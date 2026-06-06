¿Qué hará Bergara con US$ 260 millones extra? El detalle de los planes de saneamiento, limpieza, calles y veredas

"No nos quieren dejar limpiar Montevideo, no nos quieren dejar trabajar", dijo la entonces intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, cuando la oposición de la Junta Departamental no le dio los votos necesarios para contraer un préstamo con el que financiar su plan de limpieza.

Y en el Frente Amplio, tanto la propia Cosse como el hoy intendente Mario Bergara, usaron ese ejemplo para hablar de un "ahogo financiero" ejercido por la Coalición Republicana, que no les permitió llevar adelante lo mejor posible su gestión.

Con aquel préstamo de limpieza, la hoy vicepresidenta buscaba instalar un modelo de contenedores intradomiciliarios e intraprediales (es decir, contenedores para cada casa o complejo de vivienda) en gran parte del departamento. Y desde la última campaña, Bergara anunciaba algo similar, por lo que la pregunta en varias entrevistas era la misma: ¿y si la oposición no presta sus votos otra vez?

Pero Bergara no solo consiguió esa mayoría especial. que le permite endeudarse más allá de su periodo. para invertir US$ 50 millones en limpieza, sino que la Junta también le autorizó pedir préstamos para el arreglo de veredas y calles, con una inversión de US$ 40 millones en cada caso.

Esos tres proyectos recibieron el apoyo de los ediles Nicolás Hernández y Joaquín Campos (de la Lista 22 del Partido Nacional), del único edil colorado, Federico Paganini, y de Guillermo Kruse (que había apoyado al candidato blanco Martín Lema, pero que no tiene partido).

"Quiero agradecer a las y los ediles que acompañaron esta propuesta, poniendo en primer lugar las necesidades de la ciudadanía y los desafíos de la ciudad", escribió el intendente en su cuenta de X.

"Gracias a eso aceleraremos obras y proyectos que van a mejorar la vida de la gente", aseguró.

Además de los US$ 130 millones para esos tres planes, la Junta Departamental aprobó el proyecto de saneamiento, pero en este caso con los votos de toda la oposición como suele suceder.

El plan de saneamiento

Aunque el proyecto de saneamiento iba a tener los votos de toda la Coalición Republicana, la intendencia adaptó su redacción a los pedidos que le hicieron los cuatro ediles que apoyarían los otros planes.

Originalmente, el proyecto de saneamiento implicaba uan inversión de US$ 102,4 millones. Más de la mitad se destinaría a extender el saneamiento a las zonas de Villa Don Bosco, Carrasco Este, Villa García, Instrucciones y Lezica Sur. El objetivo de las autoridades era cubrir el 96,2% de la zona urbana para el final del periodo.

Pero en la versión que se terminó aprobando, la inversión subió a US$ 130 millones. Por el lado del colorado Paganini, ya se había incluido la reparación del emisario de Punta Carretas, un caño que vierte aguas servidas lejos de la costa y que hace más de 20 años que se sabe que tiene fisuras. Pero se sumaron otros cambios a pedido de la Lista 22 y del edil Kruse.

Ellos habían solicitado una solución para las históricas inundaciones en la zona de la Estación Central. Y a partir de un planteo del edil independente se incluyó también la creación de un fondo para el arreglo de roturas en la rambla.

El plan de limpieza

Respecto al proyecto de limpieza, la intendencia pedía inicialmente US$ 60 millones para acelerar los cambios que se están realizando con el nuevo sistema de recolección.

La idea es que los dos municipios del oeste, el A y el G, cuenten con contenedores intradomiciliarios, así como la mitad del C y buena parte de los del este: el E y el F. En el resto de las zonas, las más céntricas, se mantendrán los contenedores en la vía pública, además de algunos sistemas soterrados en avenidas como 18 de Julio.

Para aprobar esta inyección extrapresupuestal al plan que ya se empezó a aplicar, la Lista 22 y el edil colorado pidieron que se retire la compra de camiones que incluía la redacción inicial, pasando todo el proyecto a US$ 50 millones.

Proyección de la IMM para el sistema de contenedores en 2030 Presentación en la Junta Departamental

Los planes para calles y veredas

El proyecto de veredas solicitaba US$ 65 millones para intervenir en el 25% de las veredas del departamento, pero se bajó a US$ 40 millones. Se quitó el mecanismo de fondo rotatorio que se iba a usar para el arreglo de veredas en barrios.

Además, a pedido de Paganini se incluyó en esta inversión un apartado para la iluminación de siete playas de la capital: la Playa Ramírez, Buceo, Pocitos, Malvín, Honda, Carrasco y Cerro.

“Es el principal espacio público de todos los montevideanos, pero al día de hoy no se podía disfrutar en la noche por el riesgo de inseguridad”, explicó el edil en rueda de prensa.

Respecto a las calles, el proyecto inicial pedía US$ 50 millones para hacer arreglos en “arterias de alto flujo vehicular” de los ocho municipios. La intendencia lo cambió a US$ 40 millones e hizo modificaciones sobre las calles elegidas.

Finalmente, había un proyecto para revitalizar Ciudad Vieja que solicitaba US$ 40,7 millones. Como ninguno de los cuatro ediles opositores lo iban a apoyar, la intendencia decidió no someterlo a votación.