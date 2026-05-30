¿Cómo conseguir más inversiones en Montevideo? IMM y oposición toman a Canelones como ejemplo

Al hablar sobre la necesidad de potenciar las inversiones en el departamento, el intendente de Montevideo, Mario Bergara, suele poner como ejemplo a la Intendencia de Canelones.

Incluso, lo hizo en una instancia frente al propio intendente canario Francisco Legnani en setiembre de 2025 cuando coincidieron en un evento de Ciudad de la Costa.

“Estamos en un claro diagnóstico de que Montevideo está rezagado en las formas de relacionamiento con el sector privado, desde el punto de vista inversor”, dijo Bergara en aquel momento.

En otra instancia, señaló que un permiso de construcción puede demorar un año y medio en Montevideo, mientras que en Canelones tarda tres o cuatro meses.

Claro que no es el único tema en el que el vecino canario ha servido tanto para inspirar como para dejar en evidencia las debilidades de la gestión frenteamplista en la capital.

Y desde que asumió Bergara, varios exjerarcas de la Intendencia de Canelones (que gobierna la izquierda desde hace más de 20 años) pasaron a Montevideo. Entre ellos está quien lideró el cambio en el sistema de recolección de basura, Leonardo Herou, y la exdirectora de Recursos Financieros con Orsi, Laura Tabárez. A estos ejemplos se les puede sumar el de la directora de Planificación en la intendencia capitalina, María José Iglesias, también con pasado en la comuna canaria.

Intendente Mario Bergara, asiste a la Junta Departamental de Montevideo, 28 de agosto de 2025 Intendencia de Montevideo

Desventajas autoimpuestas

Pero el planteo de tomar a Canelones como ejemplo no solo aparece en el oficialismo sino también en la oposición.

Los dos ediles de la Lista 22 en la Junta Departamental le enviaron una carta a Bergara donde apuntan a lo que realizó la intendencia canaria.

“Canelones se ha consolidado como el principal receptor de inversión industrial, logística y tecnológica del área metropolitana. Empresas que evalúan dónde instalarse encuentran allí condiciones que Montevideo no ofrece. Esa asimetría tiene consecuencias directas en empleo, actividad económica y recaudación futura”, dice el texto al que accedió El País.

Los ediles Joaquín Campos y Nicolás Hernández dicen que Canelones identificó sus “corredores estratégicos de desarrollo” (las rutas 5, 6, 8, 74, 101 y el by pass de Pando) y construyó allí “un régimen diferencial de estímulos para la radicación de empresas”.

Destacan que los mecanismos a través de los que se hizo esto fueron la exoneración de contribución para parques industriales y zonas francas, la reducción de montos de permisos de construcción, la flexibilización de indicadores urbanísticos y el aumento de alturas máximas.

Los ediles blancos le subrayan a Bergara que los departamentos de un mismo país compiten entre sí y que en esa competencia Montevideo tiene desventajas “que son en buena medida autoimpuestas”.

Foto: El País.

“Mientras otros departamentos diseñan regímenes de exoneraciones y flexibilizan su normativa urbanística, Montevideo muchas veces actúa en sentido contrario: agrega costos, endurece regulaciones y prolonga plazos administrativos que desalientan a quienes quieren producir dentro de sus límites”, cuestiona la lista que encabeza el dirigente Santiago Caramés.

Los ediles defienden que exonerar a privados no implica perder dinero, sino recaudar más a mediano plazo.

Inspirada en medidas que aplicó Canelones, la Lista 22 propone que Montevideo cree un Régimen Departamental de Promoción de Inversiones y Competitividad Territorial.

Pide que haya exoneraciones parciales y graduales de impuestos, principalmente la contribución inmobiliaria, para empresas que se radiquen en “zonas estratégicas”. También propone beneficios en permisos de construcción en áreas designadas.

La carta habla también de estímulos para parques tecnológicos, logísticos e industriales, y de incentivos para recuperar áreas degradadas o subutilizadas, como Ciudad Vieja, el eje del Bulevar Artigas, el entorno del Puerto, los corredores de acceso metropolitano y “otras zonas estratégicas que merecen tratamiento diferencial”.

“Instalar un proyecto no debería ser un calvario burocrático”, resumen los ediles Campos y Hernández.

Pero, ¿qué está haciendo Bergara?

El gabinete de inversiones

Bergara creó un gabinete de inversiones, integrado por varias áreas de la intendencia, para que los proyectos ingresen allí y sean declarados de interés departamental.

Coordinado por Desarrollo Económico, el gabinete se reúne todos los viernes con representantes de Planificación, Desarrollo Urbano, Movilidad, Secretaría General y Coordinación Institucional.

“Invitamos a todas las inversiones a que se presenten. Les damos una respuesta y un carácter de interés departamental. Después les pedimos que envíen mejor información y así lo trabajamos en otro gabinete que se llama Territorial, que ahí hay técnicos de cada área, como patrimonio, espacios públicos, planificación, impacto de movilidad”, explica el director de Desarrollo Económico, Camilo Benítez.

Entonces se hacen informes y se le comunica a los privados qué modificaciones se tienen que hacer en la inversión.

Además hay una figura, la de ejecutivo de inversiones, a cargo de Miguel Claramunt, que se encarga del “mano a mano” con las empresas.

“Habla, se junta, les pide información. Si está trancado en algún lado la carpeta o el expediente, va y se junta con los técnicos, los apura. La verdad que ha tenido buena recepción eso”, asegura Benítez.

El director de Desarrollo Económico Camilo Benítez, en octubre de 2025 durante la Jornada: Valor artesanal: aprendizajes y desafíos desde el proyecto En Cercanía Intendencia de Montevideo

Más allá de este gabinete, en diciembre del año pasado, la intendencia anunció otras medidas para mejorar las inversiones. Por ejemplo, se plantearon incentivos para el desarrollo de algunas zonas con beneficios económicos y mayor altura habilitada.

También se presentaron acciones para acelerar el proceso de los permisos de construcción, algo en lo que Bergara también ha comparado a Montevideo con Canelones. Ha dicho que en la capital un permiso puede demorar hasta un año y medio, mientras que en el departamento canario solo tres o cuatro meses.

La "ventanilla única" de Canelones

Otra medida de la que ha hablado Bergara, pero que todavía no se implementó, es la de instalar un modelo de “ventanilla única”.

Se trata de algo que a Canelones le dio “un resultado bárbaro”, según entiende el intendente canario Francisco Legnani.

Cuando el hoy presidente Yamandú Orsi era intendente, se creó la Agencia de Promociones e Inversiones, que permitió centralizar y facilitar el ingreso de inversiones.

“Llegaban por las distintas ventanillas y a veces se nos demoraba en el mundo municipal. Entonces Yamandú dijo: ‘vamos a generar una ventanilla única’. Y por ahí ingresan todos los proyectos de inversión”. contó Legnani en una entrevista a El País meses atrás.

“Todos los viernes, un equipo multidisciplinario analiza los proyectos. Le dice al inversor cuál es la normativa departamental y la normativa nacional. En base a experiencias anteriores, le explica cómo presentarlo para que corra por las oficinas lo más rápido posible, con la menor cantidad de observaciones”, señaló Legnani.

“Tanto resultado dio eso que captamos US$ 4.581 millones de inversión privada en un quinquenio”, dijo el intendente, que explicó que la inversión fue principalmente inmobiliaria, pero también comercial, industrial y de logística.

La oficina de la agencia está en el Parque de las Ciencias y Legnani dijo que instalarían otra en el eje de Ruta 5.