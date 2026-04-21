Aguirre no tiene paz: Maxi Olivera pidió el cambio a los cinco minutos del partido entre Peñarol y Juventud

En la previa al partido de la duodécima fecha del Torneo Apertura de la Liga AUF Uruguaya en el Campeón del Siglo entre Peñarol y Juventud de Las Piedras, el aurinegro tomó una decisión preventiva y cuidó a una de sus principales figuras por una molestia en el entrenamiento, pero terminó sufriendo una nueva lesión: la de su capitán Maximiliano Olivera, que pidió el cambio a los cinco minutos del partido ante el equipo pedrense.

La última lesión de gravedad en el aurinegro fue la de Leo Fernández, que sintió una molestia en su rodilla en el partido ante Independiente Santa Fe en el debut del Manya en Copa Libertadores y en las últimas hora el talentoso volante viajó rumbo a Europa para operarse antes de iniciar una recuperación que le llevará algunos meses.

En medio de ese panorama y en la previa al partido con Juventud, Diego Aguirre tomó una decisión que tuvo que ver con cuidar a otra de sus piezas clave. Matías Arezo, que venía de completar 90 minutos de partido ante Liverpool por el Apertura y frente a Platense por Libertadores, sintió una molestia en el último entrenamiento y se decidió que quedara fuera de la nómina para la noche de este lunes en el Campeón del Siglo. Se le practicaron estudios al goleador y estos descartaron un desgarro, pero se decidió preservarlo igual.

Maximiliano Olivera sufrió una lesión en el partido entre Peñarol y Juventud. Foto: Estefanía Leal.

Pese a las medidas preventivas, el encuentro frente al equipo de Las Piedras no comenzó a dejar un buen saldo para la Fiera. Cuando corrían solo cinco minutos de comenzado, Maximiliano Olivera pidió el cambio luego de una jugada en la que llegó a participar. El lateral izquierdo de Peñarol pasó al ataque y recibió un pase largo y cruzado, recepcionó muy bien, pero pudo percibirse que sintió una molestia y se desprendió rápido de la pelota intentando buscar a Abel Hernández como referencia de área.

El capitán aurinegro enseguida miró al banco de suplentes y levantó su mano pidiendo el cambio; mismo gesto que hizo el árbitro Javier Feres para habilitar el ingreso del carrito con el cuerpo médico que ayudó a Olivera a salir de la cancha. El lateral se tomó el posterior de su pierna izquierda.

Otra lesión complica al plantel aurinegro, en este caso, del capitán Maximiliano Olivera, a quien deseamos una pronta recuperación. pic.twitter.com/OvnvAa1PIr — Tenfieldoficial (@tenfieldoficial) April 21, 2026

A los ocho minutos del partido, primer cambio en Peñarol: Jesús Trindade ingresó para jugar en mitad de cancha y Leandro Umpiérrez ocupó el lugar de Maxi Olivera en el lateral izquierdo. La cinta de capitán pasó al brazo del arquero Washington Aguerre.

Apenas cinco minutos después, problemas para el aurinegro en ese sector. Olivera tenía una tarea difícil controlando al extremo derecho de Juventud, Pablo Lago, y Umpiérrez se ganó una amarilla por una infracción sobre el zurdo de 19 años en un contragolpe.

Restarán estudios, pero Maximiliano Olivera pude sumarse a la lista de sanidad de Peñarol en la que ya están Emanuel Gularte, Nahuel Herrera, Javier Cabrera y Leonardo Fernández. El próximo compromiso del equipo aurinegro es el próximo domingo a las 19:00 enfrentando a Montevideo Wanderers en el estadio Centenario.