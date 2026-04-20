Cómo se juega la fecha 13 del Apertura: Nacional el sábado; el domingo Racing a Melo y Peñarol al Centenario

La Liga AUF Uruguaya continúa este fin de semana con la fecha 13, la antepenúltima del Torneo Apertura que lidera Racing con 27 puntos. Como es habitual, la fecha se juega a lo largo de cuatro días: empieza el viernes y termina el lunes próximo.

El partido que abre la actividad es entre Montevideo City Torque y Boston River, este viernes a las 19:30 horas en el Estadio Charrúa.

El sábado juega Nacional, que frente a Liverpool volvió a la victoria luego de dos derrotas consecutivas a nivel local. El equipo de Jorge Bava recibe en su Gran Parque Central a Danubio, para jugar desde las 19:00 horas.

Tomás Verón Lupi festeja un gol en Nacional. Foto: Darwin Borrelli

Rato antes, desde las 15:30 horas en el Estadio Domingo Burgueño Miguel, Deportivo Maldonado enfrenta a Albion. Y por la mañana juegan Juventud y Liverpool, desde las 12:00 horas en el Parque Artigas de Las Piedras.

Mientras tanto el domingo hay dos partidos importantes que pueden definir cosas importantes arriba: Cerro Largo recibe a Racing en su Estadio Ubilla de Melo (15:30), mientras que Peñarol juega contra Wanderers en el Estadio Centenario (19:00).

Abel Hernández durante el partido entre Peñarol y Liverpool. Foto: Estefanía Leal.

Por la mañana juegan Central Español y Cerro en el Parque Palermo (10:00) y el lunes cierran la fecha Defensor Sporting y Progreso, que se enfrentan desde las 19:30 en el Estadio Luis Franzini.

Fecha 13 del Apertura

VIERNES 24 DE ABRIL

Montevideo City Torque vs. Boston River

Hora: 19:30

Estadio: Charrúa

SÁBADO 25

Juventud vs. Liverpool

Hora: 12:00

Estadio: Parque Artigas

Deportivo Maldonado vs. Albion

Hora: 15:30

Estadio: Domingo Burgueño

Nacional vs. Danubio

Hora: 19:00

Estadio: Gran Parque Central

DOMINGO 26

Central Español vs. Cerro

Hora: 10:00

Estadio: Parque Palermo

Cerro Largo vs. Racing

Hora: 15:30

Estadio: Ubilla

Wanderers vs. Peñarol

Hora: 19:00

Estadio: Centenario

LUNES 27

Defensor Sporting vs. Progreso

Hora: 19:30

Estadio: Franzini