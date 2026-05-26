Ya sin medidas de Adeom, IMM dice que “vaciado” de contenedores no es un problema, pero apuesta a cambio integral

Cuando Mario Bergara asumió como intendente de Montevideo, enfrentando un déficit heredado muy elevado, el sindicato de trabajadores sintió, en sus propias palabras, "hasta lástima". La secretaria general de Adeom, Silvia Tejera, relató que lo que más escuchó durante la primera reunión con él fue que no había dinero en la intendencia. "Casi hacemos una colecta y le decimos: 'tomá, te dejamos acá para ayudarte'", comentó.

Sin embargo, el panorama cambió en los meses siguientes, cuando el intendente anunció medidas de contención financiera que se aplicarían desde octubre de 2025 hasta marzo de este año. Entre ellas, se incluía la reducción de un 40% en horas extras y jornadas especiales (viáticos), así como un recorte del 30% en el trabajo de sexto día.

Ese anuncio, realizado al inicio de la gestión de Bergara, coincidió con la negociación de un nuevo convenio colectivo; fue entonces cuando comenzaron los problemas.

Contenedores de residuos desbordados en Felipe Sanguinetti y Azara, en el barrio La Unión de la ciudad de Montevideo. Foto: Ignacio Sánchez/Archivo El País

La mejora que duró poco

La zona más sensible de la intendencia, y la peor valorada por la ciudadanía, es la limpieza; por ello, resulta lógico que las medidas sindicales más visibles apunten a ese sector.

Bergara sostuvo que, en los primeros meses de su gestión, habían logrado una mejora "sensible" en la recolección de basura. Actualmente, existen unos 11.000 contenedores. Antes de que asumiera el intendente, el promedio de levantamiento era de entre 3.600 y 3.700 contenedores por día; en septiembre, esa cifra ascendió a 4.400.

El intendente de Montevideo, Mario Bergara, presentando el balance fiscal que tuvo la intendencia capitalina en 2025. Foto: Darwin Borelli/El País.

Sin embargo, en octubre comenzaron las medidas de recorte. Aunque estas no afectaban directamente a los trabajadores de recolección, el sindicato respondió con acciones que sí impactaron en el servicio. Según Bergara, la cifra descendió a un promedio inferior al registrado antes de su asunción: en octubre se levantaban, en promedio, 3.300 contenedores.

"Se dio una situación de conflicto con Adeom que sin duda alteró esa situación", dijo Bergara en noviembre pasado en Radio Sarandí. Desde el sindicato, de todas formas, sostienen que el problema no radica en las medidas gremiales, sino en la gestión. Señalan, en ese sentido, que la intendencia necesita más camiones y mayor dotación de personal.

El acuerdo esquivo

El conflicto con Adeom se extendió durante meses. En Nochebuena pareció alcanzarse una tregua, cuando las autoridades del sindicato llegaron a un preacuerdo con la comuna.

Se venía de jornadas difíciles respecto a la limpieza de la ciudad. El director de Desarrollo Ambiental, Leonardo Herou, reconoció que, entre el 22 y el 25 de diciembre, hubo más horas sin servicio de recolección que con él.

En cambio, el preconvenio permitía cierto optimismo de cara al Año Nuevo: "Si no tenemos esas turbulencias, creo que vamos a andar mejor", dijo el jerarca en ese entonces.

Pero era un espejismo.

El intendente de Montevideo, Mario Bergara, y el director de desarrollo ambiental, Leornardo Herou. Foto: IMM

En enero, una asamblea de Adeom rechazó el preacuerdo alcanzado por sus autoridades y las negociaciones volvieron a foja cero. El conflicto se extendió algunos meses más.

Finalmente, la dirigencia del sindicato logró un nuevo entendimiento con la Intendencia de Montevideo. Si bien no consiguieron mejorar el incremento en la masa salarial —que ya se fijaba en un 1,5% por encima del IPC en la propuesta anterior—, obtuvieron avances en presupuestaciones y ascensos.

Esta vez, la asamblea aprobó el convenio.

Más allá del vaciado

Entre los datos abiertos que publica la Intendencia de Montevideo, se destaca un mapa que muestra la frecuencia con la que se vació cada contenedor del departamento. Aquellos que fueron recogidos hace un máximo de dos días aparecen señalados en color verde y, actualmente, la mayoría se visualiza de esa manera.

Sin embargo, al caminar por las calles de Prado Norte, La Unión, La Aguada, el Centro, o casi que cualquier otro barrio, se siguen viendo contenedores desbordados de basura. ¿A qué se debe esto?

El director de Desarrollo Ambiental, Herou, afirma que hoy en día, al haberse superado el conflicto con Adeom, “el vaciado se está dando sin problemas” y se han alcanzado los niveles operativos previos a las medidas sindicales.

“Los últimos días en los que tuvimos dificultades fue el 1° de mayo, que fue feriado no laborable, y poco después se realizó la asamblea de Adeom en la que se decidió ratificar el acuerdo”, recuerda.

“De los 11.000 contenedores, estamos levantando entre 4.000 y 5.000 por día”, indica a El País.

Para la intendencia, no obstante, el problema trasciende el ritmo de recolección. Herou señala que para que el sistema funcione deben cumplirse cinco condiciones: contar con el número necesario de contenedores, un vaciado eficiente, que los vecinos depositen solo los residuos adecuados, la ausencia de hurgadores y la inexistencia de actos de vandalismo.

“El vaciado hoy no está siendo un problema, pero los otros factores siguen presentes”, sostiene Herou. Es por ello que apuesta a un cambio integral en el sistema.

Un nuevo sistema

Inspirado en la experiencia desarrollada en Canelones, el jerarca se propuso instalar —en algunas zonas ya está en funcionamiento— un modelo de contenedores domiciliarios e intraprediales (recipientes asignados a cada casa o complejo de viviendas) en gran parte del departamento.

La idea es que los dos municipios del oeste, el A y el G, cuenten con este sistema, así como la mitad del C y buena parte de los del este: el E y el F. En el resto de las zonas, las más céntricas, se mantendrán los contenedores en la vía pública, además de algunos sistemas soterrados en avenidas como 18 de Julio.

Proyección de la IMM para el sistema de contenedores en 2030 Presentación en la Junta Departamental

De esta manera, se retirarán de la vía pública unos 7.000 contenedores para el año 2028, mientras que en aquellos que permanezcan se implementarán cambios.

“Nuestro objetivo tiene que ser que, en los contenedores públicos que queden definitivamente, el vaciado sea diario”, señala Herou.

En algunos barrios ya se está aplicando el nuevo modelo, como es el caso del Cerro, Capurro, Prado Norte y Carrasco, entre otros.

Para realizar “inversiones estratégicas” en el marco de este plan, la intendencia busca obtener 60 millones de dólares de fuentes extrapresupuestales. Para ello, necesita la autorización de una mayoría especial en la Junta Departamental, lo que, dada su actual composición, implica el voto de cuatro ediles opositores.