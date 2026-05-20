Habrá 25 nuevos “taxis accesibles”, pero advierten que muchas personas en silla de ruedas “no entran”

En Montevideo actualmente apenas hay tres “taxis accesibles”. Ahora, tras una licitación que adjudicó la intendencia, habrán 25 más en el departamento. Pero hay un problema en el diseño exigido por la comuna.

“No cumplen con las normas de accesibilidad UNIT y eso hace que muchas personas en sillas de ruedas no entren”, explicó el edil nacionalista Nicolás Botana, que trabaja los temas de accesibilidad. “Por lo tanto, no son accesibles”, añadió.

Su advertencia sobre la altura de estos taxis no solo está respaldada por un reclamo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh), sino por las autoridades de la propia administración actual.

¿Cómo se llegó a esta situación? En el periodo pasado, la intendencia publicó un llamado a licitación, que la Inddhh solicitó que quedará sin efecto por entender que no cumplía con los estándares internacionales y el Instituto Uruguayo de Normas Técnicas (UNIT), una institución privada sin fines de lucro.

La UNIT le había señalado a la Inddhh que el espacio para personas con silla de ruedas debía ser de “80 cm de ancho, 130 cm de longitud y 140 cm de altura entre el piso y el techo”. Y señalaba también que en el pliego de la intendencia se establecía una altura mínima de 125 cm y no se hacía referencia a la longitud ni al ancho.

La licitación no se bajó, pero las actuales autoridades reconocieron sus fallas y definieron trabajar en una nueva, sin cancelar el proceso de adjudicación de la anterior.

“Somos conscientes de que la adjudicación inicial no cubre las necesidades de todo el público que está en situación de discapacidad, sí las de una parte”, había dicho el director de Movilidad, Germán Benítez.

“Justamente, como reconocemos eso, estamos proponiendo esta segunda licitación, que considera la accesibilidad universal”, explicó en marzo durante una participación en la Junta Departamental.

Por su parte, el director de Transporte, Richard Delgado, había aludido a los detalles por los que habían generado un “problema” en la licitación de 2024.

“Se trabajó con una altura de entrada al habitáculo, para la persona que está en silla de ruedas, de 125 centímetros, y eso no cumple la norma UNIT, que establece que debe tener una altura mínima de 140 centímetros”, sostuvo según consta en la taquigrafía a la que accedió El País.

Mientras la licitación no se adjudicaba, la Central del Taxi puso a disposición tres unidades accesibles de servicio gratuito.

“Fue una medida para contemplar la necesidad de los ciudadanos que lo precisaban mientras no salía la licitación”, dijo el presidente del sindicato, Óscar Dourado, a El País.

Finalmente se hizo la adjudicación para 25 permisos, según consta en una resolución de la intendencia del pasado 13 de mayo.

Estos nuevos taxis “ya se están empadronando” dijo Dourado. “Pienso que en ocho, diez días vamos a estar haciendo el lanzamiento con las autoridades”.

En paralelo, la intendencia está trabajando en un segundo llamado, que cumpla con las normas UNIT, para 20 nuevos taxis.

En su presupuesto quinquenal, la intendencia destina $72 millones para subsidiar el viaje en taxis accesibles.

“El subsidio son 41 fichas de tarifa diurna, que equivalen a $223”, dijo el director de Transporte ante la Junta.

Además, la comuna dijo que prepararía talleres para capacitar a los conductores de los taxis accesibles.

Delgado había dicho que la intención era que “solamente pueda conducir un vehículo accesible aquella persona que haya pasado por estos talleres”.

