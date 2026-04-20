Matías Arezo sale del 11 titular en Peñarol para enfrentar a Juventud por la fecha 12 del Torneo Apertura

Matías Arezo que se perfilaba como titular en Peñarol para esta noche frente a Juventud de las Piedras por la fecha 12 del Torneo Apertura en el Campeón del Siglo, finalmente sale del equipo titular por precaución.

El goleador carbonero viene de un gran desgaste en los últimos encuentros donde disputó los 90 minutos ante Liverpool por campeonato local y también con Platense por Copa Libertadores completó la totalidad del encuentro.

En el último entrenamiento previo al partido ante los pedrenses, Matías Arezo se retiró con una molestia y se encendieron las alarmas en la institución mirasol.

Posteriormente se le realizaron estudios que descartaron un desgarro pero en Peñarol no lo quieren arriesgar y esta noche irá al banco de suplentes.

Esta ausencia sensible desde el arranque en Peñarol, asegura la titularidad de Abel Hernandez que iba a compartir delantera con Arezo y ahora habrá que ver que decision toma Diego Aguirre, si mantiene el doble nueve y se mete Facundo Batista en el equipo titular o cambia el esquema al no tener al goleador del equipo.

El aurinegro que viene de tener la confirmacion en las ultimas horas de la lesion de rodilla de Leonardo Fernandez, reducirá los riesgos para no seguir perdiendo a sus principales figuras.

En el debut por Copa Libertadores de Peñarol se viralizó el momento en que Diego Aguirre anuncia que va a sacar del campo de juego a Matias Arezo y este ultimo responde: "Ah dejame un rato más"

Matías Arezo celebra el gol que marcó en el partido entre Peñarol y Boston River por el Torneo Apertura. Foto: Estefanía Leal.

Enseguida el entrenador carbonero fue cuestionado y consultado por la prensa sobre la decision del cambio. "Estaba estipulado desde antes que Arezo juegue 70 minutos aproximadamente" dijo Aguirre justificando la variante debido a la seguidilla de partidos que se le venian en pocos dias.

Posterior a esta situación, en el próximo encuentro Matías Arezo disputó los 90 minutos ante Liverpool donde realizó un gran desgaste ya que Peñarol estuvo abajo en el marcador desde muy temprano de comenzado el encuentro y el plan inicial de la rotacion de Aguirre terminó saliendo muy mal.

Luego llegó el encuentro con Platense, en otra noche para el olvido del conjunto mirasol y donde Arezo tampoco descansó ya que disputó todo el encuentro.

Por ahí se explica la sobrecarga del futbolista de Peñarol que ante la ausencia de Leo Fernandez queda como uno de los inamobibles del once titular y esta noticia de su salida del equipo para la noche de hoy genera mucha preocupacion en la interna aurinegra que no quiere que sigan las malas noticias.