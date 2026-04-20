Cómo se juega la fecha 13 del Apertura: Nacional el sábado; el domingo Racing a Melo y Peñarol al Centenario
El partido que abre la actividad es el viernes entre Montevideo City Torque y Boston River, mientras que los que bajan el telón son Defensor Sporting y Progreso el lunes siguiente.
La Liga AUF Uruguaya continúa este fin de semana con la fecha 13, la antepenúltima del Torneo Apertura que lidera Racing con 27 puntos. Como es habitual, la fecha se juega a lo largo de cuatro días: empieza el viernes y termina el lunes próximo.
El partido que abre la actividad es entre Montevideo City Torque y Boston River, este viernes a las 19:30 horas en el Estadio Charrúa.
El sábado juega Nacional, que frente a Liverpool volvió a la victoria luego de dos derrotas consecutivas a nivel local. El equipo de Jorge Bava recibe en su Gran Parque Central a Danubio, para jugar desde las 19:00 horas.
Rato antes, desde las 15:30 horas en el Estadio Domingo Burgueño Miguel, Deportivo Maldonado enfrenta a Albion. Y por la mañana juegan Juventud y Liverpool, desde las 12:00 horas en el Parque Artigas de Las Piedras.
Mientras tanto el domingo hay dos partidos importantes que pueden definir cosas importantes arriba: Cerro Largo recibe a Racing en su Estadio Ubilla de Melo (15:30), mientras que Peñarol juega contra Wanderers en el Estadio Centenario (19:00).
Por la mañana juegan Central Español y Cerro en el Parque Palermo (10:00) y el lunes cierran la fecha Defensor Sporting y Progreso, que se enfrentan desde las 19:30 en el Estadio Luis Franzini.
Fecha 13 del Apertura
VIERNES 24 DE ABRIL
Montevideo City Torque vs. Boston River
Hora: 19:30
Estadio: Charrúa
SÁBADO 25
Juventud vs. Liverpool
Hora: 12:00
Estadio: Parque Artigas
Deportivo Maldonado vs. Albion
Hora: 15:30
Estadio: Domingo Burgueño
Nacional vs. Danubio
Hora: 19:00
Estadio: Gran Parque Central
DOMINGO 26
Central Español vs. Cerro
Hora: 10:00
Estadio: Parque Palermo
Cerro Largo vs. Racing
Hora: 15:30
Estadio: Ubilla
Wanderers vs. Peñarol
Hora: 19:00
Estadio: Centenario
LUNES 27
Defensor Sporting vs. Progreso
Hora: 19:30
Estadio: Franzini
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