las lesiones no da tregua.

Es que el saldo del partido que terminó 2-2 fue bastante negativo para el Mirasol y no solo por el resultado, sino porque en el inicio del encuentro, Maximiliano Olivera se sintió y tuvo que abandonar el campo de juego.

El capitán de Peñarol quedó tendido en el piso luego de una ofensiva y con visibles muestras de dolor, pidió el cambio. En su lugar ingresó Jesús Trindade, quien había quedado afuera del once aurinegro.

Esa fue la primera mala noticia para un Peñarol que no tiene descanso en el tema lesiones porque más adelante en el partido y luego del empate parcial de Abel Hernández, el que se sintió fue Luis Miguel Angulo.

Maximiliano Olivera se retiró tras sufrir una lesión en el partido entre Peñarol y Juventud. Foto: Estefanía Leal.

Luego de la jugada de ataque en la que el Carbonero logró la igualdad y en la que Angulo fue importante participando de la acción por la banda derecha, el colombiano quedó sentido y minutos después tuvo que salir de la cancha.

Con el paso de las horas y con el tiempo que apremia debido a la doble competencia entre la definición del Torneo Apertura y la disputa de la fase de grupos de la Copa Libertadores, en filas aurinegras tienen previsto hacerles estudios este miércoles a Maxi Olivera y a Luis Angulo.

Con esos estudios médicos previstos para esta jornada, se sabrá qué tipo de lesión tienen estos futbolistas y por cuánto tiempo estarán fuera de las canchas.

Luis Angulo se retiró lesionado del partido ante Juventud. Foto: Estefanía Leal.

Desde Peñarol dijeron a Ovación que lo de Angulo podría llegar a ser un desgarro, algo que lo marginaría durante al menos 21 días de la actividad oficial, lo que le generaría un grave problema a Diego Aguirre ya que había encontrado en el colombiano una pieza importante para la ofensiva en medio de una crisis deportiva en cuanto a la generación de fútbol en ataque.

Por otra parte, la situación de Maximiliano Olivera corre por los mismos carriles que la de Angulo y también se tiene por un desgarro del capitán que sufriría la segunda lesión en esta temporada luego de haber padecido un esguince de rodilla el 21 de enero en el amistoso que el Mirasol disputó frente a Colo Colo de Chile en el Estadio Centenario.

Matías Arezo en la previa del partido entre Peñarol y Platense por Copa Libertadores. Foto: Estefanía Leal.

Matías Arezo no estará el domingo frente a Wanderers en el Viera

Otra de las preocupaciones que hay en Peñarol es entorno a la situación de Matías Arezo, quien el lunes no estuvo en la convocatoria para enfrentar a Juventud de Las Piedras debido a una sobrecarga muscular.

En una práctica del plantel, el delantero de 23 años se sintió y por ese motivo se decidió dejarlo al margen del encuentro ante el pedrense y por más que luego del ese partido Diego Aguirre confirmó que lo iba a tener para el domingo, eso no será así.

“Está para el próximo partido", dijo la Fiera, agregando: "Ayer (por el domingo) sentía una molestia, se le hicieron estudios, no tiene lesión, pero había riesgos de que pasara algo, por lo que decidimos que estuviera fuera de la convocatoria".

Y por esto último es que desde Peñarol confiaron a Ovación que el delantero no estará este domingo en el partido frente a Wanderers en el Parque Viera desde la hora 19:00 por la fecha 13 del Torneo Apertura. “Lo van a cuidar para que llegue bien al partido contra Corinthians”, dijeron desde la institución aurinegra que tras visitar al Bohemio, el miércoles 29 viajara a San Pablo para jugar el jueves por Copa Libertadores frente al Timao desde la hora 21:00.